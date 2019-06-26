На Олимпиадах теперь будут танцевать. Большой спорт становится посмешищем?

Олимпийские игры больше никогда не будут прежними. 25 июня на сессии Международного олимпийского комитета было одобрено включение брейк-данса в программу летних Олимпийских игр 2024 года. Ещё раз – через пять лет в мире будет олимпийский чемпион по брейк-дансу!

Одобрение пока предварительное, а окончательное решение будет принято на исполкоме МОК в декабре 2020 года. Но, как правило, подобные решения подтверждаются, так что брейк-данс на Олимпиаде – реальная перспектива. И есть ощущение, что это конец олимпийского движения.

Кому интересен брейк-данс?

Пик популярности брейк-данса в США пришёлся на 80-е годы, в России – на 90-е и начало 2000-х. Тогда это было в новинку и выглядело круто и современно. Многие наверняка помнят клип группы Bomfunk MC’s под названием Freestylers, который звучал из каждого окна. В школе, где я учился, примерно половина учеников пытались копировать движения из того клипа. Да такое можно было увидеть во всех российских школах – листы ДСП, широкие штаны, безразмерные майки.



Потом всё это свернулось также быстро, как и зародилось. Спустя 15-20 лет от брейк-данса остались только воспоминания. Сейчас этим танцем вряд ли удивишь даже на шоу талантов.

Брейк-данс включён в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже

Рэп-баттлы не хуже

Включение в программу Игр сёрфинга, который должен дебютировать в Токио, объяснить легко. Спортсмены, рассекающие по высоким волнам на огромной скорости – это намного ближе к спорту. А называть спортом брейк-данс при всём уважении к танцорам желания нет.



О чём думал МОК, делая его олимпийским видом? Совершенно непонятно. Сможет ли он привлечь к Играм новую, молодую аудиторию? Возможно, но вряд ли она будет значительной. В конце концов, чем именно брейк-данс выделяется среди любых других танцев? Есть ведь куда более популярные и эффектные классические бальные танцы. За фигурным катанием на зимних Олимпиадах следят десятки тысяч зрителей. На летних могла бы быть такая же красота.

Если продолжать идти по проторенной дорожке, то зайти можно далеко. С таким же успехом можно включить в программу Олимпийских игр рэп-баттлы. А чем они хуже брейк-дансеров? Тоже молодёжно! Представляете, Гнойный – олимпийский чемпион? Звучит! Можно ещё и песенный конкурс «Евровидение» сделать частью олимпийской программы. А почему нет?

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«Хотим наладить контакт с молодым поколением»

Глава МОК Томас Бах объяснил включение брейк-данса и ещё трёх видов (сёрфинга, скалолазания и скейтбординга) попыткой идти в ногу со временем и привлечением молодой аудитории.

«Все четыре вида спорта, которые предложил оргкомитет, полностью соответствуют олимпийской повестке 2020 года. Программа соревнований станет более разнообразной. Это даст возможность наладить контакт с молодым поколением», – отметил руководитель МОК.

Только Томас Бах, очевидно, забыл, что Олимпийские игры – это не детский утренник и не конкурс «Студенческая весна», а крупное спортивное соревнование. Интересно, как на включение брейк-данса в программу Игр смотрят представители других видов спорта. К примеру, игроки в пляжный футбол, которые уже давно ждут возможности стать частью олимпийской программы.



Со стороны МОК это всё выглядит попыткой отвлечь внимание от настоящих проблем с допингом, коррупцией и политическими играми. Олимпийские игры в последние годы погрязли в скандалах. И прежде чем налаживать контакт с молодым поколением и танцевать брейк-данс, неплохо было бы разобраться с тем, что происходит с традиционными Олимпиадами.