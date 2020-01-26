Упали все. Почему триумф российских фигуристок на чемпионате Европы настораживает

Косторная, Щербакова и Трусова разгромили соперниц в Австрии. Но на чемпионате мира таких ошибок не простят.

За четыре дня чемпионата Европы в Граце спортсмены представили более 200 прокатов, но самыми ожидаемыми и волнительными были последние три. Произвольную программу соревнований женщин, как и весь турнир закрывали выступления Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алёны Косторной.



Впервые в сезоне все три ученицы Этери Тутберидзе не избежали падений. Впрочем, иностранным соперницам от этого не легче.

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Паганини победила в андеркарте

Выступление спортсменок из первых трёх разминок только подчеркнуло, что женское фигурное катание в Европе переживает не лучшие времена. Из 18 фигуристок чисто откатать произвольную программу удалось только Еве Лотте Киибус. 17-летняя эстонка гарантировала себе солидный прорыв, а ошибки соперниц помогли ей остаться на вершине протокола до выступления первой шестёрки. При этом недосягаемым для большинства участниц оказался результат 181,24 балла – уровень 13-го места на чемпионате России.



Ученица Академии Плющенко Екатерина Рябова, катающаяся за Азербайджан, смогла потеснить Киибус. Эффектная финка Эмми Пелтонен выступила с серьёзными ошибками, но сохранила как минимум пятую строчку. Последней в андеркарте сражения россиянок на лёд вышла Алексия Паганини из Швейцарии. Несмотря на падение с лутца, уроженка США уверенно превзошла соперниц по сумме баллов – 192,88 балла.

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Щербакова упала, но взлетела

Зрители, которые к этому моменту заполнили трибуны странного стадиона в Граце, будто вспомнили, зачем собственно собрались. Появление на льду Анны Щербаковой было встречено овациями. Аня не смогла повторить идеальный в техническом отношении прокат на чемпионате России. Подвёл четверной лутц, завершившийся падением. Плюс судьи увидели недокруты на четверном флипе и в каскаде из тройных лутца и риттбергера. Зато космический каскад четверной лутц – тройной тулуп нареканий не вызвал, как и другие элементы.

И пусть придирчивое судейство не позволило Щербаковой обновить лучший результат сезона, в эмоциональном плане этот прокат точно был самым уверенным и впечатляющим в исполнении двукратной чемпионки России. Её жар-птица в Австрии получилась особенно лёгкой, органичной и весёлой.

Тем не менее, оценка Ани оставляла шансы её оппоненткам. К этому до сих пор трудно привыкнуть, но сумма 237,76 балла не гарантирует золота чемпионата Европы.

Трусова сорвала очень лёгкий прыжок. Неужели странная ошибка оставит её без золота? Алёна Косторная едва не побила мировой рекорд в короткой программе. Но праздновать триумф рано.

Трусова сорвала два четверных из трёх

Выступавшей следом Александре Трусовой для борьбы за первое место было необходимо чисто исполнять все три заявленных четверных прыжка. Всего за несколько часов до проката Саша без ошибок исполнила произвольную программу на тренировке, однако на соревнованиях снова упала, причём дважды. Сначала наша фигуристка не справилась с четверным лутцем, а в середине программы не смогла приземлить и четверной тулуп. Каскад из четверного и тройного тулупов Александра исполнила здорово, но в целом программой осталась недовольна.

Трусова в сумме набрала 225,34 балла. И эта оценка не кажется недостижимой в частности для Рики Кихиры, так что для российского пьедестала на чемпионате мира Саше нужно прибавлять в стабильности.

Российским фигуристкам смешно. На чемпионате Европы они стартовали без сопротивления Веселье Косторной, Трусовой и Щербаковой, которое не показали по телевизору.

В Монреале будет сложнее

Учитывая неидеальные прокаты Трусовой и Щербаковой, а также запас по итогам короткой программы, Косторная выглядела фаворитом в борьбе за золото и этот статус подтвердила. Не сказалось на её итоговом месте и редкое для 16-летней спортсменки падение. Ошибка на лутце в конце программы немного смазала впечатление, однако в остальном катание Алёны было таким же нежным, трепетным и плавным, как и всегда. К победе в финале Гран-при Косторная добавила золото чемпионата Европы.

На последней церемонии награждения в рамках чемпионата Европы над ареной подняли три российских флага. В Граце иначе и быть не могло, но вот на чемпионате мира в Монреале российский пьедестал уже не кажется столь очевидным.



Но время исправить ошибки и подготовиться к чемпионату мира ещё будет, а пока надо радоваться российской гегемонии на конкретном турнире. Браво, девочки!