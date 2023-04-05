Неужели норвежец затмил не только советских и российских гроссмейстеров, но даже Роберта Фишера? Пришло время это решить.

Самый крутой чемпион мира по шахматам. Магнус Карлсен сильнее гениев из России и СССР?

7 апреля в Астане стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Этот матч гарантированно определит нового, 17-го обладателя мировой короны. А кто был самым ярким, сильным и крутым чемпионом среди первых 16?

Тот, кто пять раз защищал свой титул, или тот, кто в невероятном атакующем стиле сверг правящего короля? Тот, кто ушёл непобеждённым, или тот, кто проигрывал, но возвращался? Ответить на этот вопрос можете только вы.

Мы собрали всех чемпионов мира по классической версии (без чемпионов мира по версии ФИДЕ) в один рейтинг, места в котором распределяются в онлайн-режиме в соответствии с тем, за кого отдают голос читатели.

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