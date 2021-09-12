Курьёз на матче в США: кот сорвался с верхнего яруса стадиона, но болельщики его поймали

Не всегда самым ярким моментом матча становится результативное действие. Или даже промах. Бывает, что всё внимание болельщиков и комментаторов приковано… к спасению кота!
Когда животное оказалось в безопасности, за него радовались всем стадионом!
Спасали всем стадионом
В матче по американскому футболу между командами Аппалачского государственного университета и Университета Майами произошёл то ли курьёз, то ли настоящая драма. Прямо во время игры болельщикам пришлось спасать кота, который сорвался с трибуны верхнего яруса стадиона.
На видео этого момента видно, как пушистый пытается зацепиться когтями за проволоку. Болельщики пытались достать падающего кота, но не дотягивались. Да и подняться самостоятельно у него не получалось, поэтому, отцепляясь по одной лапке, он соскользнул вниз. От нижнего яруса стадиона бедное животное отделял добрый десяток метров.
Упал на флаг
Судя по атмосфере и крикам, за кота в этот момент болел весь стадион. Но он всё-таки сорвался и упал на один из растянутых болельщиками американских флагов. Болельщики каким-то чудом успели подстроиться и смягчить падение. Но поскольку высота была большой, кот перевалился через него, однако, к счастью, отлетел на ещё одно растянутое полотнище.
Болельщик-спасатель радостно поднял живого и невредимого кота над головой, как Симбу в мультфильме «Король Лев». После чего стадион возрадовался так, словно домашняя команда стала победительницей Супербоула. Самый удачливый кот Майами обошёлся без травм, но из-за испуга с когтями набросился на своего спасителя. Как сообщает ESPN, сотрудникам безопасности удалось поймать кота, после чего его отвезли в ветеринарную клинику.
«Я не знал о случившемся. Но скажу так, если эта кошка поможет нам в атаке в красной зоне, мы попробуем предоставить ей нашу стипендию», — пошутил после игры тренер Майами Мэнни Диас.
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