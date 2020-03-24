«Пожалуйста, я не могу стоять». Великая победа сборной России над непобедимой Бразилией

На Дмитрия Мусэрского после финального матча по волейболу на Олимпиаде в Лондоне было больно смотреть. «Пожалуйста, я не могу больше стоять», – сказал он журналистам, которые продолжали задавать вопросы. Внешний вид российского волейболиста говорил о том, что в любую секунду он может упасть от чудовищной усталости. Дмитрий тогда не понимал, что же на самом деле произошло в том невероятном финале и как это изменило его жизнь раз и навсегда.

32 года ожидания

Олимпиада в Лондоне проходила в целом неплохо для сборной России. Но очень хотелось какой-то большой победы, о которой потом будут вспоминать поколения людей. Мужская сборная России по волейболу никогда в своей истории не побеждала на Олимпиаде. Последний успех пришёлся на Олимпиаду-80 в Москве. С тех пор прошло 32 года до того самого финала, в котором россиянам противостояла Бразилия – абсолютно непобедимая на тот момент сборная.



Та сборная Бразилия по волейболу была так же непобедима, как сейчас российские фигуристки, как «Ливерпуль» в АПЛ, как Льюис Хэмилтон в Формуле-1, как Йоханнес Бё в биатлоне, как Александр Петров в кино. Перед Олимпиадой в Лондоне бразильцы выиграли три чемпионата мира подряд, а на групповом этапе победили Россию со счётом 3:0.



И всё шло к тому, что история повторится в финале…

Джокер Мусэрский в колоде Алекно 32 года мы ждали этой победы. Верили, что рано или поздно она придёт. Объездил со сборными СССР и России весь мир и не по одному разу. Но выигрывать большие турниры никак не получалось. И вот это случилось!

Весь зал болел против России

Помимо сильнейшей сборной планеты российским волейболистам в решающем матче противостоял полный зал болельщиков. Конечно, были там и островки с россиянами с флагами, которые как могли поддерживали команду. Но основная часть стадиона болела за Бразилию. Местные британцы, конечно же, сделали свой выбор не в пользу ненавистных россиян. Политика уже тогда определяла симпатии людей на Западе. Каждое выигранное очко бразильцев встречалось рёвом трибун. Каждая подача россиян – оглушительным свистом.



И наши парни поначалу дрогнули. Не получалось вообще ничего. У железного Максима Михайлова не летела подача, не удавалось завершение атак. А если у единственного диагонального не пошла игра, шансов на успех становится многократно меньше. Подопечные главного тренера Владимира Алекно и проиграли первую партию со счётом 19:25. А могли бы уступить и с более крупным счётом.



В начале второго сета опытнейший Сергей Тетюхин полетел спасать безнадёжный мяч и влетел в Алексея Обмочаева. Оба едва не получили травмы. А вот бразильцы летали по площадке птицами, спасали всё, что только можно было. Россияне спорили с арбитром, нервничали и, кажется, не очень понимали, что нужно делать. Но почему-то многие российские болельщики всё равно не хотели выключать телевизор. Я потом узнавал у своих друзей и знакомых, и многие из них сказали, что верили в чудо. Хотя и не могли объяснить почему. Какая-то совершенно особенная энергетика была у того матча. Такая, что от воспоминаний до сих пор бросает в дрожь!

"Просто так золото никому не отдадим" Максим Михайлов после победы на Олимпиаде сказал, что помочь переломить ход матча с Бразилией помог командный дух. Дмитрий Мусэрский заметил, что в пятой партии россиян было уже не остановить.

Гениальное решение Алекно

После второго сета, который тоже был проигран почти без шансов, камера выхватила лицо Алекно, который сначала растерянно посмотрел куда-то в потолок, а потом вернул уже собранный взгляд на площадку. В тот ли момент он решил сделать тот гениальный ход, перевернувший игру, он и сам вряд ли вспомнит. Уже спустя некоторое время после финала Алекно предположил, что, если бы этот план не сработал, его бы «закатали в асфальт».



Так что же он сделал? Главный тренер сборной России перевёл гиганта Дмитрия Мусэрского на непривычную ему позицию диагонального, а Максима Михайлова, у которого не шла игра, в доигровщики. План сработал не сразу. Нашим волейболистам приходилось догонять. И они догнали! А то, что происходило дальше, навсегда войдёт в историю.

Лучшая концовка сета в истории?

Концовка третьего сета были если не лучшей, то одной из лучших в истории волейбола. У Бразилии было несколько матчболов, напряжение достигло предела. Каждый розыгрыш мог стать для России последним на этой Олимпиаде. Но наши ребята каждый раз спасались. При счёте 27:27 случился момент, который запомнится надолго. В одном розыгрыше Мусэрский атаковал четыре раза подряд. Четыре! В трёх случаях бразильцы героически вытаскивали мячи в защите, но на четвёртый не справились.



Мусэрский упал в объятия Александра Волкова. В буквально смысле, потому что настолько устал, что держаться на ногах был уже не в состоянии. Россияне выиграли тот сет со счётом 29:27, но за Мусэрского было страшно. Выдержит ли наш великан такую чудовищную нагрузку?

Вырванная зубами победа Три недели минули с "золотого" матча на арене "Эрлс корт". И всё это время мучился оттого, что не всё смог рассказать в репортаже из Лондона по горячим следам.

Самые грустные бразильцы на планете

Дмитрий выдержал! Более того, стал ещё более неудержимым в четвёртом сете. Бразильцы были абсолютно потеряны. Главный тренер Бернардиньо выглядел так, как будто уже всё понял… При счёте 16:12 в четвёртом сете на трибунах раздалось громкое «Молодцы!». Впервые за матч наши болельщики смогли перекричать многотысячный зал, болевший против России. Потому что тысячи британцев застыли в шоке. После этого сомнений не было – победу не упустим.



В пятой партии подопечные Алекно просто разорвали Бразилию на кусочки – 15:9. Без шансов, без вариантов. На бразильцев было больно смотреть. На тот момент это были точно самые грустные бразильцы на планете. Многие из них после того финала объявили о завершении карьеры – Жиба, Рикардо, Родриган, Сержио.



Но для всей России это было уже абсолютно не важно. Страна впервые за долгое время испытала эмоции, которые сравнимы разве что с победой хоккейной сборной на чемпионате мира в Квебеке в 2008 году и четвертьфиналом Евро-2008 против Нидерландов. Что характерно, в том финале сыграли абсолютно все волейболисты, которые были в заявке. Невероятное дело для волейбола.



Великая была команда. Великая получилась победа!



Лучшие моменты того финала можно посмотреть на Youtube-канале Олимпийских игр.