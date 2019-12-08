Алёна Косторная спасёт женское фигурное катание. Это понимают даже в Америке

Фигуристки из одной страны впервые оккупировали пьедестал в финале Гран-при. В Турине феноменальные юные россиянки никого и близко не подпустили к борьбе за медали. Поздним субботним вечером миллионы болельщиков смотрели на три одинаковых флага, слушали гимн и гордились величием российского фигурного катания. Большинству из них было абсолютно фиолетово, кто стал первым, вторым и третьим.



Юные ученицы Тутберидзе, «хрусталики», чудо-девочки – Алёну Косторную, Александру Трусову и Анну Щербакову так и норовят представить единым целым. Придуманная кем-то из поклонников Тутберидзе аббревиатура «ТЩК» уже и вовсе стала брендом в спортивном мире. Понятно, что три лидера лучше, чем один – всегда есть шанс на пресловутый российский пьедестал, да и в случае провала одной из девушек золото опять-таки будет у России. Но, по сути, происходит обезличивание выдающихся спортсменок, каждая из которых заслуживает зрительской любви и признания собственного таланта ничуть не меньше, чем Медведева или Загитова.

А в особенности Алёна Косторная. Лучшая фигуристка в истории.

Больно смотреть. Загитова бесславно провалила финал. Неужели это конец? Российские девочки заняли все призовые места в финале Гран-при! Но олимпийская чемпионка Загитова с трудом сдерживала слёзы.

Вот он – идеал фигуристки

Ещё месяц назад такое мнение можно было назвать субъективным, но сейчас это подтверждают и цифры. В Турине Алёна сначала обновила собственный рекорд в короткой программе, а затем и показала лучший результат в истории по сумме, подобравшись к фантастической отметке в 250 баллов. Но Косторная – это не про цифры. Ещё в прошлом сезоне, в 15 лет, она каталась так женственно и нежно, что и многие 20-летние позавидуют.



Были опасения, что Алёна с её потрясающим скольжением, плавностью линий и восхитительными вращениями станет жертвой беспощадного прогресса. К счастью, тренеры придумали, как повысить шансы Косторной и без четверных. И тем самым сохранили уникальную спортсменку для фигурного катания. По артистизму и грациозности на льду Косторная не уступает Каролине Костнер, которую давно окрестили иконой настоящего женского катания. Только Алёна всё делает гораздо быстрее и атлетичнее, да и технически оснащена совершенно на другом уровне.

«Деревянная и дёрганая». А вы различаете фигуристок Тутберидзе? Непростой тест Кто мечтал спасать людей, а кто просил автограф у Дзюбы? Насколько хорошо вы знаете российских участниц финала Гран-при.

Косторная спасает фигурное катание

Наши эксперты фигурного катания упрямо стараются не выделять никого из великолепной троицы. Мол, все молодцы, все талантливые и трудоспособные, всех воспитала Тутберидзе. Но Трусова, Щербакова и Косторная – разные. У каждой есть свои козыри и недостатки, и об этом надо говорить. И сравнивать тоже надо. В противном случае их так и будут воспринимать как дракона о трёх головах, а не самостоятельных личностей.



За рубежом не боятся кого-то обидеть или задеть, а потому говорят, как думают. И это здорово, ведь иначе бы мы не узнали, что, к примеру, олимпийская чемпионка Игр-1998 в Нагано Тара Липински считает Косторную надеждой любителей настоящего женского катания и чуть ли не спасительницей всего вида спорта. Звучит громко, но абсолютно по делу. Такого симбиоза техники и артистизма не демонстрировал никто и никогда.

Олимпийская чемпионка из США назвала Косторную надеждой женского катания

Косторная на шаг впереди

Основной аргумент против Косторной тоже вытекает из стремления рассматривать дебютанток сезона как единое целое. Скептики уверены, что детям не место во взрослых соревнованиях, а переходный возраст больно ударит по их победным перспективам. Насколько верна подобная позиция, рассудит только время. Но даже если и так, то эта проблема скорее может коснуться Трусовой и Щербаковой, чем Косторной. Во-первых, Алёна на год старше Саши и Ани. Во-вторых, она уже сейчас выглядит как молодая девушка, а не девочка-подросток. Да и в каждом прыжке у неё такой колоссальный запас, что даже возрастные изменения не станут помехой.



В условиях сумасшедшей конкуренции нынешним лидерам будет значительно сложнее добиваться успеха, чем Медведевой или Загитовой. Но первое место только одно, и для того, чтобы его занять, нужно сделать шаг вперёд из ровной шеренги. Пока это лучше удаётся Алёне Косторной. Лучшей фигуристке мира.