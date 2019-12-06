Её лучшее падение. Скоро Трусова станет непобедимой?

Финал Гран-при Гран-при обладает самым зрелищным и, если хотите, смотрибельным форматом среди всех турниров по фигурному катанию. Ни толпы спортсменок без малейшего шанса на пьедестал, ни многочасового ожидания выступления лидеров. Здесь всё быстро, классно и наглядно.

В финал серии среди одиночниц пробились сразу четыре россиянки. Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная представляют не только одну страну, но и одну школу. Лучшие подопечные Этери Тутберидзе в первый и последний раз в сезоне одновременно борются за награды международного турнира, и это ещё один неоспоримый плюс Гран-при.



Российские болельщики мечтали о том, что наши девочки займут первые четыре места. И в этой борьбе России с Кихирой многое зависело от короткой программы.

Косторная бьёт свой же рекорд

Открывала соревнования мировая рекордсменка в короткой программе Алёна Косторная. В Турине 16-летней россиянке удалось повторить безупречное выступление на этапе в Токио. Казалось, Косторная каталась даже чуточку увереннее, чем в Японии.

«Деревянная и дёрганая». А вы различаете фигуристок Тутберидзе? Непростой тест Кто мечтал спасать людей, а кто просил автограф у Дзюбы? Насколько хорошо вы знаете российских участниц финала Гран-при.

Невероятно высокий тройной аксель, чистые и мощные тройной лутц и каскад из флипа и тулупа принесли ей высокую оценку за технику, а ставшее уже фирменным знаком фигуристки невероятно лёгкое и нежное катание не оставило арбитрам выбора – 85,45 балла и новый мировой рекорд.

Трусова рискует и падает

Мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме Александра Трусова пошла на риск и впервые на официальных соревнованиях попробовала исполнить тройной аксель. Попытка обернулась падением, что значительно снизило шансы Саши на промежуточный пьедестал. Тем не менее, Трусова остаётся одной из главных претенденток на общий успех. Да и поражение в Турине не станет для неё катастрофой, учитывая смелость эксперимента и его перспективы. Если падение в финале Гран-при поможет Саше овладеть тройным акселем к чемпионату России, то об осечке в Италии никто и не вспомнит.

Ещё одна обладательница четверного Анна Щербакова тройной аксель пока не прыгает, зато в отличие от Косторной и Трусовой включила в короткую программу каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Аня чисто исполнила трогательный номер на музыку из фильма «Парфюмер» и смогла побить свой лучший результат сезона. Прыжкам Щербаковой внешне не хватало лёгкости, но она справилась со всеми элементами и буквально вытащила сложнейший каскад после не лучшего приземления с лутца. Проигрыш Косторной в семь с лишним баллов выглядит существенным, но не критичным с учётом двух четверных лутцев, заявленных Аней на произвольную.

Загитова великолепна! Но лучший прокат оставил Алину лишь второй Российские фигуристки отлично начали борьбу за победу в финале Гран-при. Косторная установила новый мировой рекорд. Загитова тоже блистала!

Загитова показала максимум

Действующая победительница финала и самая опасная соперница россиянок в этом сезоне Рика Кихира своих поклонников разочаровала. Японка не докрутила тройной аксель, а затем упала с тулупа в каскаде. Да и в целом Рика каталась очень тяжело и к концу программы выглядела сильно уставшей. Судьи не стали закрывать глаза на серьёзные ошибки и поставили Кихиру за всеми тремя россиянками, хотя Трусовой она уступает меньше балла. Американка Бради Теннелл свою программу исполнила хорошо и смогла разбить российскую тройку. Впрочем, преимущество в 0,75 балла над Трусовой точно не позволит американке расслабиться.



Завершала короткую программу Алина Загитова. Ни в Гренобле, ни в Токио ей не удалось избежать ошибок в первый день соревнований, а потому болельщики ждали её выступление с тревогой. Но Алина справилась на «отлично». С чистыми прыжками пронзительная программа под песню Me Voy сработала так, как и было задумано хореографом. Зал встретил прокат Загитовой восхищённой овацией. Пожалуй, настолько сильное впечатление на зрителей сегодня произвела только Алёна Косторная. Без тройного акселя рекорду Косторной Загитова в любом случае не угрожала, зато всех остальных участниц финала она опередила.

Российскому пьедесталу быть?

В произвольной программе интрига будет потрясающей. Преимущество Косторной над идущей пятой Трусовой в 14 баллов выглядит громадным, но Саша заявили аж пять четверных прыжков! Навязать борьбу Алёне способна и ставшая третьей Анна Щербакова, а вот Алине Загитовой для сохранения позиции в тройке необходимо кататься безупречно. Но и тогда её судьба во многом будет зависеть от катания молодых коллег по группе.



Но главное, что короткая программа на шаг приблизила нас к воплощению мечты о четырёх россиянках на четырёх первых строчках.