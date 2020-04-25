Больше не тайна. Когда же фигурное катание вернётся с карантина?

В фигурном катании межсезонье длится около полугода, и за это время болельщики успевают сильно соскучиться по выступлениям своих любимых спортсменов. Но ещё никогда возобновления соревнований не ждали с таким нетерпением, как сейчас.
Пандемия коронавируса лишила зрителей чемпионата мира в Монреале, что удлинило и без того долгую паузу между крупными турнирами. Кроме того, проведение соревнований станет символом возвращения к привычной жизни. И похоже это может случиться уже через несколько месяцев.
Решение Международного союза конькобежцев позволяет надеяться, что следующий сезон состоится в полном объёме.
И мы снова будем наблюдать за блестящими выступлениями российских фигуристов!
Полное превосходство Туктамышевой
Поводом для оптимизма стала публикация расписания турниров серии «Челленджер» сезона-2020/21 на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Эти соревнования проходят под эгидой ISU с 2014 года и включают в себя десять этапов в Европе, Азии и Северной Америке. По статусу «челленджеры» уступают лишь мировым и континентальным чемпионатам, а также стартам в рамках серии «Гран-при».
Каждый спортсмен имеет право выступить не более чем в трёх турнирах серии в сезоне, а в общий зачёт идут по два лучших результата. Лидеры рейтинга среди «одиночников» получают по $ 4000, а в парах и танцах – по $ 5000 на дуэт. Также призовые положены призёрам серии. Но главная ценность «челленджеров» в том, что они приносят существенные баллы в зачёт рейтинга ISU, на основе которого определяются участники крупнейших турниров и формируется состав разминок.
Российские фигуристы неоднократно побеждали в общем зачёте серии, а абсолютной рекордсменкой является Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира-2015 первенствовала пять раз и лишь однажды уступила лидерство Каролине Костнер. Чемпионами серии «челленджер» также становились «одиночники» Коляда и Алиев, пары Забияко/Энберт и Бойкова/Козловский, а также танцоры Боброва/Соловьёв.
Рекордные «челленджеры» Загитовой и Трусовой
И пусть «челленджеры» не относятся к самым престижным турнирам, на большинстве из них собирается по-настоящему звёздный состав участников. Связано это, прежде всего, с удобным расположением в календаре. Многие соревнования серии проходят до начала Гран-при и служат для фигуристов возможностью отточить новые программы и вкатиться в состязательный режим.
А отсутствие серьёзного давления зачастую способствует идеальным прокатам. Так, в 2018-м Алина Загитова установила три мировых рекорда на «челленджере» в Оберстдорфе, два из которых продержались целый год и были побиты Александрой Трусовой на «челленджере» в Братиславе в сентябре 2019-го.
Вполне возможно, что приятная для российских болельщиков традиция продолжится, и уже через несколько месяцев кто-то из наших девочек вновь обновит мировые рекорды на одном из «челленджеров».
Фигурное катание скоро вернётся?
В следующем сезоне первый этап серии планируется провести в Пекине с 9 по 13 сентября – стандартный срок для начала «челленджеров». Далее должны пройти турниры в Оквилле (Канада), Братиславе (Словакия), Оберстдорфе (Германия), Эспоо (Финляндии), Будапеште (Венгрия), Алма-Ате (Казахстан), Варшаве (Польша) и Инсбруке (Австрия), а заключительный этап со 2 по 5 декабря рассчитывает принять Загреб (Хорватия).
Конечно, говорить о том, что все турниры серии обязательно состоятся в обозначенные сроки, преждевременно. В решении ISU сказано, что опубликованный календарь вступит в силу только в случае, если ситуация с коронавирусом нормализуется и позволит безопасное проведение соревнований осенью 2020 года. Тем не менее, сам факт публикации календаря служит позитивным сигналом. Международная федерация пока не видит причин перекраивать предстоящий сезон и рассматривает вариант нормализации ситуации как базовый.
А значит, скоро мы снова сможем с замиранием сердца следить за катанием лучших фигуристов мира и, хочется верить, радоваться красивым победам России.
9-13 сентября. Пекин, Китай
17-19 сентября. Оквилл, Канада
16-19 сентября. Братислава, Словакия
23-26 сентября. Оберстдорф, Германия
8-11 октября. Эспоо, Финляндия
15-17 октября. Будапешт, Венгрия
29 октября – 1 ноября. Алма-Ата, Казахстан
12-15 ноября. Варшава, Польша
23-30 ноября. Инсбрук, Австрия
2-5 декабря. Загреб, Хорватия
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