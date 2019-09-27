Приём, ты где? Россия проиграла Кубок мира в битве с США

Сборная России довела до тай-брейка матч со сборной США на Кубке мира по волейболу среди женских команд в Японии. И начала тай-брейк так, что казалось – ну вот, вот она, та игра, которая может принести победу. Но именно в ключевой российские волейболистки показали женский волейбол, когда всё переворачивается с ног на голову.

Подвиги в защите

Матч сборных России и США в Осаке решал, какая из команд гарантированно займёт призовое место за два тура до финиша. За восемь предыдущих матчей обе сборные одержали по семь побед и обе проиграли команде Китая в трёх сетах.



Победитель очной дуэли вместе с Китаем точно попадал в призы. Даже если математически ещё и не всё было бы решено, то в предпоследнем туре США предстоит встреча с Камеруном, а России – с Кенией. Рассуждать о результатах этих матчей не имеет никакого смысла.



В общем, ставки были высокими, а команды устроили настоящую рубку.



С самого начала первой партии на площадке шла равная игра. Наши захватили инициативу, повели два очка после эйса Наталии Гончаровой, но тут же проиграли три подряд. Обидно, пятое очко досталось американкам из-за того, что Ирина Королёва решила помочь в приёме Ирине Воронковой, но зря коснулась мяча.



Тут же после фантастически самоотверженной игры в защите российских девушек счёт сравнялся: последней мяча коснулась Дарья Пилипенко, но очки в волейболе на либеро не записывают. А Пилипенко это очко заслужила, после мощнейшей атаке сумев не просто отбить мяч, а отправить его в пустой угол площадки сборной США.

К первому техническому два очка вели американки, ко второму – наши. После второго перерыва преимущество сборной России выросло до трёх очков после отличной атаки Ксении Парубец. И до этого наша доигровщица действовала очень разнообразно, играя и накатом, и отыгрываясь от блока. Но именно Парубец позволила соперницам сравнять счёт ошибками на подаче и приёме.

Концовка первого сета всё же осталась за сборной России благодаря самоотверженной игре в защите и атакам Гончаровой и Воронковой.

Волейбольные качели

Две следующих партии с одинаковым счётом взяли американки. Причём оба сета проходили по одному сценарию: сборная России позволяла сборной США отрываться в счёте, затем устраивала героическую погоню с индивидуальными подвигами, но в концовке всё же не хватало терпения и сыгранности.



Во второй партии в безнадёжной ситуации команду повела за собой Королёва, творившая что-то невероятное у сетки. Именно после её фантастической игру россиянки подтянулись в счёте, в концовке сократили отставание до двух очков, но на фоне подвигов в защите, когда вытаскивали безнадёжные мячи, нелепо смотрелись ошибки, когда игроки не могли разобраться, кому играть. И на нашу сторону падали мячи, которые можно было не просто играть, но и начинать собственную атаку.

Интересно, что в какой-то момент исполняющий обязанности главного тренера сборной России Серджио Бузато посадил на скамейку обеих основных доигровщиц Воронкову и Парубец, а к сетке выпустил Лазаренко вместо Ефимовой, и пытался поменять темп игры сменой связки – вместо Евгении Старцевой вышла Татьяна Романова.

Третий сет прошёл точно так же. И точно так же Ирина Королёва повела команду за собой в середине партии, когда наши сумели почти достать соперниц. Но не достали.

А вот в четвёртом сете сборная России показала, как может играть. Контроль был полным, причём Анна Лазарева с первых минут вышла вместо Парубец и действовала очень надёжно и уверенно. Пожалуй, лишь в первой трети партии американки сопротивлялись, а потом у них просто ничего не получалось. Наши девушки моментами творили просто чудеса, как Старцева, которая одной рукой сделала такую передачу на Королёву, что аплодировали даже американские тренеры.

Исчезновение сборной России

Настолько уверенной была победа в четвёртом сете, настолько здорово наша команда начала тай-брейк, что казалось, на таком подъёме остаётся просто доиграть встречу до победы.



Королёва дважды шикарно сыграла на блоке, россиянки повели 3:0, но тут же наша замечательная блокирующая от огромного желания помочь в защите ошиблась, а Воронкова не реализовала хороший момент для атаки. Впрочем, тут же разрыв в счёте вновь был восстановлен.



И… Сборная России словно исчезла с площадки. Последним результативным действием, которое создала наша команда, стала атака Гончаровой при счёте 5:5. После этого у нас абсолютно расклеился приём, а без доводки ничего не получалось и в атаке. Сборная США методично добивала российскую команду, не прощая ни малейшей ошибки.

И подача у Келси Робинсон полетела в самый нужный для американок момент. Последнее очко сборной США принесли… Воронкова и Лазаренко, помешавшие друг другу спасти уходивший за боковую линию мяч.



Россия, проиграв США, потеряла все, даже теоретические шансы на победу в турнире. Но у команды остались хорошие шансы на то, чтобы побороться за третье место. В последнем туре россиянок ждёт ключевой матч со сборной Бразилии. Хотя если бразильянки вдруг проиграют сборной Кореи 28 сентября, то достаточно будет и победы над Кенией.