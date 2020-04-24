Раньше Алёна Голоснова выступала за сборную России, а теперь радует подписчиков фотографиями в купальниках.

Бросила спорт и стала популярной. Такой сексуальной волейболистки вы ещё не видели!

Наивно полагать, что все люди, профессионально занимающиеся спортом, живут только мечтами о больших победах. И если не было, скажем, медали Олимпиады, жизнь не удалась. В мире есть множество спортсменов, бросивших регулярные тренировки ради чего-то более интересного и важного. И на новом поприще люди нередко становились успешнее и популярнее.

История Алёны Голосновой – как раз из таких. Преданные поклонники волейбола, возможно, помнят эту девушку по выступлениям за «Уралочку» из Екатеринбурга и молодёжную сборную России. А сейчас она популярный блогер в «Инстаграме» с 200 тысячами подписчиков.

Алёна в детстве не выделялась высоким ростом, а потому трудно было представить, что она пойдёт именно в волейбол. Однако девочка записалась в секцию, а тренеры, несмотря на обоснованные сомнения родителей, её взяли. Алёна выступала на позиции либеро, где рост не так важен.

Волейболу Алёна отдала восемь лет. За это время она доросла до основного состава «Уралочки» и вместе с командой завоевала бронзовые медали чемпионата России, а также вышла в финал престижного Кубка ЕКВ. А ещё девушку привлекали в состав молодёжной сборной страны.

Однако в 22 года она решила резко изменить свою жизнь. Бросила волейбол и уехала в Москву. Спорт, впрочем, в её жизни остался. Первое время Алёна работала тренером в одном из фитнес-клубов, а потому продолжала регулярно тренироваться и поддерживала себя в отличной форме.

Свой «инстаграм» Алёна начала раскручивать, когда ещё играла в волейбол. После переезда она ещё более активно стала заниматься своей страницей в соцсети. Эффектные снимки появлялись там всё чаще, а подписчиков становилось со временем всё больше и больше.

В настоящее время Алёна участвует в целом ряде проектов, связанных со здоровым образом жизни, консультирует подписчиков по вопросам правильного питания. А также занимается бизнесом по прокату и пошиву платьев, причём не только для взрослых, но и для детей.

Нельзя не отметить, что в своём блоге Алёна выкладывает множество фотографий со своей дочкой. У девочки редкое психоневрологическое заболевание – синдром Ретта. Однако экс-волейболистка и модель вместе с дочкой проходит курсы реабилитации и поддерживающей терапии.

Да, Алёна не добилась невероятных успехов в баскетболе, но чувствует себя счастливой, много путешествует. Даже в подписях к фотографиям иронизирует. Мол, по фото трудно представить, что живёт в России, но планирует продолжать в том же духе.