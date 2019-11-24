Подросток прыгает через скакалку 7 раз в секунду. Уследить очень сложно! Видео

В Сети довольно популярна такая шутка: даже если ты что-то делаешь очень хорошо, то в мире обязательно найдётся азиат, который делает это лучше. Наверное, с этим утверждением в некоторых сферах можно поспорить, но точно не в том, что касается прыжков со скакалкой.

Знакомьтесь: 17-летнего китайского паренька из следующего видео зовут Цэнь Сяолинь. И он безоговорочно лучший в мире прыгун через скакалку в одиночных скоростных дисциплинах.



Совсем недавно в Шанхае проходили шестые Международные соревнования по прыжкам со скакалкой – что-то вроде чемпионата мира, которых в этом виде спорта сразу несколько. И Цэнь под бдительным присмотром судей и представителей книги Гиннесса установил новый мировой рекорд в количестве прыжков за полминуты. Внимание: 228 прыжков за 30 секунд!



То есть более семи прыжков в секунду. Вы вообще можете себе это представить?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Техника, которой пользуется Сяолинь, а также другие быстрейшие прыгуны мира, называется «бегущий шар»: спортсмен наклоняется, чтобы запускать скакалку над головой по кратчайшему расстоянию и как бы бежит через неё, когда она касается пола. И, разумеется, чем выше скорость, тем сложнее избежать ошибки. Но выступление Цэня в Шанхае было охарактеризовано в прессе как самое быстрое и чёткое исполнение техники «бегущий шар» в истории.



Паренёк на одном турнире установил сразу три выдающихся рекорда: помимо 228 прыжков за полминуты он также прыгнул 7 раз в секунду и 1141 раз за три минуты – невероятно!



Количество прыжков фиксировала специальная камера, потому что человеческой реакции не хватает, чтобы просто щёлкать обыкновенным ручным счётчиком.

Сяолинь почти непобедим на соревнованиях по скоростным прыжкам уже больше двух лет. Ещё когда ему было 15, он выиграл потрясающую дуэль, организованную китайским шоу «За гранью». Цэнь в одиночку соревновался против сборной чемпионов мира в попытке дойти до 1000 прыжков за максимально короткое время. Гонка продолжалась около трёх минут, за это время Сяолинь ошибся один раз, но всё равно опередил пятёрку соперников, прыгавших по очереди.

Интересно, что соревнования по прыжкам со скакалкой удивительно разнообразны: они насчитывают несколько десятков различных дисциплин. Есть художественные: спортсмен или целая команда должны представить сложную программу со скакалками, но более популярны скоростные. Можно прыгать на время или на количество. Одному или с командой. Через одну скакалку или через две. Крутить её самому или просить партнёров – разнообразие велико.



И это действительно зрелищно! Кто хочет посмотреть на это на Олимпиаде?