Золото российской фигуристки отдали американке. Странная церемония награждения

В минувшую субботу во Франции завершилась соревновательная часть очередного этапа Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях девушек, как и ожидалось, блистали россиянки. Алина Загитова показала классную произвольную программу, но реалии таковы, что даже олимпийская чемпионка без четверных не способна бороться с юными соперницами из нового поколения. Загитова в итоге заняла второе место, а победительницей Гран-при Франции стала Алёна Косторная. На третьем месте расположилась американская фигуристка Мэрайя Белл.

Загитова разгромлена юной россиянкой. Неужели это конец? Олимпийская чемпионка отлично выступила во Франции. Но Алине просто нечем бороться с фигуристками нового поколения.

По окончании произвольной программы на льду в Гренобле проходила церемония награждения победительницы и призёров. И глава метрополии Кристоф Феррари спровоцировал конфуз.



Золотую награду, которая должна была достаться победительнице соревнований, Феррари по ошибке вручил американке Белл. Злого умысла в его действиях не было: просто чиновник взял медаль не с той подушечки. Да и золото с бронзой в суматохе всё-таки можно перепутать.

Видео доступно на официальном сайте Первого канала.

Пока Кристоф разбирался, что же пошло не так, и какие медали ему осталось вручить, девушки на пьедестале сами во всём сориентировались. Белл сняла с себя золотую награду и собственноручно повесила её на шею Косторной, разыграв при этом сценку с рукопожатием и поздравлением, как это сделал бы Феррари. Все девушки стоящие на пьедестале, рассмеялись, и конфуз был забыт.

Чиновник без ошибок и путаницы вручил Белл вторую награду – на сей раз бронзовую, а затем наградил Загитову оставшимся серебром. Всем в итоге достались заслуженные медали, а ещё – масса положительных эмоций. Косторная улыбалась вплоть до окончания церемонии.