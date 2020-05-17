«Господи, что у него с ногами?» Трагедия выдающегося бегуна Оскара Писториуса

Ноябрь 1986-го. Йоханнесбург, ЮАР. Шейла и Хенке с нетерпением ждут рождения своего второго ребёнка. Они уже выбрали имя, даже решили, в какой колледж пойдёт малыш.

Роды были успешными, но по лицам врачей Шейла заметила неладное. Множество мыслей проносилось в её голове, она боялась посмотреть на своего ребёнка – жуткое чувство для матери.



С первого взгляда это был обычный младенец, завёрнутый в пелёнку. Лицо, руки – всё было нормально. Неужели Шейла зря переживала? Но когда она раскрыла пелёнку, то вскрикнула так, что её услышали во всей больнице. «Господи, что у него с ногами?» – подумала она и испугалась своих же мыслей! У новорождённого были неестественные ноги – невероятно тонкие и слабые.



Малыша звали Оскар Писториус. Ему было суждено стать выдающимся бегуном.

«Мой брат надевает обувь, а я – ноги»

Врачи советовали родителям Оскара как можно скорее сделать операцию, что позволило бы ребёнку приспособиться к протезам и вести в целом нормальную жизнь. Мама малыша плакала каждый день и винила себя в том, что произошло. «Что же я делала не так, вынашивая нашего Оскара?» – думала она. И категорически не хотела соглашаться.



Отец Оскара понимал, что операция – единственный выход хоть как-то спасти сына. Родители ругались каждый вечер – слёзы, хлопки дверью. Но в итоге Шейла решилась. И долго хохотала после этого. Это был приступ истерики из-за колоссального стресса.



К счастью, всё прошло хорошо. Маленький Оскар привыкал к своим протезам, пошёл в школу, играл со своим братом и сестрой, которая появилась на свет позже. Он даже выигрывал школьные соревнования по борьбе. Когда отец спрашивал у него, как ему это удаётся, он отвечал: «Я такой же человек, как и мой брат. Просто брат надевает обувь, а я – ноги».

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Мечта о регби и смерть матери

Чем только Оскар не занимался в школе – водное поло, борьба, теннис. Но у взрослеющего мальчика была мечта – регби. Это национальный спорт в Южной Африке, регбистами восхищаются все жители страны, они постоянно сверкают на телевидении, получают большие деньги и живут с супермоделями. Оскар тоже хотел всего этого и был весьма неплохим регбистом в школе. Всё испортила тяжёлая травма колена, которая поставила крест на его мечтах.



А ведь он только начал чувствовать себя полноценным человеком! Оскар был популярным в своём классе, общался с девочками. А врачи напомнили ему, что он инвалид, и мужская игра в регби не для него. К тому же незадолго до этого умерла его мать – женщина, которая всегда верила в своего сына. Именно благодаря ей он не терял надежду и шёл вперёд.

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Первые успехи

Оскар захандрил. Однажды он сидел в гостиной вместе с братом и сестрой, они смотрели фильм, ели пиццу, и вдруг Оскар неожиданно встал и со всей силы запулил протезы в стену. Он был на грани. Годы тренировок впустую. Он проиграл очередную битву судьбе, которая продолжала отбирать у него самое дорогое – сначала маму, потом мечту. Что ещё ей было надо от него?



Семье стоило немалых усилий, чтобы успокоить Оскара. Он неделями сидел в комнате в одиночестве и размышлял, что делать дальше. И нашёл неожиданный выход. Бег! Да, это именно то, что ему было нужно. Бесконтактный спорт, где он мог бы преуспеть. Но для этого нужны были дорогие протезы, а бизнес отца был близок к банкротству. Тем не менее Хенке на последние средства приобрёл нужные протезы для сына, и тот не подвёл.

Фото: Getty Images

В университете Писториус опережал обычных спортсменов и быстро привлёк внимание спонсоров. В 17 лет он побил паралимпийский рекорд ЮАР в беге на 100 метров. На Паралимпиаде в Афинах в 2004 году выиграл золоту и бронзу, а на чемпионате мира через два года победил сразу в трёх дисциплинах. Но всемирную известность Оскар получил, когда начал выступать на международном уровне рядом с обычными бегунами.

Национальный герой

Международная федерация лёгкой атлетики пригласила Писториуса выступить на двух турнирах – этапах «Золотой лиги» в Риме и Гран-при в Шеффилде. Посмотреть на Оскара в Риме пришло немало зрителей, а журналистов и вовсе было в разы больше обычного. Все хотели посмотреть, как спортсмен без ног участвует в официальных соревнованиях и бьётся с людьми, у которых нет никаких ограничений.

Фото: Getty Images

В своих высокотехнологичных протезах Оскар был похож на инопланетянина, который прилетел с другой планеты сразиться с землянами. Но заголовки в прессе его тогда не волновали. Он всю жизнь хотел добиться этого успеха и стал вторым в своём забеге! А потом выиграл серебряную медаль самого настоящего чемпионата мира в эстафете и отобрался на Олимпиаду в Лондоне в 2012 году. Тренеры доверили Оскару последний этап в эстафете. Команда пробилась в финал, и, несмотря на то, что заняла 8-е место, претензий к Писториусу ни у кого не было.

Он стал национальным героем в ЮАР, любимцем всего мира, примером для подражания. Однажды в Олимпийской деревне Писториус встретил своего соотечественника – пловца Чеда ле Кло, который только что выиграл золото. Оскар смотрел на Чеда и сожалел, что не смог достичь того же, не смог подарить радость стране, на что Чед ответил: «Я сейчас схожу на церемонию награждения, получу свою медаль, и обо мне скоро забудут, а тебя будут помнить всегда».

Фото: Getty Images

Трагедия в Претории

14 февраля 2013 года жизнь Оскара изменилась навсегда.



Он готовился провести День святого Валентина со своей девушкой – моделью Ривой Стенкамп. У девушки была сложная судьба: однажды она упала с лошади и получила травму. Врачи не были уверены, что она сможет когда-нибудь снова ходить, но Рива справилась и стала не просто ходить, а блистать на подиуме на модных показах у всемирно известных модельеров. В этом они были похожи с Оскаром – шли вперёд, несмотря ни на что.

Фото: Getty Images

Всё шло хорошо, знакомые пары даже говорили, что дело идёт к свадьбе. Но 14 февраля полиция, приехавшая на выстрелы обнаружила Писториуса, державшего на руках тело Ривы. В тот же день весь мир узнал о трагедии в Претории и поначалу не мог поверить, что кумир миллионов мог пойти на преступление. Как? Зачем?

Нелепая случайность?

В зале суда Оскар постоянно рыдал, ему становилось плохо от фотографий с места трагедии. Тем не менее он всё-таки смог рассказать свою версию произошедшего.



Оскар с Ривой заснули вместе. Ночью атлет проснулся и пошёл на балкон, чтобы принести вентилятор, а когда вышел из комнаты, то услышал шум на первом этаже. Решив, что это грабители, Оскар взял свой пистолет и выстрелил через дверь в туалет, где якобы слышал шум. А когда он открыл дверь, то обнаружил на полу бездыханное тело Ривы.



Адвокатам Оскара удалось доказать, что это было непреднамеренное преступление. Писториус получил пять лет лишения свободы, но вышел через год и должен был провести остаток срока под домашним арестом. На этом история наверняка и закончилась бы, если бы не принципиальный прокурор Джерри Нел по прозвищу Бульдог. Джерри отправил за решётку немало чиновников самого высокого ранга в ЮАР и очень хотел добраться до истины в деле Писториуса.

Фото: Getty Images

Или преднамеренное преступление?

Нел обратил внимание суда на целый ряд нестыковок в показаниях Оскара. Зачем он пошёл за вентилятором, если в комнате больше не было свободных розеток? Как в дом могли пробраться грабители, если он жил в самом богатом и безопасном районе Претории с самой современной охранной системой? Почему он не обратил внимания на молчание Ривы, которая наверняка должна была проснуться от шума? Зачем преступнику вообще прятаться в туалете?



Более того, судья согласился с тем, что Оскар должен был слышать крик Ривы после первого выстрела – ранение было не смертельным. Но почему-то продолжил стрелять.

Фото: Getty Images

В итоге Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и вынес решение, что преступление носило преднамеренный характер. Срок продлили – Оскар освободится не раньше 2023 года.



Но национальным героем, несмотря на все победы, ему больше никогда не быть.