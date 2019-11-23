«Обвинить легче, чем вместе из ямы выбираться». Чёрная полоса «Динамо» позади?

Многократный чемпион России по волейболу московское «Динамо» в турнирной таблице женской Суперлиги к удивлению многих болельщиков идёт в нижней части таблицы. Но в Лиге чемпионов команда стартовала с уверенной победы над «Уралочкой» в четырёх партиях. Диагональная московской команды Наталия Гончарова считает, что после этого матча чёрная полоса динамовок останется позади.

Московское «Динамо» победило «Уралочку-НТМК» на старте женской волейбольной ЛЧ

— Что изменилось в игре «Динамо» по сравнению с тем, что было месяц назад в матче с той же «Уралочкой»?

— Мы больше времени провели в тренировочном процессе. Лично я, как игрок сборной, очень долгое время отсутствовала в расположении клуба. Ну и после такого сложного турнира как Кубок мира тяжело приехать и сразу вкатиться в наш чемпионат, не восстановившись физически. Скажу честно, форма была далека от оптимальной, что не могло не сказаться на результатах. Сейчас ситуация понемногу меняется: мы больше тренируемся, больше времени проводим вместе. Рады, что смогли, наконец, выиграть.



— Вы имели в виду себя, когда сказали о неоптимальной физической форме?

— Да. После Кубка мира мне пришлось очень сложно вновь набирать кондиции, и это вполне нормально. Тот период необходимо было перетерпеть, пережить.

Легко не будет. Чемпион России начал сезон с двух поражений подряд Московское «Динамо» проиграло «Уралочке» Николая Карполя в четырёх сетах. Действующие чемпионки трудно входят в сезон.

— Если судить по статистике, нельзя сказать, что вы были не в форме.

— Я старалась, конечно, чтобы не опускаться ниже определённой планки. Но я прекрасно знаю, что могу играть намного лучше.



— По игре «Уралочки» было заметно, что команда сыграла не так, как в октябре, или на результате больше сказалась игра «Динамо»?

— Думаю, можно говорить, что в основном всё зависело от нашей игры. Прошлый матч с «Уралочкой», который завершился нашим поражением, мы проиграли сами себе. Сами плохо играли, и результат был таким же. Сейчас сыграли получше, и результат, соответственно, другой.



— Вы перечислили причины слабого начала сезона. Болельщики же считают, что причина поражений – ваши натянутые отношения со связующей Мариной Бабешиной.

— Знаете, каждый человек имеет право на своё мнение. Возможно, со стороны им так могло показаться. Но я с этим утверждением не могу согласиться. Во-первых, мы с Мариной отлично ладим. Во-вторых, Марина в команде вторая связка и стоит во втором составе. В-третьих, когда она была нашей единственной связующей, мы толком не могли взаимодействовать. Даже тренировочный процесс толком выстроить было сложно, ведь ей приходилось бегать туда-сюда. Ну и чтобы закрыть тему, сейчас наша основная связка Лорен Карлини, вся игра идёт через неё.

— После приезда Карлини игра «Динамо» сильно поменялась? Можно ли считать её полноценной заменой Майе Огненович?

— С моей стороны было бы неправильно и некорректно сравнивать этих волейболисток. Они разные. Да и вообще все связующие отличаются друг от друга. В пользу Майи её огромный опыт, играла во многих клубах, провела массу турниров в составе сборной, ей было проще оценить наши возможности и встроиться в игру. Карлини играет в непохожий на наш волейбол, любит действовать быстро, как требуют в сборной США. Нам либо под это нужно подстроиться, либо ей подстроиться под нас. Но мы стараемся найти золотую середину. Постараемся что-то ускорить у себя, но до скорости американок мы всё равно не сможем добраться.

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Но вряд ли можно было ожидать того, что вот приедет Карлини и сразу всё изменится. Разные стили игры, разные тренировки, другой язык – не все в «Динамо» говорят на английском. Мы стараемся, работаем, подсказываем, учимся. Идёт процесс становления нашей игры, по ходу которого будут и победы, и поражения.



— Игроки собирались без тренеров, чтобы обсудить, что происходит, как выбираться из ямы?

— Командное собрание мы не проводили. Но опытные игроки говорили друг с другом. Никто, честно говоря, не понимал, почему так происходит, ведь все отдаются и в игре, и на тренировках максимально. Надеемся, что чёрную полосу мы преодолели.



— Какие у игроков отношения с главным тренером? Достаточно ли авторитета Александру Сукомелу, чтобы управлять такой командой, как «Динамо»?

— Прежде всего, обсуждать тренера я не могу. У нашего главного тренера есть свои требования, а наше дело – их выполнять. Если кому-то что-то не нравится, всегда можно с ним всё обсудить. Легче всего при неудачах заявить, что виноват тренер, придумать конфликт между игроками и посоветовать всё решить кардинальным образом. Но это неправильно. Мы вместе попали в такую ситуацию и вместе будем из неё выбираться. Возможно, Александру Владимировичу немного не хватает именно тренерского опыта, но мы ему изо всех сил стараемся помогать.



— Иными словами, Зорану Терзичу всё равно было, Гончарова перед ним или Чжу Тин, он управлялся с любыми звёздами, а Сукомел пока только этому учится?

— Примерно так и есть.