Гонорары Загитовой и Медведевой в ледовых шоу значительно превосходят призовые чемпионок. А скоро им заплатят ещё больше!

Медведева заработала в шоу больше, чем Загитова. Как такое могло случиться?

Как-то незаметно результаты перестали быть мерилом успеха в фигурном катании. Юные российские чемпионки раз за разом оккупируют пьедестал, исполняют потрясающие по сложности элементы, набирают космические баллы… но всё равно не могут тягаться с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой ни в плане популярности, ни по уровню заработков.

Ледовые шоу, гремевшие в новогодние праздники, закрылись, их авторы погрузились в работу над новыми проектами, а фигуристы вернулись к тренировкам. Но разговоры о доходах Загитовой и Медведевой не утихают, а финансовое положение спортсменок, похоже, волнует болельщиков даже больше, чем их карьерные перспективы.

А главное, кто же из звёзд фигурного катания зарабатывает больше: Загитова или Медведева?

Шесть тысяч в минуту. Почему деньги Загитовой – это не только её личное дело Алина Загитова заработала около четырёх миллионов рублей за пару недель. В свои 17 лет она уже на подступах к рейтингу Forbes!

Тайное стало явным

Скандальный оттенок история с заработками фигуристов в шоу приобрела после Нового года. Постановщик спектакля «Волшебник страны Оз» Илья Авербух упомянул, что фигуристы с именем получают в его шоу 150-200 тыс. рублей за выход. Слова серебряного призёра Олимпийских игр вызвали такой резонанс, что ему пришлось объясняться: главная звезда его постановки Евгения Медведева зарабатывает больше названной суммы, но сколько – коммерческая тайна.

Гонорар Алины Загитовой в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» тоже не раскрывался, но, по данным СМИ, спортсменка получала около 10 тыс. евро за 40-минутное участие в представлении. Точные суммы дохода актёров «Спящей красавицы» стали известны из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок. В течение 12 дней во дворце спорта «Мегаспорт» состоялось 22 показа шоу. Гонорар самой Навки именно за исполнение роли на льду составил 6,6 млн рублей. Пётр Чернышов заработал 2,8 млн, Маргарита Дробязко – 2,3 млн.

Загитова упала на премьере ледового шоу. На что она променяла фигурное катание? Трудно придумать что-то более скучное, чем «Спящая красавица» с участием Загитовой. Но всем понятно, для чего нужны такие представления.

Шоу выгоднее чемпионата Европы

Интересно, что Загитовой в списке исполнителей нет, зато самый дорогой договор с организаторами подписал Эдуард Аксёнов, заместитель начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». Логично предположить, что 8 062 208 рублей ($ 126 тыс.), полученные Аксёновым по договору с Росконцертом за «услуги по участию в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в качестве артиста» — это и есть гонорар Алины Загитовой. Для сравнения чемпионка Европы Алёна Косторная за золото в Граце заработала $ 21 тыс., что соответствует гарантированному доходу Загитовой за четыре шоу.

При этом реальный доход олимпийской чемпионки значительно ниже, так как часть этих денег (по некоторым данным – 50%) ей придётся отдать Федерации фигурного катания на коньках России, без разрешения которой действующие спортсмены не могут участвовать в шоу, и школе «Хрустальный», где базируется группа Тутберидзе. Таким образом, учитывая налоги, заработок Алины за 22 шоу составил примерно 3,5 млн рублей, а за один 40-минутный выход лично она получала около 150 тыс. рублей.

Медведева заработала больше Загитовой

Документов по заработку Медведевой в шоу Авербуха в открытом доступе нет, однако, если верить «Спорт Бизнес Online», за один выход гонорар Евгении составлял порядка 6-7 тыс. евро. Получается, двукратная чемпионка мира провела новогоднюю паузу с большей финансовой выгодой, чем её обидчица на Олимпиаде в Пхёнчхане. Во-первых, гонорар Медведевой, по информации источника, выше, чем у Загитовой. Во-вторых, в отличие от Загитовой, она сможет оставить себе большую часть суммы. Медведева, как спортсменка сборной России, тоже обязана отдать часть заработка федерации, а вот тренер Брайан Орсер свой процент за участие подопечных в шоу не берёт.

На международном уровне стоимость выступлений Загитовой и Медведевой в шоу примерно равна и составляет около $ 10 тыс. При этом наши фигуристки остаются самыми востребованными в этом бизнесе, соперничая по популярности разве что с японцем Юдзуру Ханю. Действующие лидеры сборной России оцениваются организаторами шоу примерно в два раза дешевле, а между чемпионками сегодняшнего и вчерашнего дня расположилась Елизавета Туктамышева.

Самую яркую фигуристку России манят в Канаду. На родине Туктамышева не нужна? В сборной России Елизавете Туктамышевой места нет, но и отдавать её за рубеж никто не хочет. И что же делать нашей красавице?

Горячая пора для участников самых престижных мировых шоу наступит сразу после чемпионата мира. Там звёзды калибра Загитовой и Медведевой всего за 6-7 выступлений смогут заработать столько же, сколько победительница соревнований в Монреале. Хотя любой из них было бы трудно претендовать даже на медаль чемпионата мира, не говоря о победе.