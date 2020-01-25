У России пытались украсть сенсационную победу в фигурном катании. Судьи, вам не стыдно?

На чемпионате Европы по фигурному катанию россияне были безоговорочными фаворитами в трёх видах программы. Исключение составляли танцы на льду, где уже долгие годы безраздельно властвуют Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.



Даже после ритм-танца, в котором Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили великим и ужасным французам всего 0,05 балла, в их итоговую победу верилось с трудом. Слишком уж долго никто в Европе не мог тягаться с дуэтом из Франции. Слишком уж любят его судьи.

Вот и сейчас арбитры едва не лишили блестящую российскую пару заслуженного золота. Но судьям не в чем себя упрекнуть – для победы Пападакис и Сизерона они сделали всё возможное.



Просто наши Вика и Никита были лучше!

Россияне бросают вызов

После ритм-танца специалисты и болельщики восхищались Синициной и Кацалаповым, но о шансах на общую победу говорили осторожно. Было очевидно, что в произвольной программе им предстоит справиться не только с волнением, но и судейским фактором. Танцы на льду оправданно называют самым субъективным видом фигурного катания, тут авторитет спортсменов у судей имеет колоссальное значение, и у французов он просто огромен.



Поэтому даже после восхитительного выступления Виктории и Никиты не покидало ощущение, что подняться на вершину пьедестала им будет неимоверно трудно. Россияне продемонстрировали безусловно лучший прокат в сезоне и обновили свой личный рекорд – 131,69 балла. Но французы имели в активе результат на 5 баллов выше и катались после нашей пары, что давало арбитрам определённое пространство для манёвра.

А французы-то не железные!

Возможно, как раз распределение стартовых номеров и сказалось на качестве катания главных фаворитов. Габриэла и Гийом, которые всегда отличались невозмутимостью и какой-то космической лёгкостью, явно дрогнули и катались грязно. Скорее всего, даже все помарки не помешали бы им в шестой раз кряду выиграть чемпионат Европы, но в конце танца произошёл серьёзный срыв, на который судьи не имели права закрыть глаза.



И реакция самих французов на свой прокат, и скромная промежуточная оценка за технику не оставляли сомнений: грядёт главная сенсация турнира в Австрии. Непобедимые чемпионы будут повержены потрясающими танцорами из России.

Неудавшееся ограбление

Но пока расстроенные фигуристы из Франции ехали в зону «кисс энд край», арбитры приплюсовали к их оценке за технику аж восемь баллов. Как будто не было грубейшей ошибки на дорожке. Синицина и Кацалапов не находили себе места. Вика с трудом сдерживала слёзы и утыкалась в плечо Никите, но оценку французов не объявляли. Пауза длилась долгие 6 минут. Трудно представить, что за это время пережили наши ребята, у которых средь бела дня крали заслуженное золото.

«Когда ждали оценок, очень переживали. Необъяснимое чувство, когда смотришь и не понимаешь, что сейчас будет, что произойдёт, ведь всё зависит не от тебя, а от других», — сказала Синицина.

В случае победы французов, скорее всего, разразился бы грандиозный скандал. Но, к счастью, точно мы этого никогда не узнаем, так как даже с несправедливо завышенной оценкой Пападакис и Сизерон проиграли Синициной и Кацалапову. Крошечные и незаметные глазу 0,14 балла, но проиграли же!



Блестящий российский дуэт одержал сенсационную победу, которую наша страна ждала аж семь лет! Несмотря на все старания судей, французы сложили полномочия чемпионов Европы и были вынуждены слушать гимн России, игравший не только в честь победителей, но и в честь Александры Степановой и Ивана Букина, замкнувших тройку призёров.