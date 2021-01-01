Вы когда-нибудь видели ЧМ по футболу зимой? Главные спортивные события 2022 года

Год зимней Олимпиады в Пекине, чемпионата мира по футболу в Катаре и чемпионата мира по волейболу в России.

Завершившийся 2021 год принёс России немало славных побед. Особенно большое внимание было приковано к Олимпиаде в Токио и футбольному Евро. Обычно за таким насыщенным годом следует затишье, но не в этот раз. Мир приходит в норму после коронавируса, и поэтому 2022 год снова будет полон самых больших спортивных событий.

Будет и Олимпиада, и футбол, и хоккей, и домашний ЧМ по волейболу, и многое другое.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. 19 января — 6 февраля

Россия – страна холодная, в январе футбола у нас не бывает. Поэтому большой мини-футбольный турнир придётся очень кстати. Стоит ли в очередной раз напоминать, что сборная России по мини-футболу – фаворит любого международного турнира? С 2012-го наша команда неизменно в тройке, вот только золота не было аж с 1999-го. Не пора ли забрать его снова?

Олимпийские игры — 2022. 4-20 февраля

А в конце зимы пройдёт Олимпиада. У спортсменов будет месяц на раскачку, а затем – главный старт четырёхлетнего цикла. Лыжники и биатлонисты, хоккеисты и конькобежцы, саночники и скелетонисты – все будут биться в Пекине за медали. Без сомнения, у России есть все шансы показывать высокие результаты и бороться за топ-3 медального зачёта.

Фото: РИА Новости

Фигурное катание. Чемпионат мира. 21-27 марта

Главное золото года в фигурном катании будет разыграно в Пекине, но в фигурном катании и послеолимпийский чемпионат мира – грандиозное зрелище. Кто-то будет пытаться выиграть вообще всё, кто-то постарается взять реванш. А нам интересно, кто же из наших великолепных девушек выступит на ЧМ, учитывая, что на Игры всех достойных взять не получится.

Хоккей. Чемпионат мира. 13-29 мая

Поскольку игроки НХЛ на Олимпиаде всё-таки не сыграют, самые яркие хоккейные битвы года откладываются до мая. Вот в Финляндию должны приехать все сильнейшие, и вот там-то будет настоящая заруба! В 2021 году в Риге сборная России выступила откровенно неудачно, поэтому в 2022-м наверняка постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

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Водные виды спорта. Чемпионат мира. 13-29 мая

А параллельно хоккейным битвам на другом конце Евразии – в Японии – будет проходить чемпионат мира по водным видам спорта. Безусловно, медальным «Локомотивом» нашей сборной будут восхитительные синхронистки. Однако и в обычном плавании на скорость наша команда прибавляет год от года. Зрителям точно стоит ждать медалей и рекордов!

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 15-24 июля

Этот турнир должен был пройти ещё летом 2021 года, но был перенесён из-за коронавируса. У России точно будут сложности с тем, чтобы хотя бы получить нейтральный статус и добраться до США, но если с оргмоментами проблем не возникнет, то наши будут вклиниваться в борьбу за медали. Когда в составе есть Шубенков, Ласицкене и Сидорова, иначе быть не может.

Фото: Getty Images

Волейбол. Чемпионат мира. 26 августа — 11 сентября

А это главный турнир года из тех, что пройдут в России. Даже под санкциями у нас его забрать не смогли! Особую ценность волейбольному чемпионату мира придаёт то, что он проводится раз в четыре года. И это очередной шанс для нашей сборной заполучить мировое лидерство. Россия в новейшей истории ещё никогда не выигрывала ЧМ. Почему бы не сделать это дома?

Баскетбол. Евробаскет. 1-18 сентября

У России в последние годы не всё гладко в баскетболе. Давно ушёл в историю славный 2007-й, когда именно наша команда на европейском первенстве получила золотые медали. Но каждый новый турнир – это новый шанс проявить себя. На последнем Евробаскете Россия остановилась в шаге от медалей. Сделать этот шаг вперёд будет непросто, но возможно.

Гандбол. Чемпионат Европы среди женщин. 4-20 ноября

Женская сборная России по гандболу всегда привлекает к себе много внимания. А как может быть иначе, когда команда выходит в финал на двух Олимпиадах подряд? Чемпионат мира в декабре 2021-го обновлённой команде не удался, но теперь у неё есть целый год, чтобы наработать взаимодействия, прибавить в мастерстве и показать свою мощь на Евро!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Футбол. Чемпионат мира. 21 ноября — 18 декабря

Напоследок – самое вкусное. Вы когда-нибудь видели ЧМ по футболу зимой? Вот и увидите! Сборной России ещё нужно отобраться на турнир в Катаре, впрочем, даже если команде Карпина это не удастся, нас ждёт большой праздник футбола. Во-первых, интересно, кто же окажется сильнее. А во-вторых, как же нефутбольный Катар справится с проведением турнира.