Юные российские фигуристки проиграли на Олимпиаде. Нет Тутберидзе – нет и побед?

Российский флаг красуется на вершине общекомандного зачёта зимних Юношеских олимпийских игр в Лозанне. Лидерство наших спортсменов особенно символично, ведь вполне возможно, что это последние олимпийские соревнования для сборной России на долгие годы вперёд.

За четыре дня Игр россияне завоевали 11 наград, восемь из которых на счету фигуристов. Победа нашей сборной в турнире по фигурному катанию, как и ожидалось, получилась безоговорочной. В каждом виде программы два места на пьедестале достались представителям России. Тем не менее есть у болельщиков и повод для расстройства.

Российские фигуристки совершенно по делу проиграли кореянке. К такому мы не привыкли.

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Максимум в парах и танцах

Больше всего порадовали спортивные пары и танцоры. Среди парников не было равных Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову. Серебряные призёры юниорского чемпионата мира подтвердили статус одного из самых перспективных дуэтов своего поколения и не оставили соперникам шансов. Диана Мухаметзянова и Илья Миронов благодаря хорошему исполнению произвольной программы выиграли борьбу за серебро у фигуристов из Грузии.

В танцах сборная России была представлена парами без большого международного опыта, однако ребята отлично справились с ответственностью и добились максимального результата. Ирина Хавронина и Дарио Чиризано поднялись на вершину пьедестала, опередив соотечественников Софью Тютюнину и Александра Шустинского. Те в свою очередь уверенно превзошли дуэт из США.

Одна кореянка лучше двух россиянок

В одиночных соревнованиях все российские спортсмены также вошли в число медалистов, однако золотые награды увезут из Швейцарии другие. У девушек успех сопутствовал кореянке Ён Ю. 15-летняя фигуристка обладает качественным тройным акселем, который и помог ей стать призёром этапа взрослого Гран-при в Канаде. И хотя по ходу сезона кореянке не хватало стабильности, в Лозанне она достойно исполнила оба проката.

В короткой Ён Ю обошлась без тройного акселя, но всё равно стала лучшей. Наша Ксения Синицына могла захватить промежуточное лидерство, но ошиблась на каскаде из тройных лутца и тулупа. Ещё одна россиянка Анна Фролова обошлась без технического брака, но много уступила соперницам по второй оценке.

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Ксения и Анна могли навязать борьбу кореянке только с чистыми прокатами произвольной, но вместо этого вдоволь наошибались и открыли главной сопернице дорогу к титулу. Фролова дважды упала и не без труда сохранила бронзу. Синицына же не справилась с риттбергером и серьёзно недокрутила флип в каскаде. Ён Ю, выступавшая после россиянок, начала программу с неидеального тройного акселя, но все остальные элементы выполнила без особых нареканий. Да, по чистоте и красоте катания кореянка заметно проигрывает Синицыной, но превосходство в технике позволяет ей зарабатывать необходимый перевес. К тому же судили уже проявившую себя на взрослом уровне фигуристу из Кореи лояльнее, чем российских юниорок.

За группой Тутберидзе пропасть?

По сумме Синицына проиграла Ён Ю 14 баллов. Ксения призналась, что рассчитывала на первое место, но, объективно говоря, даже с чистым катанием обойти кореянку ей было бы непросто. Результаты турнира девушек вновь вызвали разговоры о том, что без подопечных Этери Тутберидзе никакого доминирования у России в женском одиночном катании нет. Соперницы активно осваивают элементы ультра-си, в то время как наши спортсменки испытывают трудности и без тройных акселей и четверных.

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Девушки из группы Тутберидзе действительно в Лозанне не выступали. Косторная, Щербакова и Трусова готовятся к чемпионату Европы, Камила Валиева не попадает по возрасту. Конечно, юношеские Олимпийские игры – не те соревнования, на основании которых стоит делать глобальные выводы, тем более проиграли Синицына и Фролова более опытной спортсменке, стучащейся в мировую элиту. Однако наметившаяся ещё на чемпионате России тенденция только укрепляет позиции. Слишком велик разрыв между учениками группы Тутберидзе и остальными.

Россияне дрогнули в борьбе с японцем

Правда, пока это справедливо только для одиночниц. Воспитанник «Хрустального» Даниил Самсонов в Лозанне откатался ниже своих возможностей и завоевал бронзу. После короткой программы 14-летний юниор уступал только соотечественнику Андрею Мозалёву. Оба россиянина допустили по одной грубой ошибке, но их основной соперник, японец Юма Кагияма сорвал каскад и оказался ещё ниже в протоколе. Перед произвольной Мозалёв опережал Кагияму почти на 7 баллов, но падение с тройного акселя стоило ему золота Игр. Самсонов со своей программой не справился совсем и в сумме проиграл победителю почти 24 балла.

Конечно, всегда хочется большего, но в целом российские фигуристы добились полного триумфа на юношеских Олимпийских играх. Благодаря их усилиям сборная России лидирует в общем зачёте.