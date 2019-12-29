Дети и пропасть. Почему российское фигурное катание в большой опасности

Женский чемпионат России в Красноярске подтвердил очевидное: бороться с Анной Щербаковой, Алёной Косторной и Александрой Трусовой не способен никто в мире. Алёна изумительно откатала короткую программу, Аня ответила бесподобным исполнением произвольной, которое уже называют лучшим в истории. Саша даже с откровенно плохим прокатом не оставила никому шансов в борьбе за бронзу.



Оценки за гранью фантастики, пять результатов выше мировых рекордов и всеобщая эйфория: Россия совершила грандиозный прорыв в женском фигурном катании.

Но стоит опустить взгляд ниже первых трёх позиций в протоколе, как картина безоговорочного превосходства российского фигурного катания перестаёт выглядеть столь безоблачной.

Чемпионат России – это космос. Наши фигуристки превзошли все мировые рекорды! Японки и американки могут не приезжать на чемпионат мира. Бесполезно.

Есть ли жизнь за тройкой?

Сразу оговорюсь, что ставить под сомнение выдающийся уровень медалисток никто не собирается, однако даже их невероятных результатов недостаточно, чтобы сделать выводы об общей ситуации в российском женском фигурном катании. Тем более все три девушки занимаются в одной группе, у лучшего тренера страны, которому были созданы все условия для работы. С командой Тутберидзе всё понятно: она со своей задачей справляется блестяще и уже шесть лет готовит лидеров для взрослой сборной России. Но что же остальные?



Где воспитанницы других именитых и тоже совсем не бедствующих школ?



Где алмазы из регионов, нуждающиеся лишь в чемпионской огранке?



Где прогресс вчерашних звёздочек, вечно подающих надежды?



Нельзя сказать, что в Красноярске таких спортсменок не было вообще, но присутствовали они явно не в таком числе и качестве, какого стоит ожидать от сверхдержавы, опередившей прогресс на несколько поколений.

Косторная убрала соперниц с пути. Медведева проиграла всем основным конкуренткам в России Гениальный прокат Алёны Косторной стал украшением чемпионата России по фигурному катанию. Медведева пока неконкурентоспособна.

Пугающая разница в оценках

Весь сезон болельщики и специалисты гадали, удастся ли кому-то из более опытных и титулованных спортсменок всерьёз побороться с Щербаковой, Косторной и Трусовой на чемпионате России. Не удалось.



Претендент №1 на эту роль Алина Загитова самоустранилась за две недели до соревнований. Ещё одна звезда последних лет Евгения Медведева после хорошей, но не блестящей короткой программы снялась с турнира из-за странной истории с поломанным коньком. До конца пошла только самая опытная Елизавета Туктамышева.



К Лизе претензий быть не может: да, её риск с премьерой четверного не оправдался, но осечка Трусовой только подтвердила, что чемпионка мира-2015 всё сделала правильно. Тем не менее, факт остаётся фактом: разница между победительницей и обладательницей четвёртой позиции на чемпионате России превысила 57 баллов, а от бронзы Туктамышеву отделило больше 20 баллов. Настоящая пропасть.

Настоящий детектив. Битва фигуристок на чемпионате России под угрозой? До сих пор не до конца понятно, выступит ли в Красноярске лучшая фигуристка мира Алёна Косторная. Что происходит?!

Фигурное катание – спорт столиц?

В произвольной программе порадовала Ксения Синицына, которую ещё с прошлого сезона сватают в группу Тутберидзе. Однако интересной фигуристке с очень необычной хореографией уже 15, а в этом возрасте подопечные Этери Георгиевны обычно уже выигрывают крупные международные старты. К примеру, Трусовой и Щербаковой сейчас как раз по 15 лет, а Косторная старше их на год. Хорошее впечатление оставила и самая юная участница чемпионата России Анна Фролова, а Валерия Шульская из Оренбургской области при чистых прокатах сильно проиграла соперницам по второй оценке.



За пределами первой тройки чемпионата России тоже есть достойные и способные фигуристки, но никто из них (кроме Туктамышевой) даже не пытался исполнить тройной аксель или четверной. Ещё одна проблема – крайне узкое региональное представительство. Только вдумайтесь, среди 17 участниц турнира только Шульская выступает не за Москву или Санкт-Петербург. И это на фоне невиданного бума фигурного катания, захватившего страну после успехов Липницкой, Сотниковой, Медведевой и Загитовой.



Проблем с желающими кататься нет, зато есть явная нехватка квалифицированных тренеров. Среди родителей укоренился стереотип, что выйти на серьёзный уровень можно только в Москве или Питере, а бросить всё ради призрачного шанса на великую карьеру своего ребёнка готовы единицы.

Судьбоносный момент для фигурного катания

На первый взгляд, странно говорить о проблемах после уникальных выступлений Щербаковой и Косторной, о которых трубит весь мир. Но на самом деле более подходящего момента не найти – потом будет поздно. Революция Тутберидзе спровоцировала резкий скачок развития женского фигурного катания по всему миру. За рубежом отошли от шока и пустились в погоню.



Было бы чудовищной ошибкой полагать, что российское доминирование будет продолжаться само собой. У России действительно есть шанс закрепиться на вершине мирового фигурного катания, но для этого мало создать все условия одной группе и сидеть сложа руки. Иначе женское фигурное катание окажется в большой опасности. Мы сами не заметим, как будем вспоминать нынешнюю эру с ностальгией и светлой грустью.