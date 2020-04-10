«Это за гранью». Зарубежные СМИ по ошибке обвинили русскую фигуристку в применении допинга

То ли Александру Степанову просто перепутали с однофамилицей из лёгкой атлетики. То ли затеяли провокацию.

На Западе продолжают атаковать российских спортсменов, даже несмотря на то что большинство людей сейчас занято борьбой с распространением вирусной инфекции. Но вирус вирусом, а сделать вброс против России лишним не будет даже в такое сложное время. Ряд иностранных СМИ, в частности в Латвии и Нидерландах, опубликовал информацию о дисквалификации российской фигуристки Александры Степановой за использование запрещённых препаратов.

Новость вызвала резонанс и непонимание, потому что наша спортсменка никак не фигурировала в допинговых делах. Да и вообще в фигурном катании относительно спокойная ситуация в этом плане, и такая громкая новость не могла появиться из ниоткуда.

Так что же произошло на самом деле?

Эта музыка будет вечной. В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг! Не нравится коллективные наказания от ВАДА? Подождите, будут и персональные!

Провокация или ошибка?

8 апреля на сайте РУСАДА действительно была опубликована информация о дисквалификации Александры Степановой за использование оксандронола. Все её результаты были аннулированы начиная с ноября 2018 года, а срок дисквалификации составил четыре года.



Вот только речь в официальном докладе РУСАДА шла о малоизвестной легкоатлетке Александре Степановой, а не о фигуристке. Причём это было чётко написано в первом же предложении. У РУСАДА есть прекрасно функционирующая английская версия сайта, где также не было вариантов с трактовкой формулировки. Там было написано All-Russian Athletic Federation. Как можно перепутать слова лёгкая атлетика и фигурное катание?

Зарубежные СМИ сообщили о дисквалификации фигуристки Степановой. Они спутали её с бегуньей

Согласитесь, не очень похоже на простую ошибку. Больше смахивает на провокацию, потому что фигуристка Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, является гораздо более известной спортсменкой, чем её полная тёзка из лёгкой атлетики. Фигуристка Степанова – многократный призёр чемпионатов Европы. Их пара с Букиным сейчас одна из лучших в мире.



Новость о дисквалификации известной русской фигуристки явно выглядит ярче.

В ФФКР готовят претензии

Федерация фигурного катания России быстро отреагировала на ситуацию, выразив недоумение произошедшим. Генеральный директор ФФКР Александр Коган в интервью ТАСС объяснил, какие могут последовать действия с российской стороны.



«Для нас странно, что журналисты, которые профессионально занимаются своим делом, не проверяют публикуемую информацию. Повесить фото и привязать к этой информации имя российской фигуристки в такое сложное для всех время, в том числе и для спорта, это просто непрофессионализм. Мы оставляем за собой право обратиться с претензией к тем, кто публикует фейковые новости».

«Это просто за гранью»

Понятно, что в ещё большем недоумении были сама фигуристка и её тренер Александр Свинин, который никак не мог понять, почему вслед за одним изданием непроверенную информацию стали массово перепечатывать другие зарубежные СМИ.



Сама Степанова призналась, что происходящее вышло за пределы разумного: «То, что пишут такое в нынешней ситуации, это просто за гранью. Серьёзные издания транслируют свои материалы в интернете на весь мир. Такие вещи могут навредить жизни спортсменов, это серьёзная тема. Очень жаль, что так безответственно относятся к нашей жизни, да и к своей работе тоже».

Очевидно, и ФФКР, и Степановой надо всерьёз задуматься о том, чтобы подать официальные претензии в адрес тех, кто опубликовал ложную информацию. Имя фигуристки теперь косвенно может быть связано с допингом, многие просто не будут разбираться в деталях, а это несёт большой ущерб репутации. Когда, если не сейчас бороться с фейками?