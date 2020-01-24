Трусова сорвала очень лёгкий прыжок. Неужели странная ошибка оставит её без золота?

Алёна Косторная едва не побила мировой рекорд в короткой программе. Но праздновать триумф рано.

Юные российские фигуристки в этом сезоне творят такое, что невольно приковывают внимание болельщиков и специалистов, а их очная борьба автоматически становится самым ярким событием любого турнира. Так было и в финале Гран-при, и на чемпионате России. Но, пожалуй, ещё никогда на крупных соревнованиях превосходство трио лидеров над всеми остальными не было настолько колоссальным, как на чемпионате Европы в Граце.

Короткая программа «одиночниц» продолжалась больше пяти часов, но всё важное и интересное уложилось в 15 минут.

Когда на льду надувной арены в пригороде Граца катались Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.

Будет ли у Трусовой тройной аксель?

Фавориткой короткой программы считалась действующая мировая рекордсменка Алёна Косторная, имеющая в арсенале идеальный тройной аксель. Заявила этот прыжок и Александра Трусова, однако ни тройной аксель, ни каскад тройной лутц-тройной риттбергер Саша на тренировке не делала. Анна Щербакова собиралась компенсировать отсутствие тройного акселя исполнением каскада из тройных лутца и риттбергера во второй половине программы.

Все три наши фигуристки попали в последнюю разминку. В первых шести ничего любопытного для широкого круга болельщиков не происходило. Долго лидировала итальянка Торнаги, часто тренирующаяся в Москве. Потеснить неожиданного лидера смогла только финская красавица Эмми Пелтонен. Именно её результат — 66,49 балла – и стал ориентиром для участниц заключительной разминки, в которую помимо наших девочек попали немка Николь Шотт, Екатерина Рябова из Азербайджана и швейцарка Алексия Паганини.

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Щербакова в деле

Спустя четыре часа после начала соревнований на арене в Граце стало заметно меньше свободных мест. Каждый, кто добрался до места проведения чемпионата Европы, мечтал увидеть выступление невероятных российских девочек.

Открыла последнюю разминку Щербакова. Двукратная чемпионка России среди взрослых свою программу откатала блестяще. Все прыжки Аня исполнила на хорошие надбавки, а за дорожку шагов и вращения получила максимальный четвёртый уровень.

Хрупкая фигуристка вновь очень органично смотрелась в номере под музыку из фильма «Парфюмер» и заслуженно получила высокие баллы за компоненты. В сумме за короткую программу Щербакова набрала всего на 2 балла меньше, чем в Красноярске – 77,95 балла. Такой результат в любом случае оставляет ей хорошие шансы на итоговый успех.

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Косторная соперничает сама с собой

Пока Анна ждала оценок в «кисс энд край» в компании Сергея Дудакова, Этери Тутберидзе уже выводила на лёд Алёну Косторную. 16-летняя победительница финала Гран-при выглядела предельно собранной и тоже исполнила короткую программу без единой ошибки. Фирменный тройной аксель вызвал овацию в зале, а вскоре зрители уже аплодировали потрясающему лутцу и каскаду тройной флип-тройной тулуп.



Косторная уже в пятый раз в этом сезоне безупречно откатала короткую программу и восхитила болельщиков точным и трогательным воплощением образа ангела. Показалось, что Алёна выглядела чуть более зажатой и сосредоточенной, чем в Милане или Красноярске. Возможно, из-за этого ей не удалось переписать свой же мировой рекорд, но оценка 84,92 балла гарантировала Косторной победу в короткой программе и отличные перспективы в борьбе за титул.

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Немка Николь Шотт на почти домашнем турнире с ответственностью не справилась, а вот Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, вытянула каскад и расположилась на промежуточной четвёртой позиции.

Трусова бьёт рекорд с ошибкой

Пожалуй, наиболее громкую и живую реакцию в зале вызвало выступление Александры Трусовой. Этому способствовала и менее драматичная музыка, чем в постановках Щербаковой и Косторной, и присутствие на трибунах большого числа личных фанатов Саши. Заявленный тройной аксель спортсменка делать не рискнула, более того, выезд с двойного получился плохим, что не ускользнуло от внимания судей. Зато дальше Трусова всё делала не только чисто, но и на очень высокой скорости. Даже помарка на первом прыжке не помешала ей побить свой лучший результат сезона.

После проката Саша призналась, что не понимает причину ошибки: «Не знаю, с чем связана ошибка на акселе. Не знаю, что произошло. Двойной аксель — очень лёгкий прыжок, но я, наверное, просто хочу тройной уже прыгать (улыбается).

С оценкой 74,95 балла Трусова ровно три балла уступила Щербаковой, а вот преимущество Косторной над Сашей составляет почти 10 баллов. Невероятная сложность произвольной программы в теории позволяет «русской ракете» отыгрывать и не такое отставание, но на практике ей пока этого не удавалось.

Тем интереснее будет смотреть последний день чемпионата Европы.