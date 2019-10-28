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Почему мир фигурного катания должен забыть про Евгению Медведеву

Евгения Медведева
Андрей Шитихин
Слишком много ненависти! Почему про Медведеву нужно просто забыть
Фамилия одной из самых талантливых фигуристок России всё больше злит болельщиков.
Другие / Фигурное катание 0

Как «Спартак» в российском футболе самый обсуждаемый клуб, вне зависимости от занимаемого места и результатов матчей, так и Евгения Медведева в фигурном катании – самая обсуждаемая персона. Независимо от того, что делают все остальные. Такое внимание, обсасывание каждого слова и движения снесёт крышу кому угодно. К Медведевой нет нейтрального отношения, но ненавидеть её начинают уже те, кто раньше поддерживал.

И спортсменке это точно не идёт на пользу.

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Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.

Евгении Медведевой в медийном пространстве стало слишком много.

После Игр-2018 в Пхёнчхане Медведева благодаря великому тренеру и тончайшему психологу Татьяне Анатольевне Тарасовой была возведена в ранг непризнанной олимпийской чемпионки, во что поверила и сама спортсменка.

Тогда в качестве мишеней были выбраны признанная олимпийская чемпионка Алина Загитова и тренер Этери Тутберидзе. Теперь этого не требуется. Посмотрите на любую другую фигуристку прямо сейчас. Вот прыгнула Анна Щербакова два четверных лутца на американском этапе Гран-при – все говорили, мол, как круто, ох, сто лет будем ждать повторения подобного, но через пару дней разговоры об этом сошли на нет. Больше разговоров было о том, сможет ли Медведева бороться с фигуристкой с таким техническим набором, как у Щербаковой.

Через неделю в Канаде на почти домашнем этапе Гран-при Медведева не показала ничего выдающегося не только по сравнению с Александрой Трусовой и Рикой Кихирой, но и сама с собой. И опять разговоры только о ней. Она упала – беда и трагедия вселенского масштаба. Она устояла – победа как минимум уровня медали чемпионата мира.

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По российскому ТВ идёт трансляция награждения Трусовой за победу, а эксперт Илья Авербух в это же самое время, не обращая внимания на призёров, рассказывает, какая молодец Медведева, что собралась после короткой программы и откатала произвольную.

Тренера Медведевой Трейси Уилсон приглашают на канадское ТВ, а она, уничижительно отзываясь конкретно о Трусовой (нет артистизма, нет понимания программы и т.п.), с восторгом комментирует выступление своей подопечной, называя каскад сальхов-риттбергер сверхсложным, а всю программу – безупречной. Ни Этери Тутберидзе, ни профессор Алексей Мишин себе такого не позволяли, а если и давали оценки, то только своим ученицам.

Судьи щедро отплюсовывают всё, что делает Евгения на льду (за исключением хронически неверного ребра на тройном лутце), лишь бы не падала, а компонентами она никогда не была обижена. Сравните произвольные программы Медведевой в Канаде и Елизаветы Туктамышевой в США, сравните компоненты и GOE за элементы и найдите разницу более чем в восемь баллов!

Федерация фигурного катания на коньках России отправляет провалившую сезон фигуристку на чемпионат мира в Сайтаму, устраивая цирк с дополнительным отбором в рамках финала Кубка России в Великом Новгороде и чудесами судейства. Да, можно сказать, что решение в итоге оказалось верным, ведь Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль. А можно сказать спасибо Рике Кихире, допустившей массу ошибок и сенсационно оставшейся дома без награды.

Возможно, всего этого можно было избежать, если бы отношение к двукратной чемпионке мира и одной из лучших фигуристок современности было чуть более объективным. Зайдите на любой форум о фигурном катании, на новость на любом крупном спортивном сайте – везде и всюду при упоминании фамилии Медведевой мгновенно вспыхивают споры.

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Евгении Медведевой нет среди пяти сильнейших фигуристок России прямо сейчас. Все пропало?

Корона, которая дружно в течение нескольких лет водружалась на голову юной девушки всеми, в том числе и нами, журналистами, приросла к этой самой голове. В такой ситуации немудрено поверить в то, что говорят другие. В адрес Медведевой льётся негатив, который сама Женя точно не заслужила. Она делает всё, что должна делать настоящая спортсменка – бьётся до последнего.

Вот только делает она это, кажется, не из-за любви к фигурному катанию, а из-за желания всем и всё доказать. А откровенная помощь с разных сторон вызывает лишь негатив публики по отношению к девушке. Такая спортсменка, как Медведева, вполне способна сама во всём разобраться без чьих-либо советов и вновь кататься для себя и болельщиков.

Так что поступить стоит кардинально – просто забыть о Медведевой на какое-то время. Разумеется, не полностью игнорировать – зачем? Просто снизить градус! Спортсменке от этого станет только легче. И нет сомнений, что она ещё заставит говорить о себе своими успехами.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Fred Lee/Getty Images

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