Пловец в женском купальнике выиграл золото в США. Он хочет победить женщин и на Олимпиаде

В этом тексте не будет толерантности и понимания. Если вас это не устраивает – не читайте.

Человек может делать с собой и со своим телом практически всё что угодно, если это не затрагивает интересы других людей. Захотела девушка перекраситься из блондинки в брюнетку – вопросов нет. Захотел молодой человек вкачать себе химию в бицепсы – пожалуйста. Захотел мужчина стать женщиной… Ну, странный он, конечно. Но кто же ему это запретит?

Совсем другое дело, если мужик внезапно почувствовал себя женщиной, чтобы за счёт своей физической мощи побеждать других женщин в спорте. Это недопустимо. Это позор.

В США этим позором многие гордятся.

Американский пловец Лия Томас (простите, но написать «пловчиха» просто не получается) одержал победу в заплыве на 500 ярдов кролем в соревнованиях американской студенческой лиги NCAA. Да, звучит не сенсационно. Вроде бы и бассейн не олимпийский, и дистанция нестандартная, да и соревнования, незнакомые уху российского болельщика.

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Вот только надо понимать, что от первого дивизиона лиги NCAA до поездки на Олимпиаду буквально два шага. Там действительно выступают студенты, но являющиеся при этом ведущими спортсменами США и других стран. Американцы Марк Спитц, Райан Лохте, Кейлеб Дрессел, Мисси Франклин, Лилли Кинг, венгерка Катинка Хоссу, – все эти многократные чемпионы Олимпиад в каком-то смысле выросли как раз на соревнованиях студенческой лиги NCAA.

Поэтому не стоит удивляться, что и в финал с Лией Томас вышли девушки, добывшие по серебряной медали на Олимпиаде в Токио – Эмма Вейант и Эрика Салливан. И обе проиграли.

Если честно, нет почти никаких сомнений в том, что этот пловец в женском купальнике доберётся до Олимпиады-2024 в Париже. История, которую мы в России считаем недопустимой, для многих американцев (не всех, к счастью) – это пример героизма. Посмотрите, вроде как человек не постеснялся найти себя и стал добиваться успеха. Найдутся у этого «чудо-спортсмена» и большие спонсоры, и преданные фанаты. Наверняка о его «преодолении» и сериал снимут. Счастливым финалом этого сериала должна быть заветная цель атлета – медаль Олимпиады.

Если этот спортсмен будет показывать высокие результаты, то на Игры его не просто пустят, а встретят с распростёртыми объятиями. Лорел Хаббард в Токио же пустили. Этот трансгендер, правда, в женских соревнованиях опозорился, не сумев ни разу поднять штангу, а вот Томас – это уже реальный претендент на борьбу за высокие места.

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Конечно, его соперницы будут возмущены, но без толку. Тренд сейчас такой. Мода. Без российских спортсменов Олимпиаду проводить можно, а без трансгендеров – никак.

Если Лия Томас выиграет медали Олимпиады, то, скорее всего, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметит это в своей речи на закрытии очередных Игр. А потом, согласно традиции, заявит, что это были лучшие Олимпийские игры в истории.

Даже представлять противно.

Кажется, Олимпиадам недолго осталось.