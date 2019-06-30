На радость президенту. Россия не оставила Европе ни шанса

Российские спортсмены завершили Европейские игры триумфом в гимнастике, велоспорте и боксе. Равных им в Минске просто не нашлось!

Заключительный день Европейских игр в Минске был вторым по количеству разыгранных медалей. Сборная России уверенно преодолела отметку в 100 завоёванных наград, добавив в копилку пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Всего наши спортсмены поднимались на пьедестал почёта в Минске 109 раз, а за выступлениями боксёров и гимнастов в последний день Игр с трибуны наблюдал Владимир Путин.

* Европейские игры – 2019. Медальный зачёт

Президент России сначала посетил соревнования по боксу, где стал свидетелем убедительной победы Муслима Гаджимагомедова над белорусом Владиславом Смягликовым в финале турнира в весе до 91 кг. Россиянка Светлана Солуянова, к сожалению, уступила турчанке Бусе Чакироглу в поединке за золото в весе до 51 кг.

Из дворца спорта «Уручье» Путин отправился на «Минск-арену». В соревнованиях по спортивной гимнастике в последний день Евроигр разыгрывалось 10 комплектов наград, и российские атлеты активно поучаствовали в их распределении. Ангелина Мельникова первенствовала в упражнении на разновысоких брусьях, а также стала второй в опорном прыжке и на бревне. Победитель Европейских игр в многоборье Давид Белявский добавил к самой престижной награде и победу на коне, а Дмитрий Ланкин показал второй результат в опорном прыжке.

Российский борец потерял два зуба, но добыл золото. Вот он – спортивный подвиг! Александр Чехиркин за ковром просто упал без сил и зубов. Такова цена золотой медали!

Прекрасно завершили соревнования и наши мастера велоспорта на треке. Дарья Шмелёва победила в гите на 500 метров и взяла бронзу в индивидуальном спринте, где первенствовала ещё одна знаменитая российская велосипедистка Анастасия Войнова. Диана Климова и Мария Новолодская стали бронзовыми призёрами в мэдисоне, а Тамара Дронова опередила британку в заезде за бронзу в гонке преследования. У мужчин подняться на пьедестал сегодня удалось Денису Дмитриеву, финишировавшему третьим в кейрине.

Финалы турнира по греко-римской борьбе в воскресенье прошли без участия россиян, зато наши спортсмены выиграли обе схватки за бронзу. Сергей Семёнов завоевал медаль в весе до 130 кг, а Александр Головин – в весе до 97 кг.

Последним российским медалистом Европейских игр в Минске стал каратист Евгений Плахутин, завоевавший бронзу в кумите в весе до 60 кг.

Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019. Итоговое положение



1. Россия – 44 золотых, 23 серебряных, 42 бронзовых — 109 медалей всего;

2. Беларусь – 24, 16, 29 – 69;

3. Украина – 16, 17, 18 – 51;

4. Италия – 13, 15, 13 – 41;

5. Нидерланды – 9, 13, 7 – 29.