«Лучшая концовка на моей памяти». Магнус Карлсен специально сделал «слабый» ход и победил

Летом 2023-го в Дубае проходит новый командный турнир по рапиду – Global Chess League. На старт в гостеприимных Эмиратах вышли практически все звезды мировых шахмат, а лидирует после восьмого игрового дня команда Ganges Grandmasters, за которую играют 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд (Индия), Леньер Домингес (США), тренер чемпиона мира Дин Лижэня Рихард Раппорт (Румыния), экс-чемпионка мира Хоу Ифань (Китай), Бела Хотенашвили (Грузия) и молодая надежда нашей страны Андрей Есипенко. По условиям турнира в составе команды должны быть и мужчины, и женщины, и молодой игрок – как раз последнюю позицию здесь закрывает Андрей.

Есть здесь и команда российского претендента Яна Непомнящего Balan Alaskan Knights, за которую выступают Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Теймур Раджабов (Азербайджан), Тань Чжунъи (Китай), Нино Бациашвили (Грузия) и Раунак Садхвани (Индия). Но она выступает неудачно и не претендует на выход в финал. А вот Alpine Warriors, где играют 16-й чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Арджун Эригайси, Гукеш Доммараджу (оба – Индия), Элизабет Петц (Германия), Ирина Круш (США) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия) напрямую конкурируют с ведомыми Анандом Ganges Grandmasters.

В этой ситуации особый интерес вызывал очный матч лидирующих команд, в котором «рыцарям» удалось буквально вырвать победу у «гроссмейстеров». Примечательно, что это случилось после того, как Магнус Карлсен сотворил настоящий этюд в поединке против Вишванатана Ананда.

Вишванатан Ананд (Ganges Grandmasters) – Магнус Карлсен (Alpine Warriors)



Global Chess League. Дубай, ОАЭ. 7-й тур Global Chess League. Дубай, ОАЭ. 7-й тур

На 65-м ходу на доске сложилась удивительная позиция. Что мощнее – ферзь белых или слаженные силы чёрных?

65… Сe4?

Карлсен мог выигрывать сразу, но это же быстрые шахматы – времени на часах противников было мало, и Магнус не нашёл 65...c3! 66.Ф:a8 (66.Фd7+ Крe1 67.Фe7+ Сe4 68.Фa3 Крd2 69.Фd6+ Сd3, прикрываясь от шахов ферзя) 66...c1Ф с выигрышем в ферзевом окончании.

66.Фd8+ Сd3

Кажется, что чёрные уже практически победили, но индийский гроссмейстер находит красивую идею – игру на пат.

67.Фd4?

Намного точнее 67.Фb6! c1Ф (уже опасно для чёрных 67...c1К+ 68.Крa3 c3 69.Ф:h6 – пешка белых тоже готова бежать в ферзи) 68.Фe3+ Крc2 (68… Кр:e3; 68… Крd1 69.Фe2+) 69.Ф:d3+ Кр:d3 везде с патом и ничьей.

Ананд – Карлсен

67...c1К+!!!

Вот в чем разница! Чёрные не обязаны теперь ставить ферзя и, как в этюде, осуществляют «слабое превращение». Пата нет, а ферзём станет другая чёрная пешка. Слон и конь при этом удачно защищают короля Магнуса от шахов.

68.Крa3

68.Крa1 Кb3+ вилка; 68.Крb2 Кe2 69.Фb6 c3+ 70.Крb3 c2 71.Фa5+ Крd1 – тоже не спасает.

68...c3 69.Фb6

69.Фf2+ Кe2 легко выигрывает.

69… Кe2 70.Ф:h6

70.Фb4 Крe1 71.Фa5 Крf1 ведёт к победе, но и последний шанс Ананда получить свою проходную не срабатывает. Конь держит последнюю белую пешку.

70...c2 71.Фc6 c1Ф+ 72.Ф:c1+ Кр:c1 73.h6 К:f4. Победа чёрных

«Это лучшая концовка партии на моей памяти. Я как будто решил несколько этюдов подряд», – заявил вдохновлённый своей победой Магнус Карлсен.

Две команды, набравшие наибольшее количество матчевых очков, выйдут в финал. Так что нас, возможно, ждёт новое противостояние команд Магнуса и Ананда, за которую сражается и Есипенко.