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Первая российская олимпийская чемпионка в фигурном катании Сотникова завершила карьеру

Сотникова завершила карьеру
Алексей Адамов
Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо
Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!
Другие / Фигурное катание 0

«Официально хочу сказать одно, что с профессиональным спортом точно всё», — это не выдержка из архивного интервью Аделины Сотниковой, а свежее заявление 23-летней фигуристки.

Первая олимпийская чемпионка в истории советского и российского женского одиночного катания не выступала на официальных соревнованиях с декабря 2015 года. С того момента Аделина поучаствовала в телешоу, снялась в рекламе, серьёзно лечилась и даже попала в криминальные сводки.

И всё это время спортивная карьера Сотниковой официально продолжалась.

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Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала.

«Операция серьёзнее, чем у Плющенко»

Похоже, делать важные заявления в эфире федеральных телеканалов у фигуристок вошло в моду. В декабре 2019-го вторая российская олимпийская чемпионка среди «одиночниц» Алина Загитова пришла в программу «Время» на Первом канале, чтобы расстроить болельщиков новостью о приостановке соревновательной деятельности.

Не прошло и три месяца, как на аналогичный жест решилась и предшественница Загитовой Аделина Сотникова. Победительница Олимпиады в Сочи стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия». В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым фигуристка рассказала и про сбор денег на лечение сестры, и про расставание с тренером Еленой Буяновой, и про недавнюю тяжёлую операцию.

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«Мне сказали, что у меня операция и проблема серьезнее, чем у Плющенко. У Жени было много операций, у него вся спина, наверное, закреплена пластинами. Мне сделали это на шее. Мне не до конца показывали шрам – закрывали, делали операцию через горло. Он не такой страшный, я уже привыкла. Доктор сказал, что шрам на мне смотрится очень сексуально», — сказала Сотникова.

Эффектное завершение интервью

Интервью получилось трогательным. В какой-то момент даже ведущий не выдержал и обнял Аделину. Зрители увидели, какой ценой Сотниковой далось историческое олимпийское золото, а главное, через что ей пришлось пройти после Игр в Сочи. А в самом финале интервью Сотникова, преодолевая волнение, заявила, что приняла тяжёлое решение о завершении карьеры.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю.

Когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет», — констатировала спортсменка.

Сотникова два сезона не входит в сборную России

Разумеется, заявление олимпийской чемпионки тут же разлетелось по новостным лентам. И многие с удивлением узнали, что, оказывается, до сегодняшнего дня карьера Сотниковой продолжалась. Другими словами, всё это время она оставалась действующей спортсменкой. Специалисты отнеслись к заявлению Сотниковой спокойно, а Илья Авербух назвал официальное объявление формальностью. По сути, так и есть, ведь наверняка даже самые преданные фанаты Аделины уже не надеялись увидеть её на крупных соревнованиях, а когда и как объявлять о завершении карьеры – личное дело спортсмена.

Возможно, Сотниковой не хватало смелости признаться себе, что вернуться в сборную России будет нереально, а возможно, она искренне верила, что восстановится и продолжит выступать. Что касается финансовой стороны вопроса, то Аделина в этом и прошлом сезонах не вошла в список кандидатов в сборную России, а потому не получает зарплату от федерации. Да, в сезоне-2017/18 она числилась в сборной, хотя и не каталась, а в следующем входила в число резервисток, но это уже дело прошлое.

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Лучше никогда, чем поздно

Сейчас Сотникова в сборную России не попадает и на бюджетные деньги не претендует. Разве что на пожизненную стипендию олимпийской чемпионке, которая от даты завершения карьеры никак не зависит.

Другое дело, что сам факт официального завершения карьеры спустя 4 года после фактического выглядит странно и даже нелепо. После Сотниковой зажглись и погасли десятки звёзд, а Аделина продолжала быть действующей спортсменкой, при этом не выходя на лёд. История Сотниковой – ещё одно напоминание, как важно всё делать вовремя. Или не делать вообще, если момент уже упущен.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

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