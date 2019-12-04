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Чем различаются фигуристки группы Тутберидзе — интересный тест

Чем различаются фигуристки группы Тутберидзе
Алексей Адамов
«Деревянная и дёрганая». А вы различаете фигуристок Тутберидзе? Непростой тест
Кто мечтал спасать людей, а кто просил автограф у Дзюбы? Насколько хорошо вы знаете российских участниц финала Гран-при.
Другие / Фигурное катание 0

С 5 по 8 декабря в Турине пройдёт главный международный турнир первой половины сезона. За победу в финале Гран-при будут бороться сразу четыре российские фигуристки. У Алины Загитовой, Александры Трусовой, Алёны Косторной и Анны Щербаковой есть многочисленные персональные фан-группы, но для большинства поклонников фигурного катания все четыре девушки – подопечные Этери Тутберидзе, и нет большой разницы, в честь кого из них в Италии будет играть гимн России.

На самом деле Алина, Аня, Саша и Алёна совершенно разные – не только на льду, но и в жизни. Каждая прошла свой путь к спортивным вершинам, у каждой свои увлечения и особенности.

А как хорошо вы знаете лучших фигуристок России? Самое время это выяснить!

Если тест не отображается, его можно пройти по ссылке.

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