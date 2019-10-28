Слишком много ненависти! Почему про Медведеву нужно просто забыть

Как «Спартак» в российском футболе самый обсуждаемый клуб, вне зависимости от занимаемого места и результатов матчей, так и Евгения Медведева в фигурном катании – самая обсуждаемая персона. Независимо от того, что делают все остальные. Такое внимание, обсасывание каждого слова и движения снесёт крышу кому угодно. К Медведевой нет нейтрального отношения, но ненавидеть её начинают уже те, кто раньше поддерживал.



И спортсменке это точно не идёт на пользу.

Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем? Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.

Евгении Медведевой в медийном пространстве стало слишком много.



После Игр-2018 в Пхёнчхане Медведева благодаря великому тренеру и тончайшему психологу Татьяне Анатольевне Тарасовой была возведена в ранг непризнанной олимпийской чемпионки, во что поверила и сама спортсменка.

Тогда в качестве мишеней были выбраны признанная олимпийская чемпионка Алина Загитова и тренер Этери Тутберидзе. Теперь этого не требуется. Посмотрите на любую другую фигуристку прямо сейчас. Вот прыгнула Анна Щербакова два четверных лутца на американском этапе Гран-при – все говорили, мол, как круто, ох, сто лет будем ждать повторения подобного, но через пару дней разговоры об этом сошли на нет. Больше разговоров было о том, сможет ли Медведева бороться с фигуристкой с таким техническим набором, как у Щербаковой.



Через неделю в Канаде на почти домашнем этапе Гран-при Медведева не показала ничего выдающегося не только по сравнению с Александрой Трусовой и Рикой Кихирой, но и сама с собой. И опять разговоры только о ней. Она упала – беда и трагедия вселенского масштаба. Она устояла – победа как минимум уровня медали чемпионата мира.

Мучение, не катание. Медведева с трудом поднялась после падения в Канаде Евгения Медведева опозорилась в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде. Так беспомощно наша чемпионка не выглядела никогда.

По российскому ТВ идёт трансляция награждения Трусовой за победу, а эксперт Илья Авербух в это же самое время, не обращая внимания на призёров, рассказывает, какая молодец Медведева, что собралась после короткой программы и откатала произвольную.



Тренера Медведевой Трейси Уилсон приглашают на канадское ТВ, а она, уничижительно отзываясь конкретно о Трусовой (нет артистизма, нет понимания программы и т.п.), с восторгом комментирует выступление своей подопечной, называя каскад сальхов-риттбергер сверхсложным, а всю программу – безупречной. Ни Этери Тутберидзе, ни профессор Алексей Мишин себе такого не позволяли, а если и давали оценки, то только своим ученицам.



Судьи щедро отплюсовывают всё, что делает Евгения на льду (за исключением хронически неверного ребра на тройном лутце), лишь бы не падала, а компонентами она никогда не была обижена. Сравните произвольные программы Медведевой в Канаде и Елизаветы Туктамышевой в США, сравните компоненты и GOE за элементы и найдите разницу более чем в восемь баллов!

Федерация фигурного катания на коньках России отправляет провалившую сезон фигуристку на чемпионат мира в Сайтаму, устраивая цирк с дополнительным отбором в рамках финала Кубка России в Великом Новгороде и чудесами судейства. Да, можно сказать, что решение в итоге оказалось верным, ведь Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль. А можно сказать спасибо Рике Кихире, допустившей массу ошибок и сенсационно оставшейся дома без награды.



Возможно, всего этого можно было избежать, если бы отношение к двукратной чемпионке мира и одной из лучших фигуристок современности было чуть более объективным. Зайдите на любой форум о фигурном катании, на новость на любом крупном спортивном сайте – везде и всюду при упоминании фамилии Медведевой мгновенно вспыхивают споры.

Звезда погасла? Медведева снова упала и сбежала от всех Евгении Медведевой нет среди пяти сильнейших фигуристок России прямо сейчас. Все пропало?

Корона, которая дружно в течение нескольких лет водружалась на голову юной девушки всеми, в том числе и нами, журналистами, приросла к этой самой голове. В такой ситуации немудрено поверить в то, что говорят другие. В адрес Медведевой льётся негатив, который сама Женя точно не заслужила. Она делает всё, что должна делать настоящая спортсменка – бьётся до последнего.



Вот только делает она это, кажется, не из-за любви к фигурному катанию, а из-за желания всем и всё доказать. А откровенная помощь с разных сторон вызывает лишь негатив публики по отношению к девушке. Такая спортсменка, как Медведева, вполне способна сама во всём разобраться без чьих-либо советов и вновь кататься для себя и болельщиков.



Так что поступить стоит кардинально – просто забыть о Медведевой на какое-то время. Разумеется, не полностью игнорировать – зачем? Просто снизить градус! Спортсменке от этого станет только легче. И нет сомнений, что она ещё заставит говорить о себе своими успехами.