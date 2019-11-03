Золото российской фигуристки отдали американке. Странная церемония награждения

В минувшую субботу во Франции завершилась соревновательная часть очередного этапа Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях девушек, как и ожидалось, блистали россиянки. Алина Загитова показала классную произвольную программу, но реалии таковы, что даже олимпийская чемпионка без четверных не способна бороться с юными соперницами из нового поколения. Загитова в итоге заняла второе место, а победительницей Гран-при Франции стала Алёна Косторная. На третьем месте расположилась американская фигуристка Мэрайя Белл.
По окончании произвольной программы на льду в Гренобле проходила церемония награждения победительницы и призёров. И глава метрополии Кристоф Феррари спровоцировал конфуз.
Золотую награду, которая должна была достаться победительнице соревнований, Феррари по ошибке вручил американке Белл. Злого умысла в его действиях не было: просто чиновник взял медаль не с той подушечки. Да и золото с бронзой в суматохе всё-таки можно перепутать.
Видео доступно на официальном сайте Первого канала.
Пока Кристоф разбирался, что же пошло не так, и какие медали ему осталось вручить, девушки на пьедестале сами во всём сориентировались. Белл сняла с себя золотую награду и собственноручно повесила её на шею Косторной, разыграв при этом сценку с рукопожатием и поздравлением, как это сделал бы Феррари. Все девушки стоящие на пьедестале, рассмеялись, и конфуз был забыт.
Чиновник без ошибок и путаницы вручил Белл вторую награду – на сей раз бронзовую, а затем наградил Загитову оставшимся серебром. Всем в итоге достались заслуженные медали, а ещё – масса положительных эмоций. Косторная улыбалась вплоть до окончания церемонии.
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