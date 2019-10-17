Если королева фигурного катания Алина Загитова выживет в этом сезоне, то сможет многое. В противном случае можно ждать завершения карьеры.

Королева, выживай! Такого женского фигурного катания ещё не было никогда

Переход на взрослый уровень трёх юных звёзд группы Этери Тутберидзе сделает предстоящий сезон в женском одиночном катании просто невероятным по накалу борьбы. Уже в прошлом от количества претендентов было тесно, а теперь просто не протолкнуться. Кто выживет в этой рубке? Кто завоюет заветные места в сборной России на чемпионаты Европы и мира?

Туктамышева с треском проиграла юной россиянке. Её главное оружие бессильно Лиза больше не может тягаться с юными соперницами. Даже четверные не помогут.

Определяющим соревнованием, на основе которого будет сделан выбор, станет чемпионат России в Красноярске в конце декабря. Именно там случится очная битва всех претенденток. Пропустить его и всё равно получить место в сборной не получится ни у кого. Разве что Алина Загитова, как действующая королева женского катания, будет иметь какие-то преференции.



Представляем анонс всех главных стартов в женском одиночном катании и выделяем главные противостояния между россиянками. Целых 10 стартов, да каких!

Skate America, 18-20 октября

Сезон откроется в Лас-Вегасе американским этапом Гран-при. Из россиянок в нём примут участие действующая чемпионка страны Анна Щербакова, экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Катание Туктамышевой и её финт а-ля Шэрон Стоун после судейских оценок можно было видеть на «бэшке» в Финляндии. Как выглядят Щербакова и Константинова, станет ясно после Лас-Вегаса.



Помимо наших состав участниц очень сильный: казахская вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева из группы Тутберидзе, японки Вакаба Хигути и Каори Сакамото, кореянка Ён Су Лим, американка Брэди Теннелл.

Российскую фигуристку засудили в Японии. Но арбитрам нужно сказать спасибо Трусовой дали понять, что фигурное катание — это не только четверные.

Skate Canada, 25-27 октября

Главная интрига – первое, но не последнее в сезоне противостояние Евгении Медведевой и Александры Трусовой. Медведева разочаровала в Китае своим разобранным состоянием (но в Канаде она будет, как дома), Трусова впечатлила в Японии четырьмя четверными прыжками в произволке. Помимо них выступят японка Рика Кихира, канадка Габриэль Дэйлман, американка Теннелл и россиянка Серафима Саханович.

Internationaux de France, 1-3 ноября

Пожалуй, самое интригующее противостояние осени. Действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка Алина Загитова против обладающей феноменальным катанием Алёны Косторной, которая к своей пластике и хореографии добавила ещё и тройной аксель. Именно к выступлению этих фигуристок будет приковано повышенное внимание. Кто ещё выступит в Гренобле? Россиянка Мария Сотскова, японки Хигути и Сакамото, американка Мэрайя Белл, бельгийка Лена Хендрикс.

Первая схватка Трусовой и Загитовой. Всё, лидер женского катания определён? Трусова вновь покорила весь мир, впервые в истории исполнив четыре четверных. Загитова уступила по баллам, но тоже выиграла. Как так вышло?

Cup of China, 8-10 ноября

В Чунцине вновь на один лёд выйдут Щербакова, Туктамышева и ученица Тутберидзе из Казахстана Турсынбаева. С ними будут бороться японки Сатоко Мияхара и Марин Хонда и чемпионка Европы россиянка Софья Самодурова. После этого этапа с большой долей вероятности определится первая участница финала Гран-при.

Rostelecom Cup, 15-17 ноября

Второе в сезоне противостояние Медведевой и Трусовой случится в Москве на российском этапе Гран-при. Возможно, эта вывеска окажется даже громче, чем Медведева – Загитова. На московский лёд выйдут также Константинова, Хендрикс, Мияхара и Белл.

NHK Trophy, 22-24 ноября

Загитова, Косторная, Кихира, Самодурова, Лим – что ещё нужно, чтобы привлечь на трибуны безумно влюблённых в фигурное катание японцев? Состав участниц просто огненный. В Саппоро наверняка съедутся болельщики со всей Японии и не только.

«Это нечестно, но такие правила». У фигуристки из России отнимают мировой рекорд Александре Трусовой не дают показать свой максимум и побить мировой рекорд, установленный японкой. Всё дело в нелепом и устаревшем правиле.

Финал Гран-при, 5-8 декабря

Шестеро лучших по итогам шести этапов Гран-при приедут в Турин на финал. Загадывать, каким будет состав, пока бессмысленно. Но россиянок там точно будет много.

Чемпионат России, 24-29 декабря

Самый огненный турнир года! Ясно, что есть международные старты, чемпионат Европы и мира, но там не соберутся на одном льду все те, кто в очном споре определит состав сборной России.

Ужас Медведевой и Загитовой. Это самоубийство чемпионок и фигурного катания Дети Тутберидзе творят такое, что великих чемпионок не спасут ни судьи, ни федерация. И скоро сказка может превратиться в инкубатор.

По сравнению с Саранском изменился статус Щербаковой, Трусовой и Косторной, которые в прошлом году заняли весь пьедестал почёта. Они перешли во взрослое катание и претендуют на места в сборной России. Так что битва будет совершенно невероятной и непредсказуемой.

Чемпионат Европы, 20-26 января

По итогам Красноярска определится тройка фигуристок, которые выступят в австрийском Граце. Безусловно, фаворитами турнира будут спортсменки из нашей страны.

Чемпионат мира, 16-22 марта

В прошлом сезоне россиянки выиграли золото и бронзу чемпионата мира в Японии. А японки на домашнем льду вообще в медали не попали. Так что они, безусловно, будут стараться взять реванш, и наверняка мы увидим новую серию битвы Россия – Япония.



Стоит отметить, что состав команды на чемпионат мира в Монреале может быть отличным от того, что выступит на континентальном чемпионате.