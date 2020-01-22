Россиянкам в сборной тесно. Как наши фигуристки «захватывают» другие страны

Чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. Прямой эфир 22 января

О запредельно высоком уровне конкуренции в российском женском фигурном катании знают все. Завоевать медаль чемпионата России и пробиться в сборную спортсменкам подчас сложнее, чем отличиться на международных соревнованиях. О чём можно говорить, если здравствующие и пребывающие в хорошей форме чемпионки мира Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева уже не могут на равных бороться с новым поколением фигуристок, воспитанных Этери Тутберидзе? И даже чемпионка всего и вся Алина Загитова в очной схватке в финале Гран-при им уступила.

Талантливых фигуристок много, а мест в сборной России мало – всего три. И если те же Медведева или Туктамышева не теряют надежды одолеть Трусову, Щербакову и Косторную, то девушки послабее, понимая, что на родине их шансы минимальны, делают выбор в пользу смены паспорта.

Самую яркую фигуристку России манят в Канаду. На родине Туктамышева не нужна? В сборной России Елизавете Туктамышевой места нет, но и отдавать её за рубеж никто не хочет. И что же делать нашей красавице?

Российское фигурное катание настолько мощное, что фигуристки, имён которых вы могли никогда не слышать, в других странах становятся чемпионками подчас играючи. Это позволяет им приезжать на международные соревнования и пытаться бороться с российскими лидерами.

Конечно, шансов пройти в обход и одолеть фигуристок сборной России у соотечественниц, сменивших гражданство, практически нет, однако их желание бороться не может не внушать уважение. И важен не только качественный, но и количественный фактор. На чемпионате Европы – 2020 четверть всех участниц турнира в женском катании – россиянки. Сразу 9 из 37 человек!

Разумеется, Алёну Косторную, Александру Трусову и Анну Щербакову вы и так знаете, поэтому вспомним о тех, за кого можно поболеть даже в сражении с девушками из сборной России.

Самые красивые фигуристки чемпионата Европы. Хоть в чём-то ученицы Тутберидзе не первые? Борьба за медали ещё не началась, а чемпионки по сногсшибательности уже определены. Среди них есть и россиянка.

Анастасия Галустян родилась и живёт в Москве. На детском уровне она выступала в российских соревнованиях, однако в итоге приняла решение выступать за Армению – родину своих родителей. Является трёхкратной чемпионкой Армении, неоднократно выступала на чемпионатах мира и Европы, однако выдающихся результатов не добивалась. В 2017 году Анастасия стала 12-й на главном европейском турнире и 23-й – на чемпионате мира. Выше с тех пор не поднималась.

Екатерина Рябова – тоже москвичка, но при этом представляющая на чемпионате Европы в Граце Азербайджан. Екатерина тренировалась в школе «Самбо-70», воспитавшей трио лидеров сборной России в сезоне-2019/2020, а теперь работает с Евгением Плющенко. Прошлый сезон стал для спортсменки первым полноценным на международном уровне, и 15-летняя девочка многих удивила: сходу стала 13-й и на юниорском, и на взрослом чемпионатах мира. Не Евро-2019 Рябова стала 12-й, и есть все шансы, что в этом году попадёт в десятку.

Викторию Сафонову внимательные поклонники фигурного катания могли запомнить: в 2017 и 2018 годах она сражалась с Трусовой, Косторной и Щербаковой на юниорских чемпионатах России. Результаты были неплохими: 14-е и 8-е места. Уже в 2019 году Сафонова, поняв, что пробиться в сборную России будет крайне трудно, получила белорусский паспорт. С ходу став чемпионкой страны, Виктория завоевала право вновь сразиться с соотечественницами – уже на новом уровне.

Но не только по ближнему зарубежью разъезжаются российские фигуристки. Екатерина Куракова, например, махнула в Польшу. В России в 2016 году она с большим трудом прорвалась в топ-10 лучших фигуристок на юниорском чемпионате страны, и это было главным её достижением. А в Польше 17-летняя спортсменка уже стала двукратной чемпионкой и своими результатами заслужила шанс проявить себя на чемпионате Европы. За Россию бы это было невозможно. Екатерина, кстати, переехала из Москвы в Канаду и тренируется у Брайана Орсера.

Антонина Дубинина защищала цвета российского флага на турнирах среднего уровня в 2013 году, но не снискав особых лавров, подалась в Сербию. 23-летняя Тоня живёт и тренируется в Москве, но при этом уже является пятикратной чемпионкой Сербии, участницей чемпионатов мира и Европы. Правда, результаты не слишком высокие: в Европе Дубинина была 24-й, в мире – 36-й.

Нелли Иоффе – самая юная и загадочная россиянка из нашего списка. Известно, что она родилась в Муроме, однако на соревнованиях представляет Израиль. Изначально от этой страны на чемпионат Европы должна была отправиться другая россиянка – победительница чемпионата страны Алина Ющенкова, однако местная федерация фигурного катания по каким-то причинам приняла решение отправить в Австрию юную Нелли. Может быть, тренеры и руководители видят в ней потенциал?