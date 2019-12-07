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Фигурное катание. Финал Гран-при 2019/2020. Онлайн трансляция 7 декабря

Алина Загитова в финале Гран-при 2019/20
«Чемпионат»
Фигурное катание. Финал Гран-при. Женщины. Грандиозная развязка. LIVE
Четыре россиянки сражаются друг с другом в финале Гран-при по фигурному катанию. Кто же останется вне пьедестала?
Другие / Фигурное катание 0

*** Фигурное катание. Финал Гран-при в Турине. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Серия Гран-при. Таблица общего зачёта ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. А пока предлагаем вашему вниманию свежий мировой рекорд от Алёны Косторной в короткой программе.

07:50. Доброе утро, дорогие поклонники фигурного катания. Сегодня нас ждёт замечательный день! В Италии будут разыграны сразу три комплекта наград в рамках финала Гран-при. Медали достанутся лучшим танцевальным парам, а также мужчинам и — самое главное — женщинам. Напомним, что в женском катании за пьедестал сражаются сразу четыре россиянки: Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Короткую программу все кроме Саши откатали безупречно, но её падение лишь усилило интригу. Кто же в итоге попадёт на пьедестал, а кто выпадет из тройки? Узнаем уже сегодня, ближе к полуночи по Москве.

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