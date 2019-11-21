В Японии бросили вызов российским фигуристкам. Ну наконец-то!

Заключительный этап Гран-при всегда получается самым интересным с точки зрения борьбы за финал. Перед соревнованиями в Саппоро известно менее половины финалистов. Наиболее интригующая ситуация сложилась у женщин, где шансы на Турин сохраняют сразу шесть участниц японского этапа. Среди них россиянки Алёна Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова. Но безусловным хедлайнером домашних соревнований станет японка Рика Кихира.



Действующая победительница финала Гран-при бросила вызов россиянкам. Пока мы спорим, кто из учениц Этери Тутберидзе выиграет главные старты сезона, Кихира делает всё, чтобы правильным стал ответ «никто».

Трусова победила с двумя падениями! Ну и как с ней бороться?! Медведева даже с чистым катанием не смогла ничего сделать. А кто сможет?

Загитова будет в финале

По итогам пяти этапов в финал отобрались только Александра Трусова и Анна Щербакова, одержавшие по две победы. Только катастрофа помешает присоединиться к ним Алёне Косторной. Победительнице этапа в Гренобле хватит даже пятого места.

Очень солидные шансы на выполнение промежуточной задачи и у Загитовой. Место в тройке автоматически выводит олимпийскую чемпионку в финал, как и четвёртая позиция с суммой 211,4 балла. И то при условии, что победит в Саппоро Самодурова, Эндрюс или Лим Ын Су. Иначе Загитову с четвёртого места в финал выведет и сумма больше 187,54. Такие баллы Алина способна набирать даже с грубыми ошибками, так что волноваться поклонникам Загитовой почти не приходится. Говорить о стопроцентном участии Алины в Турине пока рано, но не поехать в Италию она может только в случае полного провала.

Загитову признали спортсменкой года. А её фото с Мамун — особая история Уж больно много красоты на одном кадре! Олимпийская чемпионка затмила звёзд российского шоу-бизнеса на модной вечеринке.

Состав финала определён?

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова на своём первом этапе стала пятой. Для выхода в финал ей необходимо и достаточно одержать победу в Саппоро. Однако обойти Косторную, Кихиру и Загитову, значительно уступая им в сложности и не рассчитывая на высокие компоненты, практически нереально. Аналогичное положение у американки Старр Эндрюс и кореянки Лим Ын Су. Их устроит только победа на этапе. Такой сценарий кажется фантастическим.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при. NHK Trophy. Саппоро, Япония. 22-24 ноября



Состав сборной России



женщины: Алёна Косторная, Алина Загитова, Софья Самодурова;



мужчины: Макар Игнатов, Сергей Воронов, Антон Шулепов;



спортивные пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;



танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко. : Макар Игнатов, Сергей Воронов, Антон Шулепов;: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.

Скорее всего в Турине окажутся четыре россиянки: Трусова, Щербакова, Косторная и Загитова. Почти наверняка конкуренцию им составит Рика Кихира. Её устроит как место на пьедестале домашнего этапа, так и четвёртый результат с суммой выше 197,12. Дополнить шестёрку финалисток собирается американка Бради Теннелл. Ей нужно болеть против суперсенсации, коей станет победа Самодуровой, Эндрюс или Лим Ын Су.

Судьи нашли способ бороться с фигуристками из России. Нагло и эффективно Российские фигуристки массово разучились делать прыжки. Судьи, вам не стыдно?

Загитовой нечем рисковать

Если с финалистками всё более-менее понятно, то предсказать победительницу конкретного этапа в Саппоро очень тяжело. Ясно, что золото завоюет кто-то из тройки Косторная – Загитова – Кихира. Но кто? Косторная в Гренобле произвела фурор. Удивительно органичной 16-летней россиянке важно удержать заданную планку, чтобы укрепить уверенность в себе, а главное – получить от судей те баллы за компоненты, которые она заслуживает. А не те, которые были в короткой программе во Франции. Алёна в Саппоро снова заявила три тройных акселя. Интересно, что уже на тренировке в Японии она исполнила в каскаде с тройным акселем тройной тулуп, а не двойной, как в Гренобле. Это усложнение способно принести ей на 2,9 балла больше в базовой оценке, правда, в заявке на произвольную у неё значится каскад с двойным тулупом. По идее последний этап Гран-при – хорошая площадка для экспериментов. Почему бы Алёне и не рискнуть?!



Загитова никаких сюрпризов обожающей её японской публике не готовит. В ближайшее время элементы ультра-си в её арсенале вряд ли появятся, да и имеющийся контент во Франции Алина исполнила неидеально. Претендовать на победу в Саппоро она может только с лучшими прокатами, да и то при благосклонности судей. Вот с этим как раз могут возникнуть проблемы, ведь арбитры наверняка будут симпатизировать местной звезде Кихире.

Фигурное катание

Расписание этапа Гран-при в Японии (время московское)



22 ноября

6:33. Танцы на льду. Ритм-танец

8:20. Спортивные пары. Короткая программа

10:55. Женщины. Короткая программа

13:05. Мужчины. Короткая программа.



23 ноября

6:15. Танцы на льду. Произвольный танец

8:30. Спортивные пары. Произвольная программа

10:50. Женщины. Произвольная программа

13:25. Мужчины. Произвольная программа.

Кихира бросает вызов россиянкам

Японку ещё перед сезоном окрестили единственной иностранкой, способной конкурировать с фигуристками Тутберидзе. И Рика старается соответствовать. Без шансов проиграв Трусовой в Канаде, она заявила, что планирует усложнить программу. Сказано – сделано. На домашнем льду Кихира не только прыгнет три тройных акселя, но и впервые на официальном старте зайдёт на четверной сальхов. Если у японки всё получится, то в Саппоро запахнет мировым рекордом. Да и разговоры о том, что подопечным Тутберидзе нет равных, потеряют актуальность.

Доминирование наших девочек, безусловно, радует и вызывает гордость, но в глобальном смысле межнациональная конкуренция фигурному катанию просто необходима. Да и самим фигуристкам из группы Тутберидзе наличие по-настоящему сильной и опасной соперницы должно пойти на пользу. Конечно, мы будем болеть в Саппоро за россиянок, но будет крайне любопытно взглянуть на баллы Кихиры при удачном прокате.