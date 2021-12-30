«Я никогда не прощу слёзы моих детей». Аверины на Олимпиаде — главный скандал 2021 года

Самым громким скандалом 2021 года в спорте можно смело называть инцидент с гимнастками Авериными на Олимпиаде в Токио. Впервые за 25 лет золото в личном многоборье досталось не россиянке! А победительницей судьи признали спортсменку, которая уронила предмет!

После объявления результатов российская сторона подала несколько протестов на судейское решение, но они не привели к глобальному пересмотру результатов. Хотя позже из-за скандала от судейства отстранили россиянку, «обидевшую» сестёр Авериных.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Соперницы радовались, что я проиграла»

13-кратная чемпионка мира Дина Аверина была главным фаворитом Олимпиады. Но золото неожиданно для всех забрала израильтянка Линой Ашрам, которая во время своего выступления допустила серьёзную ошибку. В то время как Аверина выступила без заметных помарок, Ашрам уронила ленту. Несмотря на это, судьи присудили победу спортсменке из Израиля.

Арбитры очень долго думали над оценками Дины Авериной, и в итоге россиянка получила лишь на 0,150 балла меньше. Сестра Дины Арина вообще осталась без медали Олимпиады.

«Мы столько к этому шли, а сегодня было просто несправедливо. Устали, что мы постоянно выигрывали, поэтому занижали. Оценки долго выставляли. Я сразу поняла, что они подсчитывают, чтобы я не выиграла. Ариша была расстроена, что проиграла. Я была расстроена. Плакали очень долго. Мы хорошо со всеми общаемся, но сегодня я заметила, что мы всем надоели. Соперницы радовались, что я проиграла», – прокомментировала результаты Дина Аверина.

«Не прощу слёзы моих детей»

На этом скандал не закончился. Российская сторона не оставляла попытки доказать, что произошедшее на Олимпиаде – вопиющая несправедливость. Интересно, что за работу судей на Олимпиаде отвечала россиянка Наталья Кузьмина, которая с 2013 года занимала должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И когда FIG признала работу судей на Играх честной и непредвзятой, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила, что Россия отзывает кандидатуру Кузьминой от выборов в FIG, которые прошли осенью.

«Я никогда не прощу слёзы моих детей и никому. Человек, который это всё сделал, к сожалению, из России. Но выборы впереди были, и ей надо было показать всему миру, что она не россиянка и вообще не имеет отношения. Но вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам, сняли её с выборов», – рассказывала Винер-Усманова ТАСС.

Многие ждали реванша от Авериных на чемпионате мира по художественной гимнастике – 2021, который прошёл через два месяца после Олимпиады. Однако Линой Ашрам и вся сборная Израиля пропустили мировое первенство, и хотя бы частично восстановить справедливость и доказать своё превосходство над израильтянкой Дине Авериной пока не удалось.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Неожиданную победу Ашрам на Олимпиаде объясняли изменившимися правилами в художественной гимнастике, благодаря которым у соперниц из других стран и появился шанс бороться за победу с россиянками. Ирина Винер-Усманова уже сделала заявление, что всероссийская федерация будет добиваться пересмотра правил. Так или иначе задача на следующие три года, поставленная перед российскими гимнастками, понятна: вернуть золото Олимпиады.