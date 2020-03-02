Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо

«Официально хочу сказать одно, что с профессиональным спортом точно всё», — это не выдержка из архивного интервью Аделины Сотниковой, а свежее заявление 23-летней фигуристки.
Первая олимпийская чемпионка в истории советского и российского женского одиночного катания не выступала на официальных соревнованиях с декабря 2015 года. С того момента Аделина поучаствовала в телешоу, снялась в рекламе, серьёзно лечилась и даже попала в криминальные сводки.
И всё это время спортивная карьера Сотниковой официально продолжалась.
«Операция серьёзнее, чем у Плющенко»
Похоже, делать важные заявления в эфире федеральных телеканалов у фигуристок вошло в моду. В декабре 2019-го вторая российская олимпийская чемпионка среди «одиночниц» Алина Загитова пришла в программу «Время» на Первом канале, чтобы расстроить болельщиков новостью о приостановке соревновательной деятельности.
Не прошло и три месяца, как на аналогичный жест решилась и предшественница Загитовой Аделина Сотникова. Победительница Олимпиады в Сочи стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия». В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым фигуристка рассказала и про сбор денег на лечение сестры, и про расставание с тренером Еленой Буяновой, и про недавнюю тяжёлую операцию.
«Мне сказали, что у меня операция и проблема серьезнее, чем у Плющенко. У Жени было много операций, у него вся спина, наверное, закреплена пластинами. Мне сделали это на шее. Мне не до конца показывали шрам – закрывали, делали операцию через горло. Он не такой страшный, я уже привыкла. Доктор сказал, что шрам на мне смотрится очень сексуально», — сказала Сотникова.
Эффектное завершение интервью
Интервью получилось трогательным. В какой-то момент даже ведущий не выдержал и обнял Аделину. Зрители увидели, какой ценой Сотниковой далось историческое олимпийское золото, а главное, через что ей пришлось пройти после Игр в Сочи. А в самом финале интервью Сотникова, преодолевая волнение, заявила, что приняла тяжёлое решение о завершении карьеры.
«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно всё, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю.
Когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет», — констатировала спортсменка.
Сотникова два сезона не входит в сборную России
Разумеется, заявление олимпийской чемпионки тут же разлетелось по новостным лентам. И многие с удивлением узнали, что, оказывается, до сегодняшнего дня карьера Сотниковой продолжалась. Другими словами, всё это время она оставалась действующей спортсменкой. Специалисты отнеслись к заявлению Сотниковой спокойно, а Илья Авербух назвал официальное объявление формальностью. По сути, так и есть, ведь наверняка даже самые преданные фанаты Аделины уже не надеялись увидеть её на крупных соревнованиях, а когда и как объявлять о завершении карьеры – личное дело спортсмена.
Возможно, Сотниковой не хватало смелости признаться себе, что вернуться в сборную России будет нереально, а возможно, она искренне верила, что восстановится и продолжит выступать. Что касается финансовой стороны вопроса, то Аделина в этом и прошлом сезонах не вошла в список кандидатов в сборную России, а потому не получает зарплату от федерации. Да, в сезоне-2017/18 она числилась в сборной, хотя и не каталась, а в следующем входила в число резервисток, но это уже дело прошлое.
Лучше никогда, чем поздно
Сейчас Сотникова в сборную России не попадает и на бюджетные деньги не претендует. Разве что на пожизненную стипендию олимпийской чемпионке, которая от даты завершения карьеры никак не зависит.
Другое дело, что сам факт официального завершения карьеры спустя 4 года после фактического выглядит странно и даже нелепо. После Сотниковой зажглись и погасли десятки звёзд, а Аделина продолжала быть действующей спортсменкой, при этом не выходя на лёд. История Сотниковой – ещё одно напоминание, как важно всё делать вовремя. Или не делать вообще, если момент уже упущен.
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