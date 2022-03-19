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Позорная история из американского спорта: пловец-трансгендер выиграл женские соревнования и претендует на медаль ОИ-2024

Пловец в женском купальнике выиграл золото в США. Он хочет победить женщин и на Олимпиаде
Михаил Чесалин
Позорная история из американского спорта
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Это позор. Но в Америке этим позором многие гордятся.

В этом тексте не будет толерантности и понимания. Если вас это не устраивает – не читайте.

Человек может делать с собой и со своим телом практически всё что угодно, если это не затрагивает интересы других людей. Захотела девушка перекраситься из блондинки в брюнетку – вопросов нет. Захотел молодой человек вкачать себе химию в бицепсы – пожалуйста. Захотел мужчина стать женщиной… Ну, странный он, конечно. Но кто же ему это запретит?

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Совсем другое дело, если мужик внезапно почувствовал себя женщиной, чтобы за счёт своей физической мощи побеждать других женщин в спорте. Это недопустимо. Это позор.

В США этим позором многие гордятся.

Американский пловец Лия Томас (простите, но написать «пловчиха» просто не получается) одержал победу в заплыве на 500 ярдов кролем в соревнованиях американской студенческой лиги NCAA. Да, звучит не сенсационно. Вроде бы и бассейн не олимпийский, и дистанция нестандартная, да и соревнования, незнакомые уху российского болельщика.

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Вот только надо понимать, что от первого дивизиона лиги NCAA до поездки на Олимпиаду буквально два шага. Там действительно выступают студенты, но являющиеся при этом ведущими спортсменами США и других стран. Американцы Марк Спитц, Райан Лохте, Кейлеб Дрессел, Мисси Франклин, Лилли Кинг, венгерка Катинка Хоссу, – все эти многократные чемпионы Олимпиад в каком-то смысле выросли как раз на соревнованиях студенческой лиги NCAA.

Поэтому не стоит удивляться, что и в финал с Лией Томас вышли девушки, добывшие по серебряной медали на Олимпиаде в Токио – Эмма Вейант и Эрика Салливан. И обе проиграли.

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Если честно, нет почти никаких сомнений в том, что этот пловец в женском купальнике доберётся до Олимпиады-2024 в Париже. История, которую мы в России считаем недопустимой, для многих американцев (не всех, к счастью) – это пример героизма. Посмотрите, вроде как человек не постеснялся найти себя и стал добиваться успеха. Найдутся у этого «чудо-спортсмена» и большие спонсоры, и преданные фанаты. Наверняка о его «преодолении» и сериал снимут. Счастливым финалом этого сериала должна быть заветная цель атлета – медаль Олимпиады.

Если этот спортсмен будет показывать высокие результаты, то на Игры его не просто пустят, а встретят с распростёртыми объятиями. Лорел Хаббард в Токио же пустили. Этот трансгендер, правда, в женских соревнованиях опозорился, не сумев ни разу поднять штангу, а вот Томас – это уже реальный претендент на борьбу за высокие места.

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Конечно, его соперницы будут возмущены, но без толку. Тренд сейчас такой. Мода. Без российских спортсменов Олимпиаду проводить можно, а без трансгендеров – никак.

Если Лия Томас выиграет медали Олимпиады, то, скорее всего, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметит это в своей речи на закрытии очередных Игр. А потом, согласно традиции, заявит, что это были лучшие Олимпийские игры в истории.

Даже представлять противно.

Кажется, Олимпиадам недолго осталось.

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Заглавное фото: Rich von Biberstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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