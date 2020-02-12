Медведева больше часа издевалась над фанатами. А в итоге послала всех… в магазин!

Звезда российского фигурного катания заинтриговала поклонников анонсом «важного объявления». Болельщики моментально стали гадать: завершение карьеры, смена гражданства, а, может, свадьба или беременность?

Ничего не напоминает?

Медведева заработала в шоу больше, чем Загитова. Как такое могло случиться? Гонорары Загитовой и Медведевой в ледовых шоу значительно превосходят призовые чемпионок. А скоро им заплатят ещё больше!

#МЕДВЕДЕВАТЫГДЕ

В декабре томиться в ожидании фанатов заставила Алина Загитова. И вот спустя два месяца аналогичный приём использовала Евгения Медведева. Правда, двукратная чемпионка мира своё объявление решила сделать не на Первом канале, а в «Инстаграм», но менее интересным и волнующим от этого момент не стал.

«Дорогие друзья, сегодня в 15:00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать», – написала Медведева.

Но ни в 15:00, ни даже в 16:00 никаких обновлений в «инстаграме» Евгении не было. Поклонники не находили себе места и буквально умоляли Медведеву прервать молчание. Ажиотаж достиг того, что хэштег МЕДВЕДЕВАТЫГДЕ стал самым популярным в российском сегменте «твиттера».

«Пока что я самоучка»

Медведева издевалась над фанатами почти полтора часа, но в итоге обещанное объявление всё же было сделано.

«Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своём собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Пишите в «Директ» свои замечания или пожелания, мне правда это очень интересно.

Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн которых я разработала сама. Акцент я сделала на два моих номера, которые я обожаю. Вы их и так знаете. Номера под Ариану Гранде и Гейшу. Всё уже доступно по ссылке в моём профиле. Заходите», — написала Медведева в «Инстаграме».

Медведева троллит Загитову?

Болельщики Евгении выдохнули с облегчением: их кумир не уходит из спорта, не меняет гражданство. Но в основном любители фигурного катания восприняли объявление Медведевой скептически. Конечно, привлечение внимания полезно для бизнеса, но не совсем понятно, зачем понадобилось называть точное время публикации, которое в итоге не было соблюдено.

Медведева наверняка понимала, какие мысли возникнут в голове у болельщиков после прочтения о «важном объявлении», тем более в контексте недавнего решения Загитовой. Да и в целом ход с анонсом явно является отсылкой к истории с Алиной, а, учитывая ценность обнародованной Медведевой информации, скорее смахивает на троллинг.

«Люди спрашивают: «Ты тоже пьёшь?»

Медведева отлично умеет оставаться в центре внимания, даже не выступая. В январе болельщики активно обсуждали её гонорары в шоу Авербуха, а в феврале её фамилия неожиданно замелькала в заголовках в контексте темы алкоголизма. Причём этот вопрос подняла сама спортсменка. Во время эфира в «Инстаграм» спортсменка пожаловалась на сериал о фигурном катании Spinning Out, героиня которого злоупотребляет алкоголем.

«Из-за сериала Spinning Out многие спрашивали меня: «Правда ли фигуристы так много пьют?» Это неправда, и меня расстраивает, что люди спрашивают: «Ты тоже пьёшь? Пьёшь каждый день?» Никто из фигуристов не употребляет алкоголь во время подготовки. Скажу за себя, я вообще не пью и не хочу, чтобы кто-то думал, что фигуристы – алкоголики», — сказала Евгения.

Возмущение Медведевой понять можно, хотя вряд ли стоит соотносить сериал с реальной жизнью. По крайней мере в России никакого стереотипа о фигуристках с тягой к спиртному нет. Тем более большинству из них по закону даже запрещено покупать алкоголь.