Трусова победила с двумя падениями! Ну и как с ней бороться?!

Три чистых четверных прыжка, два из них в каскадах – это не набор из мужской программы. Это набор из женского катания. Александра Трусова даже с двумя падениями победила на московском этапе Гран-при, обеспечила себе место в финале и не оставила шансов Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира показала шикарное катание, но её в финале Гран-при не будет.

Трусова падала и билась

Что показала в произвольной программе Александра Трусова? Прежде всего, характер! Это настоящая спортсменка, которая бьётся в любой ситуации.



Падение с четверного сальхова, который стоял первым элементом, могло бы разрушить программу многих фигуристов-мужчин, но не программу Трусовой. Саша практически тут же сделала прекрасный четверной лутц, затем четвертой тулуп в каскаде с тройным, во второй части программы четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом!



Второе падение у Трусовой было на риттбергере, который стоял в каскаде с лутцем. Возможно, Саше можно заменить в этом каскаде риттбергер на тулуп, тем более, тройной тулуп у неё всего один и второй вполне можно добавить для надёжности. Но и со вторым падением техническая оценка российской фигуристки была высочайшей – 95,34. За компоненты – всего 66,92, но это ней никак не помешало.

Медведева и её медведи затмили Трусову. Чемпионка вернулась?! Одна двукратная чемпионка мира выдала мощный прокат. Другая двукратная чемпионка мира упала. Впереди произвольная программа.

Выступление Трусовой было тем более ценно, что она вышла на лёд последней из участниц и прекрасно знала, что Евгения Медведева, выступавшая раньше, выдала превосходный прокат.

Медведева не падала и билась

«Мемуары гейши» в исполнении двукратной чемпионки мира действительно были завораживающими.



Евгения Медведева выдала всё, что сейчас есть в её арсенале. Правда, неверное ребро на тройном лутце судьи уже традиционно ей поставили. Но сама программа была шикарной. Даже паузы с остановками смотрелись очень органично.



Она просто вышла и доказала, что случившееся три недели назад в Канаде – несчастный случай. Один крайне неудачный прокат лишил Женю финала Гран-при, которого она была вполне достойна.

Медведева может побеждать только в короткой программе. Скоро её и этого лишат Причём не зарубежные соперники, а родная федерация. Всё во имя успехов Трусовой. И это справедливо!

Она била сама с собой и победила. И победила бы не только себя, не будь в соперницах такой спортсменки, как Александра Трусова. Если к чемпионату России в Челябинске Женя сумеет ещё прибавить и в чистоте, и в уверенности, можно ждать её настоящего возвращения.



Пока же ей просто можно сказать огромное спасибо и за прокаты, и за проявленный характер.

Азербайджанка круче россиянки

Но выше второго места Медведева при всём желании подняться не могла. Зато намного опередила бронзового призёра американку Мэрайю Белл. Та каталась вдохновенно, но не без помарок.



Из всех остальных участниц очень классно откаталась москвичка Екатерина Рябова, выступающая за Азербайджан. Чистое, красивое, уверенное катание 16-летней фигуристки, заслуженные лучшие в сезоне оценки и овации трибун. Рябова в итоге стала пятой, уступив только тройке призёров и японке Сатоко Мияхаре.



Одно из главных разочарований этапа в Москве – россиянка Станислава Константинова, которая в двух программах не сделала ничего. И не стала последней только потому, что в столицу России приехала Эмми Пелтонен. Дочь легендарного финского хоккеиста Вилле Пелтонена умудрилась выступить ещё хуже.