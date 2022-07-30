Брутальных регбистов заставили играть в радужной форме. Куда вообще катится этот мир?

Некоторые лидеры команды не хотели выходить в ней на матч.

В австралийском спорте разразился большой скандал. Игроки регбийной команды «Мэнли-Уорринга Си Иглз» были вынуждены поменять привычную форму на радужную в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом.

Далеко не все регбисты были в восторге от такой затеи. Дело чуть не дошло до массового бойкота, но игроков всё-таки заставили надеть майки с радугой.

И куда вообще катится наш мир?

«Игроки были разочарованы»

Клуб, базирующийся в Сиднее и выступающий в Национальной регбийной лиге, в июле 2022 года решил поддержать ЛГБТ-сообщество, сменив форму. К историческим бело-бордовым цветам добавились радужные полосы.

Сразу несколько спортсменов выразили недовольство решением руководства клуба и объявили, что не будут играть в такой форме, мотивируя это тем, что это несовместимо с их религиозными и культурными взглядами.

Было Стало

Правда, их всё равно заставили. Владелец клуба Скотт Пенн сообщил, что после разговора с ним игроки заявили о готовности сыграть в новой форме.

«Игроки были разочарованы тем, что дело зашло так далеко, а мы не поговорили с ними об этом. Мы очень заботимся об инклюзивности и будем играть в этом комплекте формы в следующем сезоне. Они чётко дали понять, что мы должны действовать вместе и понимать друг друга».

До бойкота действительно не дошло. В матче с «Сидней Рустерс» сыграли все ключевые регбисты команды. Правда, «орлы» всё равно проиграли.

Команда из Сиднея Фото: seaeagles.com.au

Стоит отметить, что на трибунах было много флагов и плакатов с радугой, а перед входом на стадион раздавали значки в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В общем, с этой точки зрения матч удался, чего не скажешь о результате.

Кстати, новую форму сразу же выставили на продажу в интернет-магазине клуба. Все желающие могут приобрести её за $ 160.

Кто ещё поддерживал «радугу»?

История с «орлами» – это далеко не первый подобный случай в большом спорте. Например, такие акции активно проводит английская футбольная Премьер-лига. В 2016 году лига впервые поддержала компанию «Радужные шнурки». В рамках акции судейские флажки, угловые флаги и шнурки в бутсах игроков поменяли привычные цвета на радужные. Капитаны команд лиги и вовсе выходят на матчи в радужных капитанских повязках.

Форма «Астон Виллы» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Некоторые игроки АПЛ изначально были против, но им пришлось подстроиться под новые правила. Например, футболист «Уотфорда» Андре Грэй, получивший в 2016-м дисквалификацию за гомофобные посты в соцсетях, опубликованные в 2012 году, поддержал акцию с радужными флажками и шнурками:

«Ещё до того, как посты всплыли, я многое понял. Тогда я был просто необразованным юношей, на которого сильно влияло окружение. Спасибо футболу, что забрал меня из этой среды и поменял мировоззрение.

Радужные шнурки много значат, но я считаю, что их должна носить вся команда, а не только 1-2 игрока. Надеюсь, капитан поговорит с нами об этом».

В радужной повязке и напульсниках выходил на корт итальянский теннисист Фабио Фоньини. Дело в том, что на Олимпийских играх – 2020 в Токио его обвинили в гомофобных ругательствах. В матче с Даниилом Медведевым Фабио произнёс слово «frocio» (итальянское гомофобное оскорбление).

Фабио Фоньини Фото: Shaun Botterill/Getty Images

После того как на спортсмена обрушилась волна критики со стороны общественности, он извинился и в знак поддержки ЛГБТ в первом же матче после Олимпиады сыграл в радужной повязке.

Необычно выразили поддержку ЛГБТ-сообществу две спортсменки из Швеции на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве. Прыгунья в высоту Эмма Грин и бегунья Моа Хьелмер решили показать всем своё негативное отношение к принятию в России закона о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, покрасили ногти в цвета радужного флага и поделились фотографиями маникюра в своих соцсетях.

Радужный маникюр Фото: Из личного архива Эммы Грин

Спорт всё чаще становится площадкой для подобного рода высказываний и заявлений. И в этом в целом нет ничего страшного. Гораздо страшнее другое: противоположная точка зрения существовать рядом не может. И атлет, заявивший о неприятии ЛГБТ, получит в лучшем случае волну критики.

А в итоге его всё равно заставят облачиться в радужное.