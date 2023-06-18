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Грандиозный скандал на молодёжном «Джиро д’Италия»: более 30 человек цеплялись за машины своих команд — наказали всех!

Такой велоспорт нам не нужен! Большой скандал на молодёжном «Джиро»: наказали 30 человек
Батраз Томаев
Грандиозный скандал на молодёжном «Джиро д’Италия»
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Велогонщики цеплялись за машины, чтобы заехать в гору. Всех нарушителей вычислили и покарали!

На престижном шоссейном туре «Джиро д’Италия» до 23 лет – скандал. Десятки велосипедистов нарушили правила, когда поднимались на перевал Пассо-делло-Стельвио. Нарушение совершенно незатейливое: участники гонки просто держались за машины своих команд, чтобы без труда заехать в гору.

Шалость не удалась

Нарушение правил в гонке запечатлели неравнодушные зрители. А уже затем видеозаписи оказались у членов жюри соревнований.

Инициативу, конечно же, не оценили: судейская коллегия дисквалифицировала 31 гонщика на четвёртом этапе шоссейного гранд-тура. Среди участников инцидента бóльшая часть – итальянцы. Также под санкции попал 20-летний победитель гонки «Париж — Рубе» (до 23 лет) Тиль Де Декер.

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Жюри выяснило, что группа гонщиков держалась за транспортные средства своих команд как минимум два с половиной километра дистанции. А президент Федерации велоспорта Италии (FCI) Кордиано Даньони оскорбился поведением не только самих спортсменов, но и тех, кто за них отвечает:

«То, что я увидел – действительно оскорбительно для тех, кто занимается этим видом спорта. Мне особенно жаль спортивных директоров, потому что они должны быть первыми, кто научит молодёжь соблюдать правила».

За дисквалификацией может последовать и другое, более серьёзное дисциплинарное наказание. По завершении шоссейного тура спортивный судья должен будет дополнительно наказать нарушителей. Совсем не исключён вариант того, что Федерация велоспорта Италии, Международный союз велосипедистов (UCI) и организаторы соревнований обратятся в прокуратуру страны. Ведь на кону теперь имидж итальянского велоспорта.

История помнит всё

В истории велоспорта было немало спортсменов, угодивших в яму лжи. Если говорить о тех, кто употреблял допинг, то мы с лёгкостью вспоминаем знаменитого Лэнса Армстронга. Многократный победитель «Тур де Франс» употреблял кортикостероиды, эритропоэтин и тестостерон, а ещё занимался переливанием крови. И даже не оспорил обвинения в суде. Приговор был вынесен в 2012 году и означал пожизненную дисквалификацию.

Но теперь Лэнса Армстронга хотят оправдать:
В США хотят простить главного героя грандиозного допинг-скандала. Американцам можно всё?
В США хотят простить главного героя грандиозного допинг-скандала. Американцам можно всё?

Наиболее знаменитыми предшественниками «современных» обманщиков были Анри Пелисье, Эдди Меркс, Фаусто Коппи. Все они в разные годы достигали успеха с помощью наркотических веществ. У других были свои «проверенные» методы. Например, француз Морис Гарен в далеком 1904 году преодолевал дистанцию благодаря преданным поклонникам, которые подвозили его на автомобиле. А некоторые отрезки он проезжал на поезде.

Остроумием отличился и соотечественник Гарена Роберт Шарпантье. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине он на финише стокилометровой дистанции чудесным образом превзошёл лидировавшего тогда Ги Лапебье. Прошло два года, и на архивных кадрах, запечатлённых в фильме «Олимпия», Лапебье заметил, как Шарпантье его обыграл. Он просто держался за велосипед Ги, тормозил его и сохранял свои силы. Но француз все обвинения отрицал.

С тех пор прошли десятилетия, в спорт пришли современные технологии. А вместе с ними изменились и методы жульничества. Так, в 2010 году швейцарскому атлету Фабиану Канчелларе было предъявлено обвинение в «технологическом мошенничестве». Всё дело в том, что гонщик установил в свой велосипед электромотор и, разумеется, скрывал его. Устройство мощностью до 100 Ватт значительно оптимизировало работу спортсмена.

Фабиан Канчеллара

Фабиан Канчеллара

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Примеру Канчеллары последовала и Фемке Ван ден Дрише. На чемпионате 2016 года по велокроссу (до 23 лет) у бельгийской велосипедистки сломался велосипед. А вот дальше – как в кино. На пит-стопе организаторы заметили провода, которые торчали из каретки велосипеда, и учинили серьёзную проверку. Выяснилось, что Ван ден Дрише хранила в бутылке батарею, а под обмоткой руля – кнопку управления. Свою вину нечистая на руку бельгийка полностью отрицала и доказывала, что использовала велосипед подруги. В Международном союзе велосипедистов её словам не поверили. Как итог: отстранение от соревнований на шесть лет и штраф в размере $ 18 тыс.

Также очень известным стал случай с велогонщицей Элизой Бальзамо на гонке Париж – Рубе. За 48 км до финиша у итальянки спустило колесо, и она выпала из когорты лидеров. Догонять пришлось «грязным» способом, использовав «липкую бутылку». Наблюдателю могло показаться, что спортсменка хочет утолить жажду и берёт бутылку из машины команды. Но она не отпускает её, пока автомобиль набирает скорость. Бальзамо держала бутылку более 10 секунд, хорошенько разогналась, настигла конкуренток, но была наказана.

На днях мир велоспорта потрясла жуткая трагедия:
«Проиграл битву за жизнь». Швейцарский велогонщик упал в обрыв и разбился насмерть
«Проиграл битву за жизнь». Швейцарский велогонщик упал в обрыв и разбился насмерть
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Теги Другие Велоспорт Джиро •••

Заглавное фото: Luc Claessen/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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