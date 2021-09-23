Бывший чемпион России попался с наркотиками. Ещё недавно сам Хютте сдавал других атлетов

Александр ради личных интересов обвинял атлетов сборной России в том, что те принимают наркотики и допинг. А теперь попался сам.

Известный российский легкоатлет, чемпион России, участник чемпионата мира попался в Санкт-Петербурге с наркотиками. История нестандартная, необычная и неприятная.

Но ещё более необычной её делает тот факт, что пять лет назад этот человек сам пытался сдать тех, кто употребляет наркотики среди спортсменов. Ну и допинг, конечно.

Эту историю сложно назвать назидательной. Скорее, грустной. И немножко противной.

Был бледен, говорил невнятно

Александр Хютте – известный российский спринтер. В первой половине 2010-х он выигрывал чемпионаты страны, завоевывал золото командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике в 2011 году, а в 2013-м даже выступал на домашнем чемпионате мира в Москве. Правда, ни в беге на 200 метров, ни в эстафете 4х100 метров Хютте не пробился дальше первого раунда.

23 сентября телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил о том, что бывшего спортсмена задержали в Санкт-Петербурге. В его кроссовке был обнаружен пакетик с дозой наркотиков. Как сообщает источник, Хютте был бледен, говорил невнятно, но сумел донести до полиции, что заказал наркотики в интернете. Где, как и с какой целью – будет разбираться следствие. О том, какое наказание может понести недавний чемпион России, пока говорить также преждевременно.

«Я дал столько информации!»

На Хютте в начала 2010-х возлагали большие надежды. В России всё, мягко говоря, не очень хорошо с мужским спринтом, и Александр был одним из сильнейших на коротких дистанциях. Однако больших высот он так и не достиг. Может, природных данных не хватило. Может, старания.

Впрочем, в лёгкой атлетике фамилию Хютте помнят, скорее, не в связи с завоёванными в своё время медалями, а с допинг-скандалом и его развитием. История началась в мае 2015 года, когда Хютте сдал положительный допинг-тест, за это он был дисквалифицирован на четыре года.

Фото: РИА Новости

Но сложа руки Хютте не сидел. Он связался с менеджером Международной федерации лёгкой атлетики по борьбе с допингом Томасом Капдевилем. В письме Александр написал, что никогда не имел проблем с допингом, а запредельный уровень этиохолоналона в организме объяснил тем, что тренер давала ему препараты. Также он просил смягчить ему суровое наказание.

«Я готов подписать бумаги, свидетельствовать. Не понимаю: я дал столько информации, что можно было дисквалифицировать полсборной!» – вот отрывок из переписки российского легкоатлета, опубликованной «Лайфом» и Fancy Bears. К этому моменту Хютте писал чиновникам ВАДА и IAAF уже почти полгода, называл множество фамилий и надеялся на снисхождение.

«Члены сборной принимают наркотики»

Интересно, что Хютте в этих переписках пытался уличить соотечественников и в применении наркотиков: «Сегодня тренировался с друзьями, сказали, что подопечные Верещагиной и другие члены национальной сборной на последних сборах принимают наркотики. Если вы возьмёте анализы у Ивашко, Кёнига и Алексеева, в моче должны быть наркотики».

Вот только словам Хютте, похоже, ни в ВАДА, ни в IAAF не поверили, а каких-то объективных доказательств спортсмен, похоже, так и не предоставил. О дисквалификациях по его наводке ничего не известно, а сам информатор получил по-полной – четыре года без снисхождений.

Срок бана завершился в 2019 году, но в большой спорт Хютте не вернулся.

А теперь ещё и попался на наркотиках. Здесь, конечно, нет никакой прямой связи ни со спортивным прошлым, ни с его ролью информатора, сдававшего своих. Морали здесь тоже нет и не будет. Вывод лишь один – каждый человек творит свою судьбу сам. Но не у всех получается хорошо.