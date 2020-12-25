«Мне не о чем сожалеть». Самая эффектная гимнастка России ушла из спорта

Звезда мировой художественной гимнастики Александра Солдатова сделала успешную карьеру в спорте, вершиной которой должна была стать победа на Олимпийский играх. Но не вышло: из-за проблем со здоровьем российская красавица завершила выступления на профессиональном уровне всего в 22 года. Однако болельщики надолго запомнят яркую и привлекательную Александру. Ведь именно её многие поклонники считают самой эффектной гимнасткой страны.

«Я сделала выбор в пользу здоровья»

Проблемы со здоровьем у Александры начались давно. В сентябре 2019 года ей стало плохо прямо во время этапа Кубка мира в Португалии, из-за чего чуть позже пришлось пропустить чемпионат мира. Тогда же к проблемам со здоровьем добавились и психологические трудности.

Солдатова понимала, что Олимпиада в Токио-2020 может пройти без неё. А ведь по сути вся спортивная карьера девушки была направлена именно на участие и победу на Играх.

В начале февраля 2020 года СМИ сообщили тревожные новости о том, что Солдатова пыталась покончить с собой. Однако обошлось. Гимнастка действительно поступила в НИИ Склифосовского в Москве с ножевыми порезами, но вскоре она сама выступила с опровержением, заявив, что порезала руку во время приготовления завтрака на кухне.

Позже девушка откровенно рассказала о борьбе с булимией. А 24 декабря 2020 года официально объявила о завершении карьеры: «У меня много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Я очень надеюсь, что у меня получится реализовать все и дальше. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть своей жизни и именно в его пользу делаю свой выбор».

Восходящая звезда и пропуск Олимпиады

Уже в 2014 году Солдатова называли восходящей звездой художественной гимнастики. В 16 лет она уже была чемпионкой мира в команде с Маргаритой Мамун и Яной Кудрявцевой. Главный тренер сборной России Ирина Винер видела в юной девушке огромный потенциал.

После этого были ещё две победы на мировых первенствах в командном зачёте и долгожданное личное золото в упражнениях с лентой в 2018-м. А ещё множество побед на чемпионатах Европы!

Однако главный старт четырёхлетия – Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году – прошла без участия Солдатовой. Винер предпочла более опытных Мамун и Кудрявцеву, которые оправдали надежды тренера и выиграли для России золото и серебро на Играх в Бразилии.

Впоследствии Солдатову стали преследовать травмы. На первом после Олимпиады чемпионате Европы Александра выступала, чувствуя сильный дискомфорт. Травма оказалась настолько серьёзной, что гимнастка была вынуждена пропустить чемпионат мира – 2017.

Солдатовой всего 22 года. У неё действительно вся жизнь впереди. При этом она намекнула, что не собирается полностью уходить из художественной гимнастики и останется рядом со спортом.

«Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить – я достигла того, о чём в детстве не могла и мечтать», – сказала Солдатова.