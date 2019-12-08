Алёна Косторная спасёт женское фигурное катание. Это понимают даже в Америке

Фигуристки из одной страны впервые оккупировали пьедестал в финале Гран-при. В Турине феноменальные юные россиянки никого и близко не подпустили к борьбе за медали. Поздним субботним вечером миллионы болельщиков смотрели на три одинаковых флага, слушали гимн и гордились величием российского фигурного катания. Большинству из них было абсолютно фиолетово, кто стал первым, вторым и третьим.
Юные ученицы Тутберидзе, «хрусталики», чудо-девочки – Алёну Косторную, Александру Трусову и Анну Щербакову так и норовят представить единым целым. Придуманная кем-то из поклонников Тутберидзе аббревиатура «ТЩК» уже и вовсе стала брендом в спортивном мире. Понятно, что три лидера лучше, чем один – всегда есть шанс на пресловутый российский пьедестал, да и в случае провала одной из девушек золото опять-таки будет у России. Но, по сути, происходит обезличивание выдающихся спортсменок, каждая из которых заслуживает зрительской любви и признания собственного таланта ничуть не меньше, чем Медведева или Загитова.
А в особенности Алёна Косторная. Лучшая фигуристка в истории.
Вот он – идеал фигуристки
Ещё месяц назад такое мнение можно было назвать субъективным, но сейчас это подтверждают и цифры. В Турине Алёна сначала обновила собственный рекорд в короткой программе, а затем и показала лучший результат в истории по сумме, подобравшись к фантастической отметке в 250 баллов. Но Косторная – это не про цифры. Ещё в прошлом сезоне, в 15 лет, она каталась так женственно и нежно, что и многие 20-летние позавидуют.
Были опасения, что Алёна с её потрясающим скольжением, плавностью линий и восхитительными вращениями станет жертвой беспощадного прогресса. К счастью, тренеры придумали, как повысить шансы Косторной и без четверных. И тем самым сохранили уникальную спортсменку для фигурного катания. По артистизму и грациозности на льду Косторная не уступает Каролине Костнер, которую давно окрестили иконой настоящего женского катания. Только Алёна всё делает гораздо быстрее и атлетичнее, да и технически оснащена совершенно на другом уровне.
Косторная спасает фигурное катание
Наши эксперты фигурного катания упрямо стараются не выделять никого из великолепной троицы. Мол, все молодцы, все талантливые и трудоспособные, всех воспитала Тутберидзе. Но Трусова, Щербакова и Косторная – разные. У каждой есть свои козыри и недостатки, и об этом надо говорить. И сравнивать тоже надо. В противном случае их так и будут воспринимать как дракона о трёх головах, а не самостоятельных личностей.
За рубежом не боятся кого-то обидеть или задеть, а потому говорят, как думают. И это здорово, ведь иначе бы мы не узнали, что, к примеру, олимпийская чемпионка Игр-1998 в Нагано Тара Липински считает Косторную надеждой любителей настоящего женского катания и чуть ли не спасительницей всего вида спорта. Звучит громко, но абсолютно по делу. Такого симбиоза техники и артистизма не демонстрировал никто и никогда.
Косторная на шаг впереди
Основной аргумент против Косторной тоже вытекает из стремления рассматривать дебютанток сезона как единое целое. Скептики уверены, что детям не место во взрослых соревнованиях, а переходный возраст больно ударит по их победным перспективам. Насколько верна подобная позиция, рассудит только время. Но даже если и так, то эта проблема скорее может коснуться Трусовой и Щербаковой, чем Косторной. Во-первых, Алёна на год старше Саши и Ани. Во-вторых, она уже сейчас выглядит как молодая девушка, а не девочка-подросток. Да и в каждом прыжке у неё такой колоссальный запас, что даже возрастные изменения не станут помехой.
В условиях сумасшедшей конкуренции нынешним лидерам будет значительно сложнее добиваться успеха, чем Медведевой или Загитовой. Но первое место только одно, и для того, чтобы его занять, нужно сделать шаг вперёд из ровной шеренги. Пока это лучше удаётся Алёне Косторной. Лучшей фигуристке мира.
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