«Деревянная и дёрганая». А вы различаете фигуристок Тутберидзе? Непростой тест

С 5 по 8 декабря в Турине пройдёт главный международный турнир первой половины сезона. За победу в финале Гран-при будут бороться сразу четыре российские фигуристки. У Алины Загитовой, Александры Трусовой, Алёны Косторной и Анны Щербаковой есть многочисленные персональные фан-группы, но для большинства поклонников фигурного катания все четыре девушки – подопечные Этери Тутберидзе, и нет большой разницы, в честь кого из них в Италии будет играть гимн России.



На самом деле Алина, Аня, Саша и Алёна совершенно разные – не только на льду, но и в жизни. Каждая прошла свой путь к спортивным вершинам, у каждой свои увлечения и особенности.



А как хорошо вы знаете лучших фигуристок России? Самое время это выяснить!

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