Непомнящего записали в «иконы» шахмат. Но команда россиянина пока проигрывает всем подряд

На проходящем в Дубае новом командном турнире ФИДЕ удивительно слабо выступает команда россиянина Яна Непомнящего. Двукратный претендент на звание чемпиона мира в пяти проведённых матчах не выиграл ни одной партии, а его «Рыцари» из пяти проведённых матчей проиграли пять.

Непомнящего признали «иконой», Дин Лижэнь от этого статуса отказался

В турнире принимают участие шесть интернациональных команд по шесть участников в каждой. Возглавляют команды шесть гроссмейстеров в статусе «икон», в том числе экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и двукратный претендент на чемпионский титул россиянин Ян Непомнящий. Должен был сыграть в Дубае и действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь, который поначалу дал согласие, но в последний момент отказался.

В целом же ФИДЕ удалось собрать просто шикарный состав участников. Кроме «икон» (Карлсен, Непомнящий, Вишванатан Ананд, Ян-Кшиштоф Дуда, Левон Аронян и Максим Вашье-Лаграв), в составе каждой из команд по две женщины-гроссмейстера, а также в обязательном порядке один игрок, родившийся на ранее 2002 года. В эту категорию, например, попал россиянин Андрей Есипенко. Ну и все остальные гроссмейстеры распределены в целом так, чтобы команды были примерно равны по рейтингу.

Из россиян в новом турнире играют, кроме Непомнящего и Есипенко, также Александр Грищук, Даниил Дубов, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Победа чёрными круче победы белыми

Шесть команд сыграют между собой в два круга в быстрые шахматы – белыми и чёрными. За командную победу начисляется три очка, за ничью – одно, поражение очков не приносит. В каждой партии победа белыми стоит три очка, победа чёрными – четыре, ничья – по одному очку. По итогам шести личных партий считаются все очки, у кого их больше – тот и победил.

Турнирное положение Global Chess League после первого круга: Команда Яна Непомнящего — шестая после 4-го игрового дня в турнире Global Chess League

В финал по итогам регулярки выйдут две лучшие команды, которые и сыграют между собой два матча, в случае ничьей будут дополнительные встречи.

Карлсен — почти в финале, Непомнящий — почти без шансов

На турнире почти завершён первый круг, осталось провести только один матч. Пока лидирует команда Магнуса Карлсена, в которой играют также три сильных молодых индуса — Гукеш Доммарджу, Арджун Эригайси и Рамешбабу Прагнанандха, а также гроссмейстеры-женщины Элизабет Петц и Ирина Круш.

В пяти матчах SG Alpine Warriors набрали 12 очков, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. Сам Карлсен за доской и побеждал (Ананда), и проигрывал (Вашье-Лаграву). Пока ведомые норвежцем шахматисты – главные претенденты на попадание в финал.

У команды Яна Непомнящего Balan Alaskan Knights зеркальный результат – четыре поражения и одна победа и мизерные шансы на то, чтобы добраться до решающей стадии. Вместе с Яном в команде играют Теймур Раджабов, Нодирбек Абдусатторов, Тань Чжунъи, Нино Бациашвили и Раунак Садхвани. Россиянин во всех пяти проведённых партиях сыграл вничью, не показав каких-то чудес.

Остальные российские игроки выглядели более ярко. Есипенко, выступающий за команду Ананда, имеет все шансы пробиться в финал. После четырёх сыгранных матчей их команда занимает второе место, набрав девять очков. Команда Александра Грищука, лидером которой является Вашье-Лаграв, пока занимает третье место, а россиянин проводит очень боевые партии.

Александр Грищук Фото: РИА Новости

Команда Ян-Кшиштофа Дуды с Даниилом Дубовым и Полиной Шуваловой занимает предпоследнее место, лишь на одно очко опережая команду Яна Непомнящего, а Екатерина Лагно вместе с коллегами по команде Левона Ароняна одно очко уступает команде Вашье Лаграва и имеет матч в запасе.