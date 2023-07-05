Россию лишили чуть ли не последнего крупного турнира. Обделили там, где всё было хорошо

С февраля 2022 года в России отменили больше десятка крупных международных соревнований. Наша страна потеряла чемпионат мира по волейболу, молодёжный чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по кёрлингу и многое-многое-многое другое. Казалось, что в нашей стране уже ничего не осталось, но нет, в июле пришла ещё одна плохая новость: Россию лишили чемпионата Европы по гандболу среди женщин.
К сожалению, даже влияние россиян в этом виде спорта не помогло.
«Важное событие для всей страны»
Решение о проведении чемпионата Европы среди женщин в России было принято в ноябре 2021 года.
Планировалось, что соревнования пройдут в Санкт-Петербурге и Москве с 3 по 26 декабря 2026 года.
«По моему глубокому убеждению, это важное событие не только для российского гандбола, но и для всей нашей страны. Последний крупный гандбольный турнир проводился в России в 2005 году – это был женский чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Наши болельщики успели соскучиться по атмосфере и накалу матчей такого уровня и заслужили того, чтобы стать свидетелями большого праздника гандбола. А то, что в нашей стране умеют проводить рейтинговые спортивные соревнования, доказали Олимпиада-2014 и чемпионат мира по футболу – 2018», – заявлял почти два года назад президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.
Сергей Шишкарёв
Фото: РИА Новости
4 июля 2023 года Европейская федерация гандбола (ЕГФ) официально отменила ЧЕ в России, сообщив, что ищет новую страну-хозяйку турнира.
«К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.
В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну. Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола», – говорится в заявлении ФГР.
«Мы не отказались от этой идеи»
Глава ФГР Сергей Шишкарёв отметил, что, несмотря на перенос ЧЕ-2026, Россия не отказывается от идеи проведения международных соревнований по гандболу, но в текущих условиях сделать это крайне сложно.
«Мы отчётливо понимаем, что в сложившихся условиях будет очень сложно выполнить все необходимые критерии, связанные с международными аспектами подготовки. Прежде всего речь идёт об инспекционных визитах сотрудников ЕГФ, организации приезда команд и болельщиков из других стран и целого ряда других обязательных процедур. Подготовка чемпионата Европы предполагает несколько этапов, которые необходимо вовремя реализовывать. Буквально вчера у нас состоялась видеоконференция с руководителями ЕГФ, на которой мы договорились, что турнир пройдёт в другой стране. Но это не означает, что мы совсем отказались от идеи проведения в России чемпионатов мира или Европы. Такая задача по-прежнему стоит, и я убежден, что мы сможем её выполнить в другие сроки», – рассказал Шишкарёв пресс-службе ФГР.
Перенос ЧЕ-2026, в общем-то, не выглядит чем-то сенсационным. Учитывая текущую ситуацию вокруг российского спорта, такой расклад стоило ожидать. Тем не менее казалось, что турнир, запланированный аж на 2026 год, всё-таки может пройти в России. Потому и обидно, что ничего не получилось.
Обидно и потому, что в гандболе, в отличие от многих других видов спорта, хорошо относятся к нашей стране. Ведь буквально в конце июня двух россиянок включили в Зал славы ЕГФ. Главный тренер сборной России Людмила Бодниева и главный тренер «Ростов-Дона» Ирина Дибирова даже приезжали на гала-вечер ЕГФ в Вену. На том же мероприятии левого крайнего «Загреба» Тимура Дибирова включили в символическую сборную сезона-2022/2023.
Не стоит забывать и то, что ещё недавно компания «Дело», принадлежащая Шишкарёву, была титульным спонсором женской Лиги чемпионов.
Да и в целом вес России в гандболе довольно велик благодаря тому, что наша сборная является одним из лидеров, а спортсмены становятся лучшими игроками международных и национальных турниров разных стран.
Но, к сожалению, всего этого не хватило, чтобы сохранить ЧЕ-2026 в России.
Наша страна явно может претендовать на чемпионаты Европы 2030 и 2032 годов, но все понимают, что ситуация зависит не только от спорта.
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