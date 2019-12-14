Загитова приостановила карьеру. Похоже, она больше не вернётся

В пятницу вечером Первый канал выпустил громкий анонс. «Сенсационное признание Алины Загитовой! Только в программе «Время». Не пропустите», — гласило название проморолика, в котором 17-летняя олимпийская чемпионка с явным волнением идёт по коридору «Останкино» и входит в студию. Два часа любители фигурного катания не находили покоя и перебирали возможные варианты: «выучила четверной», «рекламирует шоу», «готова соревноваться под нейтральным флагом»… Но верным оказалось самое очевидное предположение.

Алина Загитова приостановила карьеру и досрочно завершила сезон.

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Решение назревало

«Олимпийская чемпионка Алина Загитова приостанавливает своё участие в соревнованиях», — объявил ведущий. О том, что кроется за этой формулировкой, рассказала сама спортсменка: «Я никуда не ухожу, но не участвую в чемпионате России. Хочу пояснить, что без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на мир, потому что я всегда отбиралась по спортивному принципу. В предстоящем сезоне я не выступлю. Но буду участвовать во многих шоу, остаюсь на льду, буду тренироваться. Думаю, это даже хорошо, потому я буду искать себя, учить новые элементы и новые заходы на прыжки».

Решение Загитовой логически вытекало из её результатов. Фигуристка, выигравшая все значимые соревнования, в этом сезоне не одержала ни одной победы, а на прошлой неделе заняла последнее место в финале Гран-при. Алина, как и все одиночницы планеты, уступает в сложности программ Косторной, Трусовой и Щербаковой. На чемпионате России она могла рассчитывать на призовое место только в случае ошибок соперниц, но в Красноярске Загитова не выступит.

Больно смотреть. Загитова бесславно провалила финал. Неужели это конец? Российские девочки заняли все призовые места в финале Гран-при! Но олимпийская чемпионка Загитова с трудом сдерживала слёзы.

«Устала от такого решения»

Признаться самой себе, что в 17 лет ты объективно слабее юных конкуренток, — больно и трудно. Именно поэтому поступок Алины заслуживает уважения. Она не стала обманывать ни себя, ни болельщиков, а открыто призналась, что утратила жажду побед: «Хочу, чтобы у меня появилась мотивация выходить на старт. Чтобы побеждать, нужно вставать в 6 утра и до 9 вечера работать на катке. Я устала от такого режима и хочу пока поездить по шоу, посмотреть, что у меня там получится, хочу найти желание соревноваться, рвение к этому».

Фото: РИА Новости

По факту решение Загитовой – нормальное явление для любого вида спорта. Даже величайшие чемпионы однажды начинают проигрывать молодым и понимают, что настало время уходить. Проблема лишь в том, что в современном женском фигурном катании всё происходит в разы стремительнее. В декабре 2016-го малоизвестная юниорка Загитова сенсационно завоевала серебро чемпионата России, а спустя всего три года она объявила о приостановке карьеры в эфире Первого канала. В статусе одной из лучших фигуристок в истории и любимицы миллионов.

Загитова героически отвоевала место в финале. Чемпионка вернулась? А выиграла гениальная Алёна Косторная. От очередного мирового рекорда её отделила одна помарка.

Загитова не вернётся?

Хотя Алина и подчеркнула, что лишь приостанавливает, а не завершает карьеру, шансов на её возвращение не много. Как сказала сама фигуристка, для достижения результата нужно сутки проводить на катке. Далеко не факт, что Загитова захочет возвращаться к жёсткому режиму, ведь работать после передышки придётся вдвое больше. Приостановив выступления, Алина сможет в полной мере монетизировать заработанное в спорте имя (как в финансовом плане, так и в творческом). Перед ней открыт целый мир и вряд ли Загитова добровольно его закроет ради призрачных шансов на титулы, которыми она и так владеет.

Болельщики Алины считают, что она ушла слишком рано. Но её 2,5 взрослых сезона, по меркам нынешнего фигурного катания, – целая эпоха. Так что Загитова всё сделала правильно и вовремя.