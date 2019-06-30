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Европейские игры–2019, медальный зачёт после седьмого дня, 30 июня

Европейские игры–2019, медальный зачёт, 30 июня
Алексей Адамов
На радость президенту. Россия не оставила Европе ни шанса
Российские спортсмены завершили Европейские игры триумфом в гимнастике, велоспорте и боксе. Равных им в Минске просто не нашлось!
Другие / Европейские игры 2019 0

Заключительный день Европейских игр в Минске был вторым по количеству разыгранных медалей. Сборная России уверенно преодолела отметку в 100 завоёванных наград, добавив в копилку пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Всего наши спортсмены поднимались на пьедестал почёта в Минске 109 раз, а за выступлениями боксёров и гимнастов в последний день Игр с трибуны наблюдал Владимир Путин.

* Европейские игры – 2019. Медальный зачёт

Президент России сначала посетил соревнования по боксу, где стал свидетелем убедительной победы Муслима Гаджимагомедова над белорусом Владиславом Смягликовым в финале турнира в весе до 91 кг. Россиянка Светлана Солуянова, к сожалению, уступила турчанке Бусе Чакироглу в поединке за золото в весе до 51 кг.

Из дворца спорта «Уручье» Путин отправился на «Минск-арену». В соревнованиях по спортивной гимнастике в последний день Евроигр разыгрывалось 10 комплектов наград, и российские атлеты активно поучаствовали в их распределении. Ангелина Мельникова первенствовала в упражнении на разновысоких брусьях, а также стала второй в опорном прыжке и на бревне. Победитель Европейских игр в многоборье Давид Белявский добавил к самой престижной награде и победу на коне, а Дмитрий Ланкин показал второй результат в опорном прыжке.

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Прекрасно завершили соревнования и наши мастера велоспорта на треке. Дарья Шмелёва победила в гите на 500 метров и взяла бронзу в индивидуальном спринте, где первенствовала ещё одна знаменитая российская велосипедистка Анастасия Войнова. Диана Климова и Мария Новолодская стали бронзовыми призёрами в мэдисоне, а Тамара Дронова опередила британку в заезде за бронзу в гонке преследования. У мужчин подняться на пьедестал сегодня удалось Денису Дмитриеву, финишировавшему третьим в кейрине.

Финалы турнира по греко-римской борьбе в воскресенье прошли без участия россиян, зато наши спортсмены выиграли обе схватки за бронзу. Сергей Семёнов завоевал медаль в весе до 130 кг, а Александр Головин – в весе до 97 кг.

Последним российским медалистом Европейских игр в Минске стал каратист Евгений Плахутин, завоевавший бронзу в кумите в весе до 60 кг.

Топ-5 медального зачёт Европейских игр – 2019. Итоговое положение
1. Россия – 44 золотых, 23 серебряных, 42 бронзовых — 109 медалей всего;
2. Беларусь – 24, 16, 29 – 69;
3. Украина – 16, 17, 18 – 51;
4. Италия – 13, 15, 13 – 41;
5. Нидерланды – 9, 13, 7 – 29.
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