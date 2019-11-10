Судьи нашли способ бороться с фигуристками из России. Нагло и эффективно

Российские фигуристки безоговорочно доминируют на старте сезона. Все четыре этапа Гран-при завершились убедительными победами наших девушек, а преимущество над иностранными соперницами исчисляется десятками баллов. В такой ситуации меньше всего хочется говорить о судействе, но поведение арбитров не оставляет выбора.

Как ни пошло это звучит, тотальное превосходство фигуристок из России – кость в горле для Международного союза конькобежцев. Ладно бы чиновники и соперники просто заходились в бессильной злобе (это даже по-своему приятно), но похоже судьи всё-таки нашли способ борьбы с инопланетными спортсменками из группы Этери Тутберидзе.



Неужели россиянок беспардонно лишат шансов на золото главных стартов?

Щербакова снова разгромила соперниц. Даже не верится, что она аутсайдер 15-летняя россиянка произвела фурор на этапе Гран-при в Китае. Неужели это её последняя победа?

Доминирование России раздражает

Постоянное лидерство одной страны в любом виде спорта мешает его глобальному развитию. Да, девочки из России двигают фигурное катание вперёд гигантскими скачками, но следить за соперничеством Саши, Алёны, Ани и Алины рядовым японцам и американцам неинтересно. А это не только вопрос международной популярности, но и потенциальная потеря огромных рекламных рынков. Международный союз конькобежцев даже не скрывает, что осознаёт проблему. После Олимпиады в Пхёнчхане были внесены существенные изменения в правила, а перед текущим сезоном снизилась оценка за четверные прыжки.



Однако, к несчастью международной федерации, наши фигуристки придерживаются старого как мир секрета побед: они сильнее соперниц на две головы. Когда россиянки «привозят» всем остальным по 15-20 баллов, маленькими подлостями ситуацию не исправить. Нужен взвешенный систематический подход, позволяющий стабильно обкрадывать российских фигуристок.



Судя по происходящему, можно предположить, что ISU кинул на поиск этого подхода лучшие умы, и они в спешке нашли-таки способ борьбы с российскими лидерами.

«Ты в подмётки Загитовой не годишься». Почему ругают бывшую ученицу Тутберидзе Дарья Паненкова указала на ошибки Загитовой. Фанаты ей этого не простили.

Загитова и Щербакова разучились прыгать?

Поводом для тревоги стали многочисленные ошибки при исполнении лутца ученицами Этери Тутберидзе. На этапе Гран-при во Франции технический специалист усмотрел сразу три недочёта в исполнении этого прыжка у олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В короткой программе ей поставили неверное ребро, а в произвольной дважды зафиксировали неясное. В принципе неправильная постановка конька при отталкивании на лутц достаточно распространена, но у Загитовой во взрослой карьере не было ни одной подобной ошибки. Там же, во Франции, с подобной проблемой столкнулась и Алёна Косторная. В короткой программе у неё увидели неясное ребро на лутце, а в произвольной – на флипе.



После французского этапа катание Загитовой вызвало жаркие споры. Болельщики Алины называли внезапно появившиеся рёбра бредом и атаковали «инстаграм» технического специалиста Еруна Принса. Однако многие нейтральные зрители посчитали судейство объективным и поддержали бывшую ученицу Тутберидзе Дарью Паненкову, которая назвала неверное ребро хронической проблемой Загитовой.



А уже на этапе в Китае стало ясно, что проблема глубже, чем переоценка судьями лутца Загитовой. Новой жертвой пристального внимания арбитров стала Анна Щербакова. Ни один из её пяти лутцев, по мнению судей, не был исполнен идеально. Напротив каждого лутца в протоколе стоит отметка (!), то есть неясное ребро. У Ани, как и у Алины, никаких трудностей с этим элементом ранее не возникало. И это уже сложно списать на совпадение.

Загитова слабее юных россиянок. Но может их победить. Как? По результатам Гран-при Загитовой не должно быть на главных турнирах. А Медведевой и подавно. Но чемпионат России всё может изменить.

В чём суть претензий?

Лутц должен исполняться с внешнего ребра. Если технический специалист чётко видит, что спортсменка прыгнула с внешнего ребра, то фиксируется ошибка. Базовая стоимость прыжка снижается на 20%, к тому же уровень исполнения оценивается как отрицательный. Но рассмотреть в динамике, с какого ребра производился прыжок, очень трудно. Поэтому куда чаще в протоколе возникает неясное ребро на лутце или флипе. Это означает, что судьи сомневаются в правильности исполнения. Стоимость прыжка не страдает, но получить хорошую надбавку с такой пометкой невозможно.

На каждом конкретном прыжке спортсменка теряет из-за неясного ребра не так много, но систематически придирки могут привести к серьёзным последствиям. На этапе в Лас-Вегасе Щербакова все пять лутцев прыгнула с внешнего ребра. При прочих равных неясное ребро при тройном лутце отнимает у спортсменки чуть больше балла, при четверном – больше двух. Таким образом, в сумме Щербакову лишили порядка 8-9 баллов. А это уже очень весомо.

Чем это грозит России?

На самом деле вопрос правильного ребра в фигурном катании очень тонкий. Даже специалисты часто не соглашаются друг с другом по этому поводу. Судьи смотрят прыжки в замедленном повторе и способны при желании разглядеть малейшие недочёты. Вполне возможно, что Загитова и Щербакова действительно отталкиваются ото льда с помарками, которые возможно увидеть на судейских мониторах. Но тогда почему ни ту, ни другую никогда за это не наказывали?!



Прозрели?



Ещё раз. Заподозрить судей в необъективности можно не из-за выявленных у россиянок ошибок. А из-за полной непоследовательности. Если подобная тенденция сохранится и на главных стартах, то протащить на пьедестал Бради Теннелл или Рику Кихиру можно будет и без грубых ошибок россиянок. Достаточно увидеть у них неверные и неясные рёбра, а на такие же помарки иностранных соперниц закрыть глаза.



Здорово придумано, не правда ли?