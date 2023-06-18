Такой велоспорт нам не нужен! Большой скандал на молодёжном «Джиро»: наказали 30 человек

На престижном шоссейном туре «Джиро д’Италия» до 23 лет – скандал. Десятки велосипедистов нарушили правила, когда поднимались на перевал Пассо-делло-Стельвио. Нарушение совершенно незатейливое: участники гонки просто держались за машины своих команд, чтобы без труда заехать в гору.

Шалость не удалась

Нарушение правил в гонке запечатлели неравнодушные зрители. А уже затем видеозаписи оказались у членов жюри соревнований.

Инициативу, конечно же, не оценили: судейская коллегия дисквалифицировала 31 гонщика на четвёртом этапе шоссейного гранд-тура. Среди участников инцидента бóльшая часть – итальянцы. Также под санкции попал 20-летний победитель гонки «Париж — Рубе» (до 23 лет) Тиль Де Декер.

Жюри выяснило, что группа гонщиков держалась за транспортные средства своих команд как минимум два с половиной километра дистанции. А президент Федерации велоспорта Италии (FCI) Кордиано Даньони оскорбился поведением не только самих спортсменов, но и тех, кто за них отвечает:

«То, что я увидел – действительно оскорбительно для тех, кто занимается этим видом спорта. Мне особенно жаль спортивных директоров, потому что они должны быть первыми, кто научит молодёжь соблюдать правила».

За дисквалификацией может последовать и другое, более серьёзное дисциплинарное наказание. По завершении шоссейного тура спортивный судья должен будет дополнительно наказать нарушителей. Совсем не исключён вариант того, что Федерация велоспорта Италии, Международный союз велосипедистов (UCI) и организаторы соревнований обратятся в прокуратуру страны. Ведь на кону теперь имидж итальянского велоспорта.

История помнит всё

В истории велоспорта было немало спортсменов, угодивших в яму лжи. Если говорить о тех, кто употреблял допинг, то мы с лёгкостью вспоминаем знаменитого Лэнса Армстронга. Многократный победитель «Тур де Франс» употреблял кортикостероиды, эритропоэтин и тестостерон, а ещё занимался переливанием крови. И даже не оспорил обвинения в суде. Приговор был вынесен в 2012 году и означал пожизненную дисквалификацию.

Наиболее знаменитыми предшественниками «современных» обманщиков были Анри Пелисье, Эдди Меркс, Фаусто Коппи. Все они в разные годы достигали успеха с помощью наркотических веществ. У других были свои «проверенные» методы. Например, француз Морис Гарен в далеком 1904 году преодолевал дистанцию благодаря преданным поклонникам, которые подвозили его на автомобиле. А некоторые отрезки он проезжал на поезде.

Остроумием отличился и соотечественник Гарена Роберт Шарпантье. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине он на финише стокилометровой дистанции чудесным образом превзошёл лидировавшего тогда Ги Лапебье. Прошло два года, и на архивных кадрах, запечатлённых в фильме «Олимпия», Лапебье заметил, как Шарпантье его обыграл. Он просто держался за велосипед Ги, тормозил его и сохранял свои силы. Но француз все обвинения отрицал.

С тех пор прошли десятилетия, в спорт пришли современные технологии. А вместе с ними изменились и методы жульничества. Так, в 2010 году швейцарскому атлету Фабиану Канчелларе было предъявлено обвинение в «технологическом мошенничестве». Всё дело в том, что гонщик установил в свой велосипед электромотор и, разумеется, скрывал его. Устройство мощностью до 100 Ватт значительно оптимизировало работу спортсмена.

Фабиан Канчеллара Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Примеру Канчеллары последовала и Фемке Ван ден Дрише. На чемпионате 2016 года по велокроссу (до 23 лет) у бельгийской велосипедистки сломался велосипед. А вот дальше – как в кино. На пит-стопе организаторы заметили провода, которые торчали из каретки велосипеда, и учинили серьёзную проверку. Выяснилось, что Ван ден Дрише хранила в бутылке батарею, а под обмоткой руля – кнопку управления. Свою вину нечистая на руку бельгийка полностью отрицала и доказывала, что использовала велосипед подруги. В Международном союзе велосипедистов её словам не поверили. Как итог: отстранение от соревнований на шесть лет и штраф в размере $ 18 тыс.

Также очень известным стал случай с велогонщицей Элизой Бальзамо на гонке Париж – Рубе. За 48 км до финиша у итальянки спустило колесо, и она выпала из когорты лидеров. Догонять пришлось «грязным» способом, использовав «липкую бутылку». Наблюдателю могло показаться, что спортсменка хочет утолить жажду и берёт бутылку из машины команды. Но она не отпускает её, пока автомобиль набирает скорость. Бальзамо держала бутылку более 10 секунд, хорошенько разогналась, настигла конкуренток, но была наказана.