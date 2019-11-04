Загитова слабее юных россиянок. Но может их победить. Как?

По результатам Гран-при Загитовой не должно быть на главных турнирах. А Медведевой и подавно. Но чемпионат России всё может изменить.

Позади уже три этапа Гран-при. В соревнованиях «одиночниц» у России три золота, серебро и бронза – больше половины всех наград. Не исключено, что в финале серии найдётся место лишь одной иностранной фигуристке. На фоне тотального доминирования наших девушек ещё больше удручает тот факт, что на главных стартах сезона Россию смогут представить только три спортсменки.

Сражение за место в сборной развернётся на декабрьском чемпионате России. Именно к этому старту российские фигуристки должны подойти в оптимальной готовности, ведь от его результатов будет зависеть судьба медалей чемпионатов Европы и мира.



Главное, чтобы в сборную попали сильнейшие. Без оглядки на вчерашние заслуги.

Загитова разгромлена юной россиянкой. Неужели это конец? Олимпийская чемпионка отлично выступила во Франции. Но Алине просто нечем бороться с фигуристками нового поколения.

На пьедестале будут те же?

До чемпионата России в Красноярске меньше двух месяцев. Наверняка ещё многое поменяется, но пища для размышлений уже есть. На первых трёх этапах Гран-при мы увидели на льду шесть из семи лучших фигуристок России на данный момент. Не каталась на Гран-при пока только действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, которой в этом сезоне объективно будет очень тяжело повторить прошлогодние успехи.



Победительница и призёры предыдущего чемпионата России Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная синхронно выиграли свои дебютные этапы во взрослом Гран-при и показали, что не собираются сходить с пьедестала национального чемпионата. С той лишь разницей, что теперь это принесёт им не только медали, но и путёвки на важнейшие международные старты. Более опытные Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева проигрывают новоиспечённым лидерам угрожающе много, но в Красноярске всё может измениться.



Для оценки текущего состояния российских фигуристок возьмём их выступления на этапах Гран-при. Лучшим результатом сезона в мире, а заодно и мировым рекордом обладает Трусова, набравшая на этапе в Канаде 241,02 балла. И это с падением на четверном сальхове. Косторная в Гренобле получила на 5,02 балла меньше. У Щербаковой в Лас-Вегасе с учётом провала в короткой программе в сумме вышло 227,76 балла. Загитова без срывов, но с многочисленными помарками набрала во Франции 216,06. Далее следуют Медведева, сорвавшая короткую программу в Келоуне, и Туктамышева, не показавшая свой максимум в Лас-Вегасе. При этом обе девушки на «челленджерах» набирали почти на 10 баллов больше, чем на Гран-при.

В шкуре Медведевой. Загитову сбросили с трона в 17 лет. Теперь это нормально? Российские чемпионки в фигурном катании меняются всё быстрее. И это начинает пугать.

Для Загитовой не всё потеряно

Перед стартом сезона большинство специалистов включали в тройку потенциальных лидеров сборной России Трусову, Щербакову и Загитову. Возможно, так оно и было, если бы Алёна Косторная к невероятно лёгкому и чувственному катанию не добавила бы сложнейший тройной аксель. Теперь же Загитова по технической базе сильно уступает всем трём партнёршам по группе. У действующей чемпионки мира по-прежнему остаются шансы на медаль чемпионата России, но для этого нужно соблюсти три условия:



— собственное идеальное катание;



— неидеальное катание хотя бы одной из соперниц;



— лояльность судей.



Как видите, ни одно из условий не кажется невыполнимым. Как Алина умеет мобилизоваться на главные старты, показал чемпионат мира в Сайтаме. Да, по технике она им не конкурентка, но звёздной троице ещё надо справиться с волнением и ответственностью на важнейшем турнире в жизни (разумеется, на данный момент). Для получения места в сборной Загитовой хватит неудачного выступления одной из трёх фавориток, и такой сценарий на льду Красноярска вполне реален.

Судьи жёстко оштрафовали Загитову. Но она всё равно бы проиграла Алина Загитова ошиблась на первом же официальном старте сезона и осталась без 1-го места. А тут ещё и арбитры придумали нелепое наказание.

В надежде на спортивный принцип

К сожалению, от третьего пункта тоже никуда не деться. Судейство может стать определяющим фактором при распределении наград и, что даже важнее, формировании состава сборной России на чемпионат Европы. При прочих равных Загитова может компенсировать отставание в технике за счёт щедрой второй оценки. Алина действительно заметно прибавила в презентации программы и передаче образа, да и пресловутые «былые заслуги» при оценке компонентов никто не отменял. Так что к высоким и даже завышенным баллам Загитовой на чемпионате России нужно быть готовым.

Главное, чтобы желание отдать должное олимпийской чемпионке не пошло в разрез со спортивным принципом. Если Трусова, Щербакова и Косторная будут сильнее Загитовой на льду, то их преимущество должно быть отражено и в протоколе.

Точно так же, как это произошло на Олимпиаде в Пхёнчхане.