Самый крутой чемпион мира по шахматам. Магнус Карлсен сильнее гениев из России и СССР?

7 апреля в Астане стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Этот матч гарантированно определит нового, 17-го обладателя мировой короны. А кто был самым ярким, сильным и крутым чемпионом среди первых 16?
Тот, кто пять раз защищал свой титул, или тот, кто в невероятном атакующем стиле сверг правящего короля? Тот, кто ушёл непобеждённым, или тот, кто проигрывал, но возвращался? Ответить на этот вопрос можете только вы.
Мы собрали всех чемпионов мира по классической версии (без чемпионов мира по версии ФИДЕ) в один рейтинг, места в котором распределяются в онлайн-режиме в соответствии с тем, за кого отдают голос читатели.
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Магнус Карлсен (Норвегия) – 16-й чемпион
Норвежский вундеркинд очень рано заставил говорить о себе весь мир. Наверное, никто не сомневался, что Карлсен станет чемпионом мира. 22-летний Магнус завоевал титул в 2013-м и четыре раза защищал корону в матчах с разными соперниками – Виши Анандом, Сергеем Карякиным, Фабиано Каруаной и Яном Непомнящим.
Карлсен является обладателем наивысшего рейтинга в истории шахмат и намерен пробить отметку в 2900 пунктов. Норвежец добровольно отказался от шестого матча за чемпионский титул. Победить его в матче так никто и не смог.
Александр Алехин (Россия – Франция) – 4-й чемпион
Легенда и загадка мировых шахмат. Гроссмейстер, который сумел обыграть с позиции силы великого Хосе Рауля Капабланку, измотав кубинца до потери сил, и который странным образом уступил титул малоизвестному Максу Эйве, возможно, самому слабому чемпиону мира в истории.
Про Алехина ходит много мифов, в которых правды едва ли половина. Выдающийся мастер атакующей игры с высочайшей техникой. Русский шахматист, выступавший за три государства, умер загадочной смертью в отеле в Португалии, уже договорившись о чемпионском матче с Михаилом Ботвинником.
Анатолий Карпов (СССР) – 12-й чемпион
Пока единственный в истории чемпион мира, который получил корону после отказа от титула своего предшественника. В 1974-м американец Роберт Фишер отказался играть чемпионский матч на условиях ФИДЕ и сложил полномочия. В апреле 1975 года Карпов был объявлен чемпионом. 23-летний советский гроссмейстер, огорчённый отказом соперника, доказывал свою силу на крупнейших турнирах, дважды в чемпионских матчах обыгрывал Виктора Корчного, в прерванном матче с Гарри Каспаровым* вёл в счёте, но после 10 лет чемпионства всё-таки уступил корону.
Карпов – ярчайший шахматист своего поколения.
Роберт Фишер (США) – 11-й чемпион
Многие называют американца Фишера самым гениальным шахматистом в истории. Именно он прервал гегемонию советских гроссмейстеров, сокрушив Бориса Спасского в скандальном матче в Рейкьявике в 1972-м. Роберт Фишер ярчайшим образом провёл чемпионский цикл, разгромив подряд Марка Тайманова, Бента Ларсена и Тиграна Петросяна.
Фишер вывел шахматы на совершенно невиданный уровень популярности и заработков, но после завоевания короны не сыграл ни одной официальной партии. Жизнь, поведение и заявление американского гроссмейстера были странными и спорными, однако шахматистом он был гениальным. Чемпионский титул Фишер не проиграл, а просто отдал, отказавшись играть с Карповым.
Гарри Каспаров* (СССР – Россия) – 13-й чемпион
(* – включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата».)
Уроженец Баку яркой кометой ворвался в мировые шахматы. В 20 лет Гарри Каспаров считался главным претендентом на матч с Анатолием Карповым, а своего добился в 23 года, обыграв действующего чемпиона. Впоследствии матчи Карпов – Каспаров стали классикой мировых шахмат.
Гениальный Каспаров доказывал свою силу в матчах и турнирах, в поединках с компьютерами и людьми. Он добрался до невероятной вершины в рейтинге, превзошёл его только Магнус Карлсен.
Рауль Капабланка (Куба) – 3-й чемпион
Гениальный и импозантный кубинец считался непобедимым шахматистом, которого сравнивали с шахматным автоматом, не делающим ошибок. Восемь лет Рауль Капабланка вообще не проигрывал в официальных партиях!
По сути, Капабланка стал чемпионом мира в июне 1920 года, когда действующий на тот момент шахматный король Эмануил Ласкер отказался от своего титула, «передав» его кубинскому мастеру. Но матч между ними всё же состоялся в 1921-м и был прерван после 14 партий, в которых Ласкер потерпел четыре поражения и прекратил борьбу. Шахматные историки считают, что именно после того матча Капабланка официально стал чемпионом мира.
Михаил Ботвинник (СССР) – 6-й чемпион
Ботвинник – один из основателей советской шахматной школы. Уже в 14 лет он побеждал Капабланку во время визита великого кубинца в Советскую Россию, а в 37 выиграл матч-турнир за звание чемпиона мира, на три очка опередив ближайшего конкурента.
Михаил Моисеевич – единственный чемпион мира, который в статусе короля шахмат не выиграл ни одного матча. Он побеждал только в чемпионских матчах-реваншах, причём побеждал убедительно. Но когда правило матча-реванша было отменено, в борьбе за титул больше не участвовал.
Михаил Таль (СССР) – 8-й чемпион
Гроссмейстер Теймур Раджабов назвал Михаила Таля самым ярким в истории чемпионом мира, сравнив с Александром Македонским. Таль – настоящее явление в шахматах. Рижский гроссмейстер сверг с трона Михаила Ботвинника, став на тот момент (1960 год) самым молодым чемпионом мира.
Он играл очень смело, не боялся идти на обостряющие жертвы, наносил неожиданные тактические удары и пользовался своей феноменальной интуицией. Таль был глотком свежего воздуха в шахматах. Шахматную корону он носил недолго, уступив Ботвиннику в матче-реванше.
Эмануил Ласкер (Германия) – 2-й чемпион
Немецкий шахматист стал вторым чемпионом мира в истории и дольше всех удерживал свой титул. Если точнее – 27 лет с 1894 по 1921 год. Эмануил Ласкер был выдающимся гроссмейстером своего времени, стал чемпионом в одном веке, а расстался с титулом – в другом. Ласкер провёл шесть успешных защит своего титула, а затем отказался от звания, подарив его Раулю Капабланке.
Но шахматная общественность и спонсоры уговорили немца сыграть с кубинцем чемпионский матч, подкрепив щедрым финансовым вознаграждением. Впрочем, матч не был доигран, Ласкер просто прекратил борьбу.
Владимир Крамник (Россия) – 14-й чемпион
Уроженец курортного Туапсе стал 14-м чемпионом мира, обыграв в красивом матче в Лондоне самого Гарри Каспарова*. Вообще, не Владимир Крамник должен был играть с Каспаровым титульный матч, а Алексей Широв, но тот не нашёл спонсоров, готовых обеспечить достаточно хороший призовой фонд.
Крамник, ученик школы Ботвинника-Каспарова, сверг предыдущего короля, затем технично отказался от реванша, а спустя шесть лет объединил два титула расколотого шахматного мира в своих руках, обыграв Веселина Топалова.
Василий Смыслов (СССР) – 7-й чемпион
Первый гроссмейстер, которому удалось, пусть и со второй попытки, обыграть Ботвинника в матче. Василий Смыслов выиграл чемпионский матч в 1957-м, а в 1984-м в финале претендентского отбора играл с Гарри Каспаровым*! На тот момент ему было 62 года.
Он обладал невероятной шахматной силой и долголетием. Смыслов – самый музыкальный чемпион мира в истории. Он профессионально занимался вокалом и записал две пластинки с симфоническим оркестром.
Борис Спасский (СССР) – 10-й чемпион
Пожалуй, Борис Спасский больше известен даже не как чемпион мира, а как соперник Роберта Фишера в историческом матче между представителями СССР и США. Хотя Спасский – очень яркий и самобытный универсальный шахматист, в юном возрасте бросавший вызов плеяде великих советских гроссмейстеров.
Спасский дважды выходил на чемпионский матч с Тиграном Петросяном и со второй попытки добыл титул. Но знаменитым его сделала не победа в 1969-м, а битва с Фишером в 1972-м и последовавшая через четыре года эмиграция.
Вишванатан Ананд (Индия) – 15-й чемпион
Первый в истории шахмат индийский чемпион мира. Виши Ананд отобрал титул у россиянина Владимира Крамника, победив в 2007-м в матч-турнире. На следующий год Ананд в матче-реванше одолел Крамника и застолбил за собой корону до 2013 года, отстаивая титул в матчах с Веселином Топаловым и Борисом Гельфандом.
Индийский гений был королём шахмат до тех пор, пока на мировой небосклон не поднялся норвежец Магнус Карлсен.
Тигран Петросян (СССР) – 9-й чемпион
Один из самых выдающих в истории мастеров защиты. В 2016-м в матче с Магнусом Карлсеном непробиваемый россиянин Сергей Карякин заработал прозвище Министр обороны. Но за полвека до этого выдающееся искусство защиты показывал Тигран Петросян, которого прозвали Железный. Петросян окончательно сверг с шахматного трона Михаила Ботвинника, но в итоге не справился с молодым и напористым Борисом Спасским. Говорят, в Армении после завоевания Петросяном титула чемпиона мира граждане скинулись по рублю и купили гроссмейстеру новую машину.
Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия – США) – 1-й чемпион
Первый в истории чемпион мира. Во всяком случае первый официальный чемпион. В 1885 году Вильгельм Стейниц договорился о матче с Иоганом Цукертортом, причём в условиях была строчка «матч за звание чемпиона мира по шахматам».
Австриец Стейниц победил со счётом 10:5, несмотря на четыре поражения в первых пяти партиях. Первый чемпион мира защищал свой титул трижды, победив Михаила Чигорина и Исидора Гунсберга, но уступил немцу Эмануилу Ласкеру.
Макс Эйве (Нидерланды) – 5-й чемпион
Говорят, Макс Эйве – самый слабый в истории и незаметный чемпион мира. Но ведь он обыграл самого Александра Алехина, гения древней игры!
Совершенно неважно, в каком состоянии был тогда Алехин, важно, что в истории Эйве навсегда останется пятым чемпионом мира. Кроме того, Эйве был автором шахматных учебников, книг по дебютам и… президентом ФИДЕ. Именно на годы его работы пришлось скандальное чемпионство Фишера.
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