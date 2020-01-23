«Динамо» оказалось на грани вылета из Лиги чемпионов. Сезон уже не спасти?

Сильнейший женский волейбольный клуб России последних лет московское «Динамо» проигрывает матч за матчем. С учётом амбиций, бюджета, состава текущий сезон пока оборачивается сплошными провалами. После поражений в Суперкубке и Кубке России москвички оказались на грани вылета из Лиги чемпионов. Даже не дойдя до стадии плей-офф.

Чёрная полоса

Нынешний сезон у московского «Динамо» превращается в сплошную чёрную полосу. Два трофея в России столичная команда уже проиграла, а теперь рискует не выйти даже в плей-офф Лиги чемпионов из группы, которая после жеребьёвки казалась достаточно простой.

После тяжёлого поражения от «Динамо» казанского в Суперлиге четыре дня назад команда Александра Сукомела получила возможность хоть как-то реабилитироваться в глазах болельщиков в игре Лиги чемпионов с болгарской «Марицей», до этого проигравшей три матча из трёх.

Возможно, будь москвички в оптимальном составе, проблем соперницы из Пловдива и не составили бы. Но «Динамо» перед началом игры осталось без заболевшей Наталии Гончаровой, через которую строится большинство атак. И в линии блокирующих из-за повреждений Ирины Фетисовой и Екатерины Любушкиной главному тренеру бело-голубых пришлось выставить Яну Манзюк, которая игроков практики практически не имела.

«Пока не играем так, что танком не остановить». «Динамо» потеряло лидера, но побеждает Московский клуб постепенно исправляет последствия провального старта сезона. Выигрывает даже без получившей травму Гончаровой.

Да и вообще Сукомел вновь перетасовал стартовую шестёрку, отправив пасовать американку Лорен Карлини, которая проиграла конкуренцию Марине Бабешиной и появлялась на площадке лишь эпизодически.

Игра эпизодами

Так и вся игра с «Марицей» у «Динамо» разбилась на эпизоды. И эпизодов, когда динамовки действительно действовали здорово, было гораздо меньше.

Если смотреть только на статистику, то москвички лучше принимали, больше очков выиграли в атаке и на подаче, но проиграли блок и допустили огромное количество собственных ошибок – 25. Бывает, что команда и больше ошибается, но если сравнивать с «Марицей», у которой всего 14 ошибок, то «Динамо» просто подарило соперницам целый сет.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа «Е». Четвёртый тур



«Динамо» Москва – «Марица» Болгария – 1:3 (23:25, 25:18, 23:25, 17:25)

Положение команд после 4 туров: «Канн» (Франция) – 9 очков, «Динамо» (Москва) – 6, «Уралочка» (Екатеринбург) – 5, «Марица» (Болагрия) – 4.

Без Гончаровой у чемпионок России не нашлось лидера, который бы тащил в сложных эпизодах. У игравшей на месте диагональной Дарьи Столяровой всего 33 процента в атаке, у Хелены Хавелковой – 35 процентов, а в сумме они атаковали 82 раза, то есть передачи на них шли чаще всего.

Не пошла игра у блокирующей Екатерины Ефимовой, которая совсем не впечатлила ни на блоке, пропуская раз за разом даже скидки от связующей «Марицы», ни в атаке. Правда, в большинстве случаев она получала мячи на такой высоте, что удар либо в сетку шёл, либо шла просто скидка на чужую половину без шанса на выигрыш мяча.

Тренерские метания

Проиграв первую партию, которую можно было зацепить, «Динамо» очень легко выиграло второй сет. Но потом порядок побил незначительное отставание в классе.

Александр Сукомел пытался заменами как-то поменять ход встречи, но делал это как-то странно. До последнего он держал на площадке Карлини, которая до сих пор никак не может привыкнуть к той высоте, на которой атакуют партнёрши. Главный тренер убрал с площадки отлично принимавшую и атаковавшую Яну Щербань.

«Обвинить легче, чем вместе из ямы выбираться». Чёрная полоса «Динамо» позади? Лидер команды Наталия Гончарова на это надеется. А ещё говорит болельщикам, что не стоит все вопросы решать радикально.

Да, вышедшая вместо неё Наталья Кроткова вообще могла стать главным героем, проявив себя и в нападении, и в защите, и на подаче, но логичнее тогда было бы убрать Хавелкову, у которой мало что получалось.

В четвёртом сете почти в безнадёжной ситуации он поменял Карлини на Бабешину, вместо Ефимовой выпустил Фетисову, которая ещё не готова играть, вернул Щербань, но было уже поздно. Волейболистки «Марицы», скромной по европейским меркам команды, просто разнесли динамовок. В какой-то момент бело-голубые просто бросили играть, что для «Динамо» несвойственно.

Теперь у команды, поставившей перед началом сезона максимальные задачи, нет другого варианта, как в двух оставшихся матчах группового этапа Лиги чемпионов обыгрывать «Уралочку» и «Канн». И даже в этом случае не гарантирован выход в плей-офф.