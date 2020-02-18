«В глазах Алины я прочитала мольбу: «Помогите!». Тутберидзе не собирается щадить Загитову

Решение Алины Загитовой приостановить карьеру вызвало у её фанатов множество претензий к её тренерскому штабу. Этери Тутберидзе упрекали в том, что она перестала быть заинтересована в работе с Загитовой, сосредоточившись на трио вчерашних юниорок. Тренера обвиняли чуть ли не в предательстве своей чемпионки (прямо как после поражения Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане).
Поклонники Загитовой уверены, что Тутберидзе просто использовала талант Алины для укрепления своих позиций в мире фигурного катания. Их оппоненты, напротив, считают, что без тренерского гения Этери Георгиевны Загитова никогда бы не добилась побед и, как следствие, такой бешеной популярности. А недавно свой вклад в успешную карьеру Загитовой подчеркнула и сама Тутбеидзе. Причём в фильме японского телевидения с названием «Королева Загитова: правда о карьере».
Выглядит так, будто тренер принижает талант олимпийской чемпионки.
Загитова пообещала вернуться на лёд
Сумасшедшая любовь японцев к Алине Загитовой общеизвестна. Олимпийская чемпионка рекламирует многие японские бренды и всегда востребована на местном телевидении, а во время посещения Страны восходящего солнца поклонники не дают ей прохода и мгновенно раскупают билеты на шоу. Журналисты телеканала Asahi TV решили проследить спортивный путь фигуристки с самого начала. В часовом фильме «Королева Загитова: правда о карьере» есть съёмки из Ижевска, где Алина начинала кататься, и, конечно, из школы «Самбо 70».
Загитова, как и положено главной героине фильма, появляется в кадре чаще всего. Спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку, призналась, что быстро соскучилась по тренировкам, и пообещала приложить все усилия, чтобы в следующем сезоне выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям. В целом ничего сенсационного от Алины не прозвучало.
«Загитова находилась в состоянии отчаяния»
Зато короткие реплики Тутберидзе, вставленные в фильм, вызвали громкую реакцию и понравились далеко не всем болельщикам Алины.
Естественно, никто не заставлял Этери Георгиевну рассыпаться в комплиментах своей ученице, да и вообще Тутберидзе крайне редко и сдержанно хвалит подопечных. Но в некоторых её словах действительно читается принижение роли Алины в её достижениях.
«Сперва я подумала, что она представляет собой хороший материал, чтобы превратиться впоследствии в сильную фигуристку. Это было сразу заметно. Кроме того, я сразу почувствовала, что эта девочка хочет меня понять. Поэтому немедленно сказала ей «да». На нынешнем этапе мы все воспринимаем ее как особенную.
Поначалу у меня не было ощущения, что у Алины есть гениальные способности. У неё было среднее катание, из прыжков в её арсенале был, пожалуй, только риттбергер. Но в её глазах я читала мольбу: «Помогите мне». В то время она находилась в состоянии отчаяния», — сказала Тутберидзе.
Тутберидзе принижает заслуги Загитовой?
Понятно, что Тутберидзе, как и любой тренер, приложила много труда, чтобы воспитать из Загитовой спортсменку мирового уровня. Никто и не спорит с тем, что Этери Георгиевна умеет добиваться успеха, но всё-таки Загитова – единственная олимпийская чемпионка в личном виде среди её учениц и по-прежнему самая популярная и востребованная, несмотря на все рекорды Трусовой, Косторной и Щербаковой.
Коснулась Тутберидзе и темы ухода Загитовой из её группы. Тренер вспоминает, что Алина «успокоилась» и «стала много времени уделять быту и обычной жизни». При этом в интервью с Этери Георгиевной нет ни слова о том, что Загитова после прихода в её группу получила травмы, из-за которых «потеряла» прыжки. Да и слова о том, что из прыжков у неё был только риттбергер, не сходятся с протоколами детских соревнований, где Алина получала нормальные оценки за лутц, тулуп и сальхов.
Даже если Загитова пришла в группу Тутберидзе совсем сырой и ничего не умеющей (но при этом каким-то чудом была принята), вряд ли стоит постоянно акцентировать на этом внимание. Великие тренеры всегда отдают должное своим спортсменам, особенно тем, кто уже всё выиграл. Этери Георгиевна пока ведёт себя по-другому. Возможно, поэтому у Тутберидзе не всегда складываются отношения с бывшими лидерами своей группы.
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