Губерниев захотел комментировать фигурное катание. Уже и на святое замахнулся?

В Москве состоялось ледовое шоу, организованное «Мозер тим» и «Тутберидзе тим» – прославленными тренерами Ниной Мозер и Этери Тутберидзе. Наши звёздочки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная показали выступления, которые, конечно же, привлекли внимание за две с половиной недели до старта чемпионата мира в Монреале.

Также в ходе шоу серебряные призёры Олимпийских игр в команде фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении карьеры в профессиональном спорте. Но не меньше внимания привлёк не фигурист, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, заявивший о желании начать работать в фигурном катании. Он уже и на святое замахнулся?

Дуэт Губерниева и Глейхенгауза

Организаторы шоу «Путь к победе» сделали необычный ход и пригласили основным ведущим мероприятия спортивного комментатора Губерниева, который своей неуёмной энергией может зарядить абсолютно любое событие, не только спортивное. Дмитрий давно развлекает публику на популярных шоу в YouTube, «Голубых огоньках» и много где ещё.



Фигурное катание сейчас находится на пике популярности в России. По уровню активности болельщиков в социальных сетях этот вид спорта уже превосходит и биатлон, и даже футбол. Поэтому желание Губерниева быть причастным к самому популярному виду спорта в России понятно. Здесь стремления комментатора и организаторов шоу совпали.



Классно было придумано и с привлечением на роль соведущего Губерниева Даниила Глейхенгауза, тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе. Они прекрасно сработались и получили массу положительных отзывов от зрителей и болельщиков.

Косторная, Трусова и Щербакова не щадили себя

Несколько слов о самом шоу. Удивительно, как выкладывались девчонки всего за несколько недель до старта чемпионата мира – главного турнира сезона. Зрители увидели не просто шоу-катание по кругу, а элементы, благодаря которым российское женское фигурное катание – номер один в мире. Трусова и вовсе показала новую программу!

Трусова выступила под мелодию вальса на шоу в Москве. Видео

Косторная станцевала танго на шоу «Путь к победе!» в Москве. Видео

Щербакова выступила с короткой программой на шоу в Москве. Видео

Вполне возможно, что Тутберидзе рассматривала это шоу ещё и как возможность проверить готовность девушек перед мировым первенством. Но до Монреаля тренерский штаб, конечно, не будет раскрывать карты. Результаты работы все увидят уже на главном старте года.

Справится ли Губерниев с фигурным катанием?

Ну а что же Губерниев? Он не только брал в руки микрофон, но и выходил на лёд в коньках: до прыжков дело, конечно, не дошло, но «ласточку» телекомментатор исполнил.



Что касается комментирования, то Дмитрий, похоже, настроен серьёзно.

«Просто блестяще поработал ведущим на шоу по фигурному катанию в Москве! Вышел на коньках во втором отделении, сделал ласточку, имел успех. Вперёд, наше фигурное катание! Пожалуй, начну его комментировать. Что думаете, друзья?»



Губерниев уже получил положительный отзыв от олимпийского чемпиона Максима Транькова и своих подписчиков. Однако их одних мало. Права на показ главных соревнований по фигурному катанию в России принадлежат Первому каналу, а он вряд ли позовёт Дмитрия.



Но, может быть, в следующем сезоне ситуация как-то изменится?

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