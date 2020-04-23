«Мне даже жаль Роднину». Как великая фигуристка погрязла в скандалах

Великая советская фигуристка Ирина Роднина в 70-х трижды выиграла Олимпиаду и завершила спортивную карьеру 40 лет назад, однако до сих пор остаётся в центре внимания благодаря ярким и неоднозначным высказываниям и активной общественной деятельности.

На днях трёхкратная олимпийская чемпионка снова вызвала резонанс в СМИ и соцсетях. Роднина ответила на один из комментариев под своей записью в «Инстаграме».

«Ей народ… У неё дети в Америке обеспечены, она сама имеет гражданство этой страны. Для неё Россия только для зарабатывания денег. Думала, уже всем понятно, для чего они сидят в Думе», — написал чемпионке и депутату Госдумы пользователь tatianastarozhukova.

«Так много нового узнала про себя из вашего послания. Интересно, что вами больше двигает – зависть, злословие или просто поганый характер. Будьте здоровы и берегите себя!» – ответила Роднина.

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Слова Родниной мгновенно разлетелись по интернету и спровоцировали волну обсуждений. И это далеко не первый публичный конфликт с участием великой фигуристки. Больше того, в нашей стране нет больше спортсменов столь высокого уровня, настолько сильно погрязших в скандалах. Чемпионка ссорилась с тренерами, ругала фигуристов и сама при этом становилась мишенью для критики за резкие высказывания на спортивные и политические темы.

Роднина и Тарасова

Роднина вместе с партнёром Александром Зайцевым в 1974 году перешла к начинающему тренеру Татьяне Тарасовой уже в статусе олимпийской чемпионки. Нестандартный подход Татьяны Анатольевны помог звёздному дуэту завоевать ещё два олимпийских золота и не проиграть ни одного турнира вплоть до завершения карьеры. Союз Родниной и Тарасовой получился долгим и успешным, но дружеских отношений между женщинами не было.

Много лет спустя, после чемпионата мира 2017 года, Роднина даже раскритиковала работу Тарасовой в эфире.

«Трансляции сопровождаются кучей различных комментариев, которые мне слушать неинтересно. Татьяна Анатольевна у микрофона всё время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки», — говорила тогда Роднина.

Тарасова ответила достаточно жёстко, дав понять, что мнение бывшей ученицы её не интересует.

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Уже в 2020 году Татьяна Анатольевна обвиняла фигуристку в неблагодарности и при этом жалела её: «Мне даже жаль Иру Роднину, когда я её слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. Но вот такой она человек, с таким характером».

Роднина и Плющенко

Роднина регулярно даёт экспертные комментарии на тему фигурного катания, в которых не пытается сглаживать острые углы. Такая прямолинейность помогла ей нажить немало врагов и часто приводила к конфликтам. После провала российских «одиночников» на чемпионате мира 2019 года Ирина Константиновна связала проблемы в этом виде с Евгением Плющенко.

«Мне кажется, что в своё время мы допустили какие-то системные ошибки, которые сказываются в последние годы. Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: «Отобрался? Подождёшь – у нас есть Плющенко», — сказала Роднина.

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У Плющенко такая постановка вопроса вызвала недоумение. Он выразил надежду, что Роднина имела в виду не то, что сказала, однако пояснений от депутата Госдумы не последовало.

Роднина и фигуристки-юниорки

Немало критики в свой адрес Роднина вызвала комментариями про юных российских чемпионок. Трёхкратная олимпийская чемпионка призвала не допускать 14-летних спортсменок до участия во взрослом чемпионате России и сравнила их со скоропортящимся товаром. Кроме того, Ирина Константиновна заявила, что тренеры «убивают детей четверными».

Многие болельщики подопечных Этери Тутберидзе обвинили Роднину в отсутствии патриотизма и желании сдержать российское доминирование в интересах США, где она долгое время жила и работала. А сама Тутберидзе ответила Родниной в эфире программы «Познер» на Первом канале. По словам тренера, введение возрастного ценза скажется на прогрессе фигурного катания.

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Роднина и «вшивый патриотизм»

С 2007 года Роднина является депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия». В течение всего этого времени бывшей фигуристке вспоминают долгие годы жизни в США, а также упрекают её за частые поездки за океан. Кроме того, многие пользователи соцсетей выражают недовольство в связи с тем, что дочь депутата Госдумы живёт в США и придерживается оппозиционных взглядов.

Очередную порцию критики Роднина получила после того, как назвала претензии к себе «вшивым патриотизмом» и объяснила негативные комментарии завистью.

Роднина и Жириновский

В сентябре 2015 года Роднина попала под горячую руку лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Во время своего выступления политик обрушился с оскорблениями на депутата от «Единой России»: «Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Провал идёт, вы Майдан готовите. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе. Да замолчать нужно, сидеть. Лидер партии выступает. Сидит и всё время мне мозги компостирует, бессовестная. Помолчите!»

Коллеги Родниной потребовали от Жириновского публичных извинений, но вместо этого он увёл всю фракцию из зала.

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Роднина и «тётка из очереди»

В январе 2013 года широкий резонанс вызвал комментарий Родниной по поводу протестов оппозиции в связи с законом, запрещающим гражданам США усыновлять российских детей-сирот – «закона Димы Яковлева».

Участники акции маршировали с портретами людей, голосовавшими за данный законопроект, после чего выбросили их в мусорные баки.

Роднина в «Твиттере» резко отозвалась о женщине, которая несла транспарант с её изображением: «Конечно, я очень расстроена… расстроена, что мою фотографию несла не яркая личность «оппы», а как говорят в Москве, «тётка из очереди». Это высказывание повлекло волну комментариев о неуважительном отношении чемпионки к обычным людям. Позже сама Роднина объяснила, что не собиралась оскорблять женщину, а лишь отметила её принадлежность к простому народу и желание прославиться за счёт известного человека.

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Роднина и президент США

В сентябре 2013 года в аккаунте Родниной в «Твиттере» появился фотоколлаж, на котором тогдашний президент США Барак Обама и его супруга были изображены на фоне банана. Некоторые пользователи сочли публикацию расистской. Спустя полгода депутат заявила, что её аккаунт был взломан и фотографию опубликовали хакеры. Роднина не отрицала, что скандальное фото хранилось у неё в телефоне, потому что показалось ей смешным, а никакого расизма в изображении она не увидела.