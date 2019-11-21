В Японии бросили вызов российским фигуристкам. Ну наконец-то!

Заключительный этап Гран-при всегда получается самым интересным с точки зрения борьбы за финал. Перед соревнованиями в Саппоро известно менее половины финалистов. Наиболее интригующая ситуация сложилась у женщин, где шансы на Турин сохраняют сразу шесть участниц японского этапа. Среди них россиянки Алёна Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова. Но безусловным хедлайнером домашних соревнований станет японка Рика Кихира.
Действующая победительница финала Гран-при бросила вызов россиянкам. Пока мы спорим, кто из учениц Этери Тутберидзе выиграет главные старты сезона, Кихира делает всё, чтобы правильным стал ответ «никто».
Загитова будет в финале
По итогам пяти этапов в финал отобрались только Александра Трусова и Анна Щербакова, одержавшие по две победы. Только катастрофа помешает присоединиться к ним Алёне Косторной. Победительнице этапа в Гренобле хватит даже пятого места.
Очень солидные шансы на выполнение промежуточной задачи и у Загитовой. Место в тройке автоматически выводит олимпийскую чемпионку в финал, как и четвёртая позиция с суммой 211,4 балла. И то при условии, что победит в Саппоро Самодурова, Эндрюс или Лим Ын Су. Иначе Загитову с четвёртого места в финал выведет и сумма больше 187,54. Такие баллы Алина способна набирать даже с грубыми ошибками, так что волноваться поклонникам Загитовой почти не приходится. Говорить о стопроцентном участии Алины в Турине пока рано, но не поехать в Италию она может только в случае полного провала.
Состав финала определён?
Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова на своём первом этапе стала пятой. Для выхода в финал ей необходимо и достаточно одержать победу в Саппоро. Однако обойти Косторную, Кихиру и Загитову, значительно уступая им в сложности и не рассчитывая на высокие компоненты, практически нереально. Аналогичное положение у американки Старр Эндрюс и кореянки Лим Ын Су. Их устроит только победа на этапе. Такой сценарий кажется фантастическим.
Состав сборной России
женщины: Алёна Косторная, Алина Загитова, Софья Самодурова;
мужчины: Макар Игнатов, Сергей Воронов, Антон Шулепов;
спортивные пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.
Скорее всего в Турине окажутся четыре россиянки: Трусова, Щербакова, Косторная и Загитова. Почти наверняка конкуренцию им составит Рика Кихира. Её устроит как место на пьедестале домашнего этапа, так и четвёртый результат с суммой выше 197,12. Дополнить шестёрку финалисток собирается американка Бради Теннелл. Ей нужно болеть против суперсенсации, коей станет победа Самодуровой, Эндрюс или Лим Ын Су.
Загитовой нечем рисковать
Если с финалистками всё более-менее понятно, то предсказать победительницу конкретного этапа в Саппоро очень тяжело. Ясно, что золото завоюет кто-то из тройки Косторная – Загитова – Кихира. Но кто? Косторная в Гренобле произвела фурор. Удивительно органичной 16-летней россиянке важно удержать заданную планку, чтобы укрепить уверенность в себе, а главное – получить от судей те баллы за компоненты, которые она заслуживает. А не те, которые были в короткой программе во Франции. Алёна в Саппоро снова заявила три тройных акселя. Интересно, что уже на тренировке в Японии она исполнила в каскаде с тройным акселем тройной тулуп, а не двойной, как в Гренобле. Это усложнение способно принести ей на 2,9 балла больше в базовой оценке, правда, в заявке на произвольную у неё значится каскад с двойным тулупом. По идее последний этап Гран-при – хорошая площадка для экспериментов. Почему бы Алёне и не рискнуть?!
Загитова никаких сюрпризов обожающей её японской публике не готовит. В ближайшее время элементы ультра-си в её арсенале вряд ли появятся, да и имеющийся контент во Франции Алина исполнила неидеально. Претендовать на победу в Саппоро она может только с лучшими прокатами, да и то при благосклонности судей. Вот с этим как раз могут возникнуть проблемы, ведь арбитры наверняка будут симпатизировать местной звезде Кихире.
Расписание этапа Гран-при в Японии (время московское)
22 ноября
6:33. Танцы на льду. Ритм-танец
8:20. Спортивные пары. Короткая программа
10:55. Женщины. Короткая программа
13:05. Мужчины. Короткая программа.
23 ноября
6:15. Танцы на льду. Произвольный танец
8:30. Спортивные пары. Произвольная программа
10:50. Женщины. Произвольная программа
13:25. Мужчины. Произвольная программа.
Кихира бросает вызов россиянкам
Японку ещё перед сезоном окрестили единственной иностранкой, способной конкурировать с фигуристками Тутберидзе. И Рика старается соответствовать. Без шансов проиграв Трусовой в Канаде, она заявила, что планирует усложнить программу. Сказано – сделано. На домашнем льду Кихира не только прыгнет три тройных акселя, но и впервые на официальном старте зайдёт на четверной сальхов. Если у японки всё получится, то в Саппоро запахнет мировым рекордом. Да и разговоры о том, что подопечным Тутберидзе нет равных, потеряют актуальность.
Доминирование наших девочек, безусловно, радует и вызывает гордость, но в глобальном смысле межнациональная конкуренция фигурному катанию просто необходима. Да и самим фигуристкам из группы Тутберидзе наличие по-настоящему сильной и опасной соперницы должно пойти на пользу. Конечно, мы будем болеть в Саппоро за россиянок, но будет крайне любопытно взглянуть на баллы Кихиры при удачном прокате.
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