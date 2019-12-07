Фигурное катание. Финал Гран-при. Женщины. Грандиозная развязка. LIVE

*** Фигурное катание. Финал Гран-при в Турине. Расписание соревнований ***
*** Фигурное катание. Серия Гран-при. Таблица общего зачёта ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:00. А пока предлагаем вашему вниманию свежий мировой рекорд от Алёны Косторной в короткой программе.
07:50. Доброе утро, дорогие поклонники фигурного катания. Сегодня нас ждёт замечательный день! В Италии будут разыграны сразу три комплекта наград в рамках финала Гран-при. Медали достанутся лучшим танцевальным парам, а также мужчинам и — самое главное — женщинам. Напомним, что в женском катании за пьедестал сражаются сразу четыре россиянки: Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Короткую программу все кроме Саши откатали безупречно, но её падение лишь усилило интригу. Кто же в итоге попадёт на пьедестал, а кто выпадет из тройки? Узнаем уже сегодня, ближе к полуночи по Москве.
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