«Не хватило холодной головы». С интригой в волейбольном плей-офф покончено?

В российском волейболе продолжается плей-офф — дома победили фавориты своих пар. Лидеры расправились с оппонентами под ноль, но какие разные были эти нули. Новосибирский «Локомотив» мог забрать и партию, однако команду сгубили нелепые концовки. Питерский «Зенит» смотрелся против «Динамо» совсем обречённо: даже мощь атакующей тройки Клюка — Полетаев — Андерсон не помогла.

Зачехлили Михайлова, но проиграли концовки

Во Всероссийской федерации волейбола продолжают настаивать на параллельных полуфиналах в мужской и женской лигах. Все – в один день и даже в одно время. Поэтому немногие могли наблюдать почти подвиг андердогов из Челябинска: «Динамо-Метар» едва не обыграло лидеров Суперлиги – московское «Динамо». Но всё внимание перетянули на себя казанский «Зенит» и новосибирский «Локо».

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И здесь без потрясений. Хозяева уверенно разобрались с «Локомотивом», хотя в каждом сете гости были в шаге от партии. Но опыт в очередной раз бьёт молодость, и битва диагональных как яркий тому пример опять убедила нас в этом. 35-летний Максим Михайлов — король серии. Не мешает этой аксиоме провальный второй сет. Он же получился самым ярким в матче — новосибирцы добавили на подаче и закрыли блоком Михайлова: «съели» его четырежды за сет. Так что пять из шести выигранных мячей в первой партии превратились в один из восьми — во второй.

Кроме того, включил пушку Казаченков. Когда Илья в очередной раз отыгрался от рук, новосибирцы повели. Но затем в одной расстановке потеряли сразу пять очков – 19:15 превратились в 19:20. Тренер «Локо» в перерыве выговаривал за это связующему Константину Абаеву — якобы тот не подключал первый темп. Но с приёмом в 24% вряд ли можно было ждать передач на Ильяса Куркаева.

По сценарию новосибирцы должны были забирать второй сет. Но стабильность и где-то даже везение хозяев в концовке сделали это невозможным. Один из розыгрышей получился совсем фантастическим: либеро «Зенита» Илья Фёдоров спасал мяч в защите, а в итоге выиграл для команды очко. Как шутливо объяснил после матча главный тренер Алексей Вербов, это — «четверной блок», а «защита Ильи дала команде импульс и позволила вернуться в игру».

Илья Федоров Фото: ВК «Зенит»-Казань»

У «Локомотива» были шансы и в концовке третьего сета, но сгубили ошибки. Ильяс Куркаев сорвал подачу, а на матчболе казанцы тут же подняли мяч в защите, и Михайлов реализовал матчбол – 30:28 и 3-0 по партиям.

«Если проигрывать всё по одной схеме, то это значит, что нам на данный момент не хватает холодной головы в концовке, чтобы играть и решать такие концовки. Это основная проблема. Если говорить, что Казани всегда везёт в концовках, то это как-то незакономерно. Они играют спокойнее и правильнее. Концовки мы не решаем», – сказал главный тренер «Локо» Пламен Константинов.

«Локомотив», несмотря на потерю быстрого Дражена Лубурича в диагонали, смотрелся прилично, а домашние трибуны наверняка смотивируют их на подвиг – один матч серии они способны зацепить.

Гениальный болгарин Соколов

Если боевые 3-0 в Казани были приправлены интригой и смотрелись очень динамично, то в Москве погоню убили тут же – после середины первого сета преимущество хозяев казалось колоссальным. Прежде всего – психологическое. Кажется, парни Константина Брянского пережили 39 ошибок и чуть ли не потерянный матч на старте серии. Они смотрелись очень слаженно.

Цветан Соколов Фото: ВК «Динамо»

Очередную гениальную встречу выдал Цветан Соколов в диагонали. За два первых сета он настрелял 20 очков. А в одной из партий в общем набрал столько же очков, как и весь «Зенит» – 14. Всего у болгарина 22 очка с атаки и 65% реализации, а ещё – четыре эйса. Колотил с высоты и Илья Власов – забрал восемь из девяти атак первым темпом. На уровне был Лаури Керминен, вероятно справившийся с критикой в свой адрес. Поговаривают, в клубе были недовольны игрой финна, который попал в зону комфорта. Так что уверенная игра на приёме – 64% позитивного – и надежная защита в розыгрышах, сломали всякий настрой питерцев в атаке.

«Зенит» полностью провалил приём – основу этого самого нападения. Только у либеро Жени Гребенникова больше 50% позитивного приёма, а Клюка и Воронков показали вовсе 25% и 15% соответственно. И откуда ждать сбалансированных краёв и тем более первого темпа? Виктор Сидельников попытался реанимировать Егора Клюку, но тот так часто травмирован, что результата от него ждать невозможно – он завалил 4 приёма из 13. Невнятные цифры показали питерцы и в нападении. Им просто было нечем парировать плотные и агрессивные подачи москвичей. Иван Яковлев лупил в ауты, Кобзарь, Полетаев и Андерсон надолго на подаче вообще не задерживались.

В третьем сете питерцы просто развалились. Поражение в почти выигранном первом матче серьёзно их надломило. И, кажется, у игроков «Зенита» просто опустились руки.

«Мы сделали нужные выводы после первой встречи. Получилось всё, что мы подготовили тактически. Сейчас начинается самое сложное. Если мы подумаем, что уже выиграли серию, то допустим огромную ошибку», – сказал Цветан Соколов после матча. Посмотрим, ведь на подготовку к третьему матчу у парней целая неделя.