Одно из главных спортивных событий года. Драма в тренерском штабе, охота на MVP сезона, 100 миллионов телезрителей, Рианна и новинки кино!

Супербоул заслуживает вашего внимания! Почему в ночь на понедельник надо не спать

В ночь с 12 на 13 февраля состоится 57-й по счету Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги. И пускай нигде американский футбол не популярен так, как на родине, фанатов этого вида спорта можно найти по всему земному шару, включая Россию.

Почему люди это смотрят и что надо знать об особенностях финала этого года — разбираемся вместе.

НФЛ всё активнее проникает в Европу. В этом году матчи регулярки были впервые сыграны на арене «Баварии»

Наряду с финалом Лиги чемпионов Супербоул — самое популярное однодневное спортивное событие в мире. В последние 10 лет решающий матч сезона НФЛ собирает у телеэкранов минимум 100 миллионов американцев. По подсчетам Nielsen, ещё столько же людей смотрят Супербоул по всему миру на онлайн-площадках разной степени легальности.

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Американский футбол активно распространяется в Европу. «Тоттенхэм» при постройке стадиона специально учитывал возможность проведения матчей НФЛ. В Лондоне ежегодно проходит по три-четыре игры регулярного сезона, а в 2022 году Международная серия впервые добралась до Германии — легендарный квотербек Том Брэди одержал победу на глазах мюнхенских болельщиков на «Альянц-Арене». В Испании пишут, что мадридский «Реал» заинтересован в более плотном сотрудничестве с самой прибыльной спортивной лигой мира.

В отличие от финала Лиги чемпионов, Супербоул больше напоминает общенациональный праздник, который затрагивает жизнь всех американцев, а не только любителей спорта. И элементы шоу, которые постепенно проникают в жизнь крупных европейских турниров, пришли из-за океана.

Супербоул — крупное событие не только в мире спорта, но и в мире поп-культуры — как заключительной эпизод какого-нибудь известного сериала. На следующее утро его главные моменты, итоги и мемы обсуждают в соцсетях. Хотите быть в курсе?

В нынешнем Супербоуле лицом к лицу сойдутся родные братья, а кто-то из квотербеков начнёт матч в статусе MVP

На стадионе «Стейт Фарм» в Аризоне сразятся чемпионы Американской конференции «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы Национальной конференции «Филадельфия Иглз».

Главная лига по американскому футболу — НФЛ — разделена на две конференции, а те, в свою очередь, на четыре дивизиона по четыре команды в каждой. В плей-офф выходят все победители дивизионов, а также ещё три лучшие команды в каждой конференции.

Футболистам обеих команд не привыкать бороться за главную командную награду по итогам сезона. «Чифс» вышли в Супербоул в третий раз за четыре года, «Иглз» выигрывали заветный приз Ломбарди относительно недавно — в 2018 году.

Команды завершили регулярный сезон с идентичными показателями: 14 побед и 3 поражения.

Фото: Dylan Buell/Getty Images

На уровне индивидуальных противостояний американская пресса, естественно, выделяет квотербеков — Патрика Махоумса («Чифс») и Джейлена Хертса («Иглз»). Они являются прямыми конкурентами в борьбе за награду MVP, которую вручат накануне игры. Впрочем, если Махоумс и Хертс достаточно суеверны, то предпочли бы уступить индивидуальную награду, ведь в НФЛ самый ценный игрок сезона ещё ни разу в XXI веке не выигрывал Супербоул. Также это первый случай в истории, когда оба квотербека в Супербоуле — чернокожие.

Квотербек – диспетчер нападения. Он единственный из всей команды прикасается к мячу в каждом розыгрыше — либо вкладывает его бегущему, либо бросает по воздуху на принимающего, либо держит у себя в руках и бежит сам. Квотербек — самая сложная и высокооплачиваемая позиция в американском футболе.



Тайт-энд – это гибрид принимающего и линейного нападения, то есть крупный игрок, который должен одновременно хорошо блокировать защитников и при этом ловить мяч.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Игру неофициально называют «Келси Боул» за противостояние двух братьев — тайт-энда Трэвиса Келси («Чифс») и центра Джейсона Келси («Иглз»). Они настоящие мастера в своём деле, но на поле встретиться не могут, поскольку оба играют в нападении. Этой осенью они запустили собственный подкаст, в котором обсуждают разные аспекты игры в американский футбол. Братские династии в НФЛ весьма распространены, так что, возможно, братьям Боса и братьям Уоттам тоже стоит запустить подкаст — на удачу.

Игра будет особенной для нынешнего главного тренера «Чифс» Энди Рида. На протяжении 14 лет он работал в «Филадельфии» и построил там сильную команду, которая пять раз доходила до финала конференции, но так и не смогла выиграть Супербоул. А в «Чифс», где Рид работает уже 10-й сезон, удача наконец улыбнулась одному из лучших специалистов в своём роде. Ещё один пикантный нюанс: едва возглавив «Чифс», Рид первым делом избавился от молодого ассистента по фамилии Сирианни — у него были свои помощники. Именно Сирианни сейчас возглавляет «Иглз».

«Канзас-Сити Чифс» — регулярные участники Супербоула. Их ведёт вперед лучший квотербек НФЛ

«Канзас-Сити Чифс» происходит не из штата Канзас, не повторяйте эту ошибку за Дональдом Трампом. На самом деле они базируются в штате Миссури. Назначение Рида на тренерский пост в 2013 году очень быстро изменило результаты команды в лучшую сторону — за 10 лет «вожди» лишь раз не попали в плей-офф, а последние семь лет неизменно выигрывают дивизион.

Определяющим моментом в современной судьбе «Канзас-Сити» стал выбор на драфте квотербека Патрика Махоумса в 2017 году. Потратив дебютный сезон на обучение, Махоумс в 2018 году с ходу стал сенсацией, оформив 50 тачдаунов и выиграв приз самому ценному игроку сезона. Через год он выиграл для команды первый Супербоул за 50 лет.

Патрик Махоумс Фото: Jamie Squire/Getty Images

Махоумс и сейчас — главная надежда «Чифс» на титул. Предыдущие два матча в плей-офф квотербек отыграл с травмой голеностопа, что сильно сказывалось на его мобильности, но две недели отдыха между финалом конференции и Супербоулом должны положительно сказаться на игре Патрика.

Поскольку защита «Чифс» серьезно уступает защите соперника, Махоумсу придётся вновь тащить на себе команду и набирать очки в каждом драйве. Два года назад, когда «Чифс» играли в финале с «Тампой», мы уже наблюдали за тем, как мощная защита сносит все заслоны и гоняет несчастного Махоумса по полю, не давая ни единого шанса на успех. Если Рид всерьез рассчитывает на победу, ему нужно придумать, как сделать условия пребывания Махоумса на поле максимально комфортными.

«Филадельфия» сильнее как команда. Генеральный менеджер собрал коллектив без слабых мест

«Филадельфия» сконструирована совершенно иначе — в ней нет резко выделяющейся персоналии, скорее это целостная система без слабых мест.

И хвалить здесь в первую очередь надо не главного тренера, а генерального менеджера. Это он оформил несколько удачных подписаний в защиту на рынке свободных агентов, задрафтовал прекрасного лайнбекера Накоби Дина и обменял из «Балтимора» принимающего Эй Джея Брауна, раскрывшего пасовый потенциал нападения.

«Филадельфия Иглз» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Болельщики до сих пор не определились во мнении, насколько хорош квотербек Джейлен Хертс — это всё индивидуальное мастерство или просто результат работы внутри столь слаженной системы? Каким бы ни был ответ, в этом сезоне Хертс чудовищно эффективен, особенно благодаря умению набирать ярды ногами. «Филадельфия» вообще может свободно продвигать мяч по земле, не рискуя его бросать.

Благодаря этой целостности «Филадельфия» считается у букмекеров фаворитом, хотя и небольшим, разница в коэффициентах — 0.2–0.25. Могло быть и больше, учитывая, что в двух матчах на вылет «Иглз» соперников просто не заметили, уничтожив «Нью-Йорк Джайентс» со счетом 38:7, а «Сан-Франциско Фотинайнерс» — 31:7.

В перерыве покажут Рианну. Поп-дива не выступала живьём пять лет, а до этого бойкотировала Супербоул

Супербоул — это не только содержимое в виде игры, но и яркая обёртка. Выступление на шоу в перерыве считается одним из главных в карьере любого поп-исполнителя, ведь его увидят больше 100 миллионов (!!) человек одновременно.

В прошлом году на новеньком стадионе в Лос-Анджелесе выступила старая гвардия рэперов: Эминем, Доктор Дре, Снуп Дог, Фифти Сент и примкнувший к ним Кендрик Ламар. На этот раз хедлайнером будет поп-принцесса Рианна.

Рианна Фото: Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video

Интриги добавляет то, что Рианна уже пять лет не выступала вживую. Новых альбомов не было еще дольше, хотя певица обещала релиз в 2019 году. Рианну ждали в шоу Супербоула три года назад, но тогда она отказалась в знак солидарности с бывшим футболистом НФЛ Колином Каперником, запустившим моду преклонять колено во время исполнения национального гимна.

Учитывая, что за последние несколько лет Рианна выпустила лишь один новый хит — Lift Me Up для фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» — фанаты ждут попурри из самых известных композиций певицы, включая Umbrella и Diamonds. Но сет-лист, как и список гостей на сцене, держится в строжайшем секрете. Иначе потом неинтересно будет.

А ещё будут трейлеры и крутая реклама!

Самая большая телезрительская аудитория в году притягивает рекламодателей, для которых это уникальный шанс показать свой товар сотням миллионов людей сразу. Традиционно именно в ночь Супербоула по телевизору крутится самая дорогая реклама — показать 30-секундный ролик в этом году стоит $ 7 млн.

Ещё одна важная часть шоу — эксклюзивные трейлеры самых ожидаемых фильмов. Во время Супербоула критики ждут анонсов:

«Стражей Галактики 3»

«Флэша»

«Форсажа 10»

«Человека-муравья и Осы: Квантомания»

«Русалочки»

«Элементарно»

«Крика 6»

«Трансформеров: Восхождение звероботов»

«Барби».

Да, в американском футболе много пауз, но даже во время них не рекомендуется надолго отлучаться от экрана — можно пропустить что-то интересное.

Самый сложный вопрос: где и как посмотреть Супербоул?

Для человека, не являющегося прожжëнным фанатом американского футбола, главный вызов, собственно, а где посмотреть Супербоул?

Матч начнётся в понедельник, 13 февраля, в 2:30 мск и продлится около четырёх часов.

Во сколько начнётся Супербоул – по часовым зонам России:



1:30 — Калининград

2:30 — Москва

3:30 — Самара

4:30 — Екатеринбург

5:30 — Омск

6:30 — Красноярск

7:30 — Иркутск

8:30 — Якутск

9:30 — Владивосток

10:30 — Магадан

11:30 — Камчатка. 1:30 — Калининград2:30 — Москва3:30 — Самара4:30 — Екатеринбург5:30 — Омск6:30 — Красноярск7:30 — Иркутск8:30 — Якутск9:30 — Владивосток10:30 — Магадан11:30 — Камчатка.

После того как НФЛ отказалась выдавать права на показ телеканалу Viasat, единственный легальный способ посмотреть Супербоул — оформить подписку на GamePass на официальном сайте НФЛ. Вот только официальный сайт НФЛ не доступен без VPN, а система не примет российскую карточку.

Как выкручиваются российские фанаты заморского спорта? Не будем рекламировать ничего нелегального, просто скажем, что они сидят в соцсетях, любят слово «студия» и число 36. А там выясняйте на свой страх и риск, что имеется в виду.