«Добрее меня тренера нет. Ни одного игрока я не ударил». Интервью с легендарным Максимовым

Олимпийский чемпион как игрок и тренер Владимир Максимов – легенда мирового гандбола. Его «Чеховские медведи» выиграли подряд чемпионатов России больше, чем баскетбольный ЦСКА или волейбольная «Уралочка».

С этим специалистом можно говорить бесконечно. На этот раз мы пообщались с главным тренером подмосковной команды, когда его подопечные оказались в сложной ситуации: «медведи» проиграли первый полуфинальный матч ЦСКА с разницей в два мяча, и в ответной встрече им предстоит тяжёлая задача.

Но Максимов, несмотря на плотный график, нашёл время ответить на многие вопросы, вспомнил крутые истории из детства, молодости и активной карьеры, а также посетовал на то, как сложно сейчас донести до молодых игроков желание стать богом.

«У нас было по четыре тренировки в день»

– Владимир Салманович, знаю, что в своё время вы увлекались шахматами. А за чемпионским матчем между нашим и китайцем следили?

– Моя спортивная карьера именно с них и началась! Потом был бокс, баскетбол и, наконец, гандбол. За свой родной краснознамённый город Майкоп играл на второй доске на турнирах. Года через два-три, когда я уже и боксом прекратил заниматься, меня шахматисты спросили – куда пропал, почему на шахматных турнирах не видим? И у нас состоялся короткий диалог.

– Да я в баскетбол ушёл.

– Какой баскетбол?! У вас же талант к шахматам!

– Ну, наверное, не раскрылся.

За матчем послеживал. Ещё перед началом думал, что у китайского друга посерьёзнее шансы на победу.

– Наши шахматисты, пусть и под флагом ФИДЕ, играют в международных турнирах. Гандболисты – мимо. Насколько отстранение от международных соревнований повлияло на качество игры в чемпионате страны?

– Так ещё до отстранения, если брать наши мужские клубы, только «Чеховские медведи» что-то на европейской арене показывали. Если брать женский гандбол, то «Ростов-Дон» и ЦСКА попадали в топ-4 в Лиге чемпионов, но выиграть так и не смогли. Качество игры зависит от работы. Причём не только от работы на высшем уровне, но и от работы в детских спортивных школах и так далее. Не хотел говорить, но всё равно скажу – когда я работал в федерации, то уделял большое внимание работе с детьми, получалось неплохо. Парадокс в другом. Мы в 1992-м выиграли Олимпиаду в Барселоне, после чего товарищи из Беларуси и Украины уехали к себе, а мы остались в России. В марте 1993 года Россия как правопреемница СССР отправилась на чемпионат мира в Швецию. Из нашего чемпионата только один Дмитрий Торгованов в состав попал. Но мы собрались вместе, потренировались полмесяца и стали чемпионами мира, причём и шведов обыграли «+10», за которых король на трибунах болел, и французов в финале победили «+9».

Тогда Даниэль Константини, тренер сборной Франции, подошёл ко мне с простым вопросом: «А вы откуда?» Я ему ответил гордо: «Мы из России!» Так как Константини после финала подошёл не с пустыми руками, а с шампанским, то у нас получилась душевная беседа. Ещё и переводчик был очень хороший, который правильно мысли передавал. Тогда французы начали делать то, что дало результаты сегодня. Они олимпийские чемпионы в гандболе и волейболе в Токио. Им удалось сделать то, что мы сделали 30 лет назад. Команда, которая нигде не играла, стала сильнейшей в мире.

Только я сделал группы подготовки специальные, и они работали. А для того, чтобы они работали, были разработаны специальные спортивно-технические нормативы, которые все тренеры в стране от Тихого океана до Чёрного моря должны были соблюдать при работе с детьми. Это дало результат. В России олимпийские чемпионы есть на Дальнем Востоке, в Сибири, естественно, Москва, Питер и там, где вольготно русскому народу – Астрахань, Волгоград, Краснодар. Во всех регионах оказались люди с золотыми медалями благодаря совместной работе. Сейчас эту работу мы, мягко говоря, не выполняем. Качественная молодёжь на взрослый уровень не поступает, это я вижу и на примере своего клуба, хотя мы неизменно выигрываем чемпионат России. Но это не потому, что мы хорошо работаем, а потому, что кто-то где-то недорабатывает. И вроде бы всё у нас работает, те же спортивные школы функционируют, пятое-десятое, президент России Владимир Владимирович Путин подписал документ о том, что гандбол должен быть на уроках физкультуры в общеобразовательных школах. Формально всё сделано. Но качество работы и отслеживания того, чтобы качество было высоким – этого нет. А французы это сделали.

Владимир Максимов Фото: Пресс-служба «Чеховских медведей»

Ну и небольшой нюанс. В 2004-м после бронзы в Афинах мы общались с президентом России, и я тогда сказал: «Почему, когда мы стоим на пьедестале на Олимпиаде и поднимается флаг моей страны, я всё равно должен бегать и искать средства, чтобы этот флаг поднимался и дальше?» Тогдашнему руководителю нашего спорта, даже фамилию называть не буду, было дано поручение разработать положения, перешедшие бы в указ, о финансировании видов спорта федеральным центром и регионами и ответственности за это совместно. Это были Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Тольятти. То есть центр спрашивал бы регионы о деньгах. Ничего этого нет. В своё время Виталий Леонтьевич Мутко способствовал выделению средств на строительство специализированных гандбольных залов в регионах 50/50. Думаете, построили? И никто не ответил, не сказав спасибо.

Мы вот женский гандбол упомянули, успехи в котором несравнимы с мужским, но ничего этого не было, если бы не Юрий Борисович Степанов, построивший в Тольятти шикарный гандбольный центр чуть более чем за год: три площадки для работы с детьми, игровой зал и летнюю базу.

И ещё одна небольшая история про работу и качество игры. В 1978-м по завершении карьеры мне предложили работу в сборной РФСФР тренером. Я должен был создавать резерв и команды для подготовки игроков в сборную команду СССР. Моим первым турниром была Спартакиада народов СССР, а задача была поставлена – выиграть.

«Но как это сделать?» – задал я вопрос. – «Подумайте, вы же олимпийский чемпион», – ответили мне. Но на самом деле, как выигрывать? У Украины две команды в элите, у прибалтов тоже, Москва – та же сборная СССР, у Беларуси отличная команда, а у меня Краснодар и Челябинск 10-я и 11-я команды чемпионата.

Я подумал. Игроки сборной команды России, с которыми я работал, за полтора месяца от игрового веса похудели в среднем на 9 кг. Мне сотрудники научной группы говорили, что я загнал гандболистов, неизбежен коллапс на фоне недовосстановления. Даже конкретную дату сказали. В этот день мы в полуфинале Спартакиады с прибалтами играли. Сборная команда России в той игре не забила восемь пенальти и проиграла один мяч. В финал мы не попали. А Москва, будучи уверенной в победе над Украиной, проиграла. И вот сборные РСФСР и Москвы (повторю, это команда СССР) встретились в матче за третье место. Мы выиграли тот матч.

Но не это ценное, а то, что на следующий год Краснодар в чемпионате СССР стал пятым, а Челябинск – шестым. Они поднялись на пять позиций вверх! Работа – она и есть работа.

– Как вам удалось столько килограммов с игроков скинуть?

– Очень просто. У нас было по четыре тренировки в день. Это опять же к вопросу о работе. В 2013-м из-за финансовых неурядиц из Чехова практически все основные игроки разбрелись по зарубежным клубам. Нужно было создавать команду из тех, что остались. В мае у нас закончился чемпионат, а уже 13 июня все, кто остались, захотели прийти на тренировки. Мы с ними немножко поработали, и надо же, вновь повезло – опять чемпионат выиграли.

Владимир Максимов Фото: Пресс-служба «Чеховских медведей»

«Когда тренеры говорят, что сбросят Максимова, им дают деньги, которые они просят»

– Про везение говорят обычно, что везёт тому, кто везёт.

– А я хотел бы, чтобы все везли. Нужно найти возможности для того, чтобы и тренеры росли, хотели этого и учились. В Челябинске в своё время команду тренировал штурман, летавший на бомбардировщике, Владимир Григорьевич Тюрин, он Берлин бомбил! Стал заслуженным тренером РСФСР. А майор Владимир Александрович Гладченко, демобилизовавшись из рядов Советской Армии, основатель астраханского гандбола, стал заслуженным тренером СССР! Всё реально. Нужно сделать систему, при которой каждый может стать героем. И работать нужно с детьми, а мы это забросили. Мы обычно ищем оправдания тому, почему не получается, а нужно сделать, чтобы получалось. Вот и всё.

– Уже больше десяти лет в нашем мужском гандболе периодически появляются тренеры, которые говорят, что теперь точно сбросят Максимова с вершины. Но Максимов на вершине. Что они делают не так?

– Когда тренеры говорят, что сбросят Максимова, им дают деньги, которые они просят. Но дело не в этом. Есть законы любой работы, которые всегда действуют. Если не могут сбросить Максимова, значит, не все нюансы работы ещё постигли. Мы часто ищем панацею в иностранных тренерах. Я в своё время просил ФГР, чтобы нынешнего тренера сборной России Владимира Петковича назначили в клуб, чтобы он понял специфику работы с российскими гандболистами. Он работал в ЦСКА. Я обещал, что ни один из моих игроков никогда не откажется от вызова в национальную команду, если их не будут дёргать. И такой прецедент был. «Чеховские медведи» и сборная России параллельно работали на сборе перед чемпионатом Европы. У нас было по три тренировки в день, у них по две. В итоге на главном турнире года основу команды составили игроки из Чехова, забросившие больше половины всех мячей.

Но не только от тренера всё зависит, а от игроков. К сожалению, несмотря на то что у нынешних гандболистов зарплаты в разы превышают тренерскую, их приходится заставлять работать. Те нормативы для детей, про которые я говорил выше, стимулировали и тренеров работать, заставлять юных спортсменов выполнять то, что от них требовалось. Кто не выполнял нормативы, не допускался к играм. И так во всех возрастных категориях. Да и то сказать, нормативы были щадящими. И все игроки выполняли! У кого были травмы, прыгали на одной ноге, но прыгали. Не буду называть фамилий, но половина игроков моей нынешней команды не выполнит необходимых нормативов. Я не фокусник и за год-два не смогу сделать из пришедших игроков зрелых мастеров.

– Вы сказали о зарплатах игроков, кратно превышающих вашу. Чем их ещё мотивировать? Получается, прав Евгений Васильевич Трефилов, который не раз повторял, что российские гандболистки порой без крепкого слова мяч в руки не возьмут?

– Если я попрошу вас сейчас пробежать 100 метров за 12 секунд, вы не пробежите, потому что не готовы к этому. А спортсмены должны быть готовы. И подготовка к этому начинается с момента, когда они приходят в секцию. Нормативы заставляли честно работать всех, заставляли! И раньше было мало желающих пахать самостоятельно. Но работали в итоге все. И эта тяжёлая работа со временем дала результат, когда были победы на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах. Это был результат тяжёлого труда. Сейчас так не работают. Ведь мы через год придём к консенсусу, как любил говорить Горбачёв, и вернёмся на крупнейшие турниры. Но будем ли мы готовы к этому? Это большой вопрос.

Владимир Максимов Фото: Пресс-служба «Чеховских медведей»

«Олимпийский чемпион — это божья искра между папой и мамой»

– Но как заставить игроков работать? Как повлиять на современных спортсменов, у которых есть контракты, по которым они получают приличные деньги?

– Любой игрок, который выходит на площадку, хочет быть лучшим. Нужно найти нужные струны в его душе и сыграть, чтобы он всегда хотел быть лучшим. Некоторые упражнения в гандболе очень тяжёлые, монотонные, но их обязательно нужно сделать, иначе у тебя не будет подвижности или хорошего броска. Ну и физиология, куда без неё? У спортсмена должна быть адекватная реакция на какие-то движения соперника, неважно, это защита или нападение. Я одному из руководителей комплексной научной группы задал вопрос, как с точки зрения физиологии объяснить то, что происходит в вестернах, когда стоят ковбои на дуэли, но один всегда всех убивает. Я ответа адекватного не получил, но, по моему мнению, у этого ковбоя ответная реакция просто быстрее. Мы, тренеры, должны выработать у подопечных мгновенные реакции на всё то, что бывает в игре. Это сложно смоделировать, но, раз мы уже всё выигрывали, значит, нужно продолжать идти тем же путём.

Нужно любому ребёнку дать правильные стартовые условия вне зависимости от зарплаты его родителей. Тогда мы будем что-то получать. Олимпийский чемпион – это божья искра между папой и мамой. И нам нужно сделать, чтобы эти искры не пропадали даром, чтобы преемственность была. Как говорится, «из искры разжигали пламя, спасибо вам, я греюсь у костра». В 1989-м молодёжная сборная СССР, которую я возглавлял, стала чемпионом мира. В 1992-м половина из той команды примерили на себя олимпийское золото Барселоны. Каждый и сам должен хотеть стать лучше.

Я когда в баскетбол после бокса пришёл, сам придумывал упражнения для развития прыжка. Сейчас уже могу признаться, что в школе пожарный шланг в школе на метр обрезал, набил песком, надел на себя и в нём тренировался. Ноги стали лучше, я со своим ростом двумя руками забрасывал мяч в корзину, а когда пришёл в гандбол – летал. Я делал упражнения в подъезде, прыгал на ступеньках, а потом шёл в школу. И сегодня я хочу, чтобы это делали те ребята, которые пришли ко мне в команду.

Тогда у них не будет травм голеностопов. Я сам, тьфу-тьфу, обошёлся без тяжёлых травм. Ну за исключением финала Олимпиады в Монреале, когда мы стали чемпионами. Но я смог подавить в себе боль и сыграл. Как смог подавить в себе боль и в лесу, когда на охоте поймал пулю в позвоночник, и под местным наркозом её удаляли. Человек должен себя воспитывать. Почему я должен взрослого дядю заставлять стать лучше? Но, к сожалению, мы такие. А раз мы такие, нужно и работать соответствующим образом. Бог же создал нас по своему образу и подобию, но одни могут ходить по воде, а другие тонут.

Мне многие говорили, что я знал, кто и сколько из игроков наливал и выпивал. Да, я могу работать директором ЛТП, но я всегда боролся за человека, убеждал, что талант дан богом – так и стань богом, для этого нужно от дурных привычек отказаться. Моя задача – просто помочь.

– В вашей практике были гандболисты, которые даже с вредными привычками могли стать великими?

– Конечно. Назову только одно имя – Андрей Лавров. Были ошибки в молодости. Но он стал трёхкратным олимпийским чемпионом! Человек мог на одной ноге играть, а если бы потребовалось – и без ног встал бы в ворота. И человека с такими данными наша федерация взяла и уволила за ненадобностью.

Владимир Максимов Фото: Пресс-служба «Чеховских медведей»

«Поздравляю вас, защитников Отечества, полностью откосивших от армии»

– В «Чеховские медведи» игроки идут к легендарному тренеру Максимову? Или на зарплаты?

– Идут к Максимову. Но вопрос о зарплате актуальный. Правда, новички приходят, подписывают контракты, и тогда с них можно и спросить – давайте, показывайте своё умение. А то у меня в команде некоторые бегают от звонка до звонка, а другие, как в театре, эпизодическую роль играют. Выйдут на пару секунд на сцену со словами «Кофе подан, господа» и вновь скроются. А некоторые даже не выходят, потому что не знают, как правильно сказать слово «кофе».

– Про современных игроков вы ответили. Но разве в ваше время материальных благ не было? И все ли были такие, как вы – сделай себя сам? Не все же по заданию партии богами становились.

– Я в армии служил по-честному, хотя моя мама была врачом и комиссия вполне могла признать меня непригодным. Но я на такое не пошёл и отслужил три года. Своим игрокам 23 февраля всегда говорю так: «Поздравляю вас, защитников Отечества, полностью откосивших от армии». Так вот, я вначале служил в Майкопе, а потом меня перевели в Краснодар в училище связи, но все давно знают, что оно шифровальное. Я стал старшиной роты. В моей роте — а это не курсантские роты, которые располагались рядом — никогда не было случаев пьянства и т. п. Но однажды украли часы.

Я построил роту в 12 часов ночи и сказал: если на туалетном столике не окажется часов утром, я проверю всех – часы вы можете только проглотить. Часы утром были на месте, больше подобного не случалось. Во время службы в армии я и в гражданской команде в гандбол играл. Так вот, мы, взрослые игроки, объясняли новичкам, что такое хорошо и что такое плохо. И сейчас добиваюсь того же в «Чеховских медведях». Игроки всё равно объясняют более доходчиво, чем тренер, который не всё обо всех знает.

– Вы – жёсткий тренер. Приходилось ли вам за годы своей работы применять методы кнута в буквальном смысле?

– Наговаривают – добрее меня тренера нет (смеётся). Ни одного игрока я не ударил. Случаи отстранения были. Например, пришлось из юношеской команды отправить домой игрока, который впоследствии стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Он немножко покурил. Даже не буду говорить его родной город, а то все догадаются. Через три дня мне позвонила его мать и сказала, что, если я не возьму его обратно, он погибнет. Я ответил, что возьму его обратно, если он поймёт, что он нужен команде, которая, случись что, встанет за него плечом к плечу. А в обычной жизни он нужен только маме, больше никому. Этот парень всё осознал, вернулся, выиграл всё и до сих пор счастливо живёт.

«Никогда не было такого, чтобы человека «хоронили»

– Вы сами разве не курили никогда?

– Мама меня в шесть лет отучила курить, когда я с такими же малолетками сигарету нашёл. Она встретила меня с бельевой верёвкой, и этот аргумент был весомым. Больше никогда не курил. А следы быстро сошли. Был и другой случай, когда я, уже будучи студентом, выпил с друзьями и собрался идти на первомайский парад. Мама меня убеждала, что идти в таком состоянии никуда не нужно. Я сказал, что всё равно пойду. Она взяла ремень и сказала, что сейчас ремнём по мне пройдётся. Я взял этот ремень и порвал руками, а мама заплакала. Это подействовало на меня сильнее, чем верёвка и ремень. Нужно использовать любые методы, чтобы направить человека по правильному пути.

– Гандболисты прошлых лет, в том числе и вы, часто рассказывают, как бились стенка на стенку, вставая на защиту одноклубника. В вашей тренерской практике были случаи, когда ваши гандболисты устраивали подобные драки, а вы их не ругали?

– Есть ведь два варианта подобных драк. Первый – когда команда на команду, и, как вы правильно заметили, я и сам участвовал в таких драках. Были и такие случаи, когда мы кого-то наказывали за подобное поведение, но нас не удаляли. Человеку было, может быть, больно и неприятно, но не докопаешься, что он получает специально. Важно, чтобы игроки понимали – если кого-то из них провоцируют и бьют, есть разные способы наказания, но без последствий такое поведение не останется. Второй – драки в тренировочном процессе, такое тоже бывало. Тут нужно понимать, что, когда ты работаешь на пределе и всё время в борьбе, могут быть и срывы. Но никогда не было такого, чтобы человека «хоронили». Ему просто объясняли, что, если подобное повторится, он соберёт вещи и уйдёт. Было такое и в молодёжной сборной СССР, и в клубе. Мы должны понимать, что специально в лицо никто никого не бьёт. Но если ты бросаешь, а тебя хватают за локоть, нужно, мягко говоря, объяснить, что родине нужны герои, а не дураки.

– Кто на вашей памяти был игроком с самым сложным характером, но кому многое за талант спускалось на тормозах?

– Никому ничего не спускалось. Просто происходили изменения, которые позволяли игроку расти. Когда спортсмен выбрасывает всю дребедень из головы, то вырастает в настоящего игрока, который может решить на площадке и за себя, и за того парня, а мелкая шелуха отпадает. Понятно, что, когда кто-то больше других забивает или лучше других защищается, звёздность приходит. Все достижения – большой труд. Но важно понимать, что это не только твой труд, но и труд твоих партнёров, тренеров, врачей. Один велик там, другой – здесь, но, когда вы собираетесь вместе, короны нужно оставлять в раздевалке, пусть там они и лежат. Как выиграете, вновь наденете.

– Игрок Владимир Максимов был таким же правильным, как тренер Владимир Салманович Максимов?

– Конфликтные ситуации были, в том числе и с тренерами. Но я старался на площадке доказать, что я прав. А как это доказать – только результатом. Но я же не один на площадке, и если есть результат, значит, мы все вместе всё сделали правильно. Надо доказать, что ты уверен, а не упрям. Упрямство и уверенность вроде бы похожи, но очень разные. Упрямство – это не то, что ты прав, а то, что ты хочешь быть прав. Уверенность – когда ты можешь доказать, что прав, но тебе кто-то мешает или не даёт. В 1976-м мы выиграли Олимпиаду. Но в групповом турнире проиграли матч Югославии. И тогда я был главным виновником поражения наряду с вратарём Михаилом Ищенко.

А тогда же у каждой команды на Олимпиаде были руководители. Нашим руководителем был руководитель спорткомитета РСФСР Валентин Алёхин. Главный тренер сборной Анатолий Николаевич Евтушенко тогда назначил виновных, но Алёхин тогда остановил его и сказал, что Олимпиада не закончена, итоги подводить нужно после финала. А когда Игры завершились нашей победой, я сказал Алёхину, что приду работать в сборную России. И я пришёл работать туда, где гандбол точно не был звёздным видом спорта, и мы выиграли всё.

Владимир Максимов Фото: Пресс-служба «Чеховских медведей»

«Объясняю, что есть законы физики: либо я бью, либо вы меня»

– Вы совершали на площадке поступки, за которые вам было стыдно?

– Были такие поступки. На той же Олимпиаде-1976 румыны специально с пенальти бросили мячом в лицо Мише Ищенко, да так, что у него чуть голова не оторвалась. Он продолжил игру и отстоял достойно. Меня тоже хорошо приложили. И ведь ответить нельзя! Ударишь – удалят, а на кону очень многое. Но память у меня была хорошая. Я спокойно подождал декабря того же года, когда был турнир в Тбилиси. В матче с нами тот румын, который на Олимпиаде Ищенко в голову бросил и меня тогда ударил, высоко выпрыгнул, а потом неудачно приземлился на спину. Его унесли на носилках. Не повезло. Бывает. Румыны бросились сразу и начали – за что, почему, мы же не дерёмся. Ну я ответил – а мы вообще драться не можем. Были и другие эпизоды в разных матчах, и коленями в лицо пытались лететь, но я уворачивался. В ответ подсовывал этого прыгальщика под игрока его же команды – оба пострадавшие. Это спорт.

– Своих игроков сейчас такому же учите?

– Ну я же не зря закончил три курса физико-математического факультета. Объясняю, что есть законы физики: либо я бью, либо вы меня. На Спартакиаде народов СССР меня как-то очень сильно ударили, я попросил минуту никого ко мне не подходить. Но один из соперников с использованием крепкого русского языка сказал, что ничего не произошло и можно продолжать играть. Я в защите встретил этого парня. Он упал во время броска, мы убежали в контратаку и забили. А он так и лежал – оказалось, что у него сломано ребро. Матч судили арбитры международной категории, они в один голос сказали, что Максимов его не бил, нарушения не было. Конечно, специально ломать рёбра я не учу, но правильно встречать соперников необходимо. Даже если они превосходят тебя в параметрах. На чемпионате мира 1970 года у сборной ГДР был гандболист, пришедший из лёгкой атлетики – бывший толкатель ядра. Представляете, какая машина и как у него летел мяч? В очном матче я его встретил, и он больше до окончания турнира играть не захотел. И я ничего не делал – просто руку выставил, а тот на скорости вперёд бежал и наткнулся.

– В современном гандболе есть игроки, которых вы бы без раздумий взяли в свою легендарную сборную СССР?

– Конечно, есть. Тот же датчанин Миккель Хансен до сих пор на высочайшем уровне играет, а в Пекине в 2008-м он нам от нашей лавочки мяч забросил! Ему тогда всего 16 лет было. А вообще, лучше ещё одну историю расскажу про то, какими были советские гандболисты. В 1988-м немцы предложили сыграть товарищеский матч команд образца 1978 года. У нас действительно ветераны уже были в команде, а у них ещё три-четыре человека в клубах Бундеслиги на высшем уровне играли! Так вот, первую игру мы выиграли, а во втором тайме второго матча они попросили нас сыграть вничью. Не вопрос, ничья так ничья.

А на следующий день в газете вышла статья про то, что Владимир Кравцов играл после травмы и заявил, что русские до сих пор тренируются (смеётся). Вот это то, что я хочу сделать с нынешними игроками, чтобы они побеждали в течение десятилетий. У нас же все возможности есть, чтобы быть самой сильной страной в мире, а мы их не используем. Я ещё в 1990-х, когда общался с людьми, которые, как говорится, в законе были, говорил, что даже Аль Капоне вкладывал деньги в свою страну, а вы чужим несёте.

Владимир Максимов Фото: Пресс-служба «Чеховских медведей»

«Ребята, вы же понимаете, что в ваших кругах полно стукачей»

– Не страшно было с ними общаться? Там же было много беспредельщиков.

– В низших слоях. А я общался с теми, кто руководил. Чтобы руководить таким сообществом, нужны мозги. Так что в руководстве были умные люди. Они, кстати, часто приглашали меня на свои корпоративы.

– А вы?

– А я отвечал – ребята, вы же понимаете, что в ваших кругах полно стукачей. Если кто-то из них доложит куда нужно, что тренер Максимов побывал на корпоративе у братков, я стану невыездным. Так что давайте отдыхать отдельно (смеётся). Они всё поняли, там дураков нет.

– С Трефиловым часто общаетесь? Самую смешную историю из вашего общения можете рассказать?

– Мы дружим. И я до сих пор переживаю, что ему не дали работать дальше. Но это был его выбор. Историй у нас была масса, конечно. Могу рассказать такую. Как-то мы были на сборе в Волгограде – я привёз туда мужскую сборную России. Моим вторым тренером был Леонид Коросташевич, он жил в Волгограде. И он сказал – Володя, у сына свадьба, я не могу выехать, давай сбор у меня проведём. Ну давай.

Это был один из самых запоминающихся сборов. С восьми утра у меня тренировка с мужской командой. Потом приезжал Трефилов, который тогда тренировал команду «курятника» — птицефабрики, где он работал. Просил меня с ним поработать. Я забывал, что есть обед, и проводил с ним вторую тренировку. Затем приходил Левон Акопян, царствие ему небесное – пошли со мной поработаем. А потом вновь своя тренировка, и день прошёл. Однажды Акопян, который триста лет назад за что-то обещал коньяк, своё обещание сдержал после моего напоминания о долге. Мы собрались втроём – Акопян, Трефилов и я – выпили по рюмке коньяка, всё-таки в восемь утра тренировка. Откуда кофе взялся, я не помню, но мы по чашке кофе ещё выпили. И сон как рукой сняло. В три часа ночи два чудака – я и Трефилов – пошли любоваться Волгой, благо база была почти на берегу. И два с лишним часа болтали с ним про гандбол. Мне удалось поспать час, Трефилову повезло больше – у него тренировка начиналась в 10 утра.

«Нужно с чувством глубокого уважения относиться к тому, что Бах хочет, но не может. Такое ведь и в жизни бывает»

– Вы так уверенно сказали, что через год мы вернёмся на все турниры. Но рекомендации МОК вряд ли к этому располагают. Что говорить игрокам, о каком будущем им рассказывать, как мотивировать?

– Десять лет мужской гандбол в России работал с детьми, чтобы стать чемпионами мира в 1993-м. Десять лет! Эти игроки не участвовали в Олимпиадах и чемпионатах мира, но, когда настало время, взяли золото. Вот и ответ. Нам не нужны никакие иностранцы, мы самодостаточны. Русские могут всё, если захотят и будут правильно это делать.

– Неужели сейчас никто не хочет побеждать? И когда правильно начнём делать?

– Каждый, кто работает в гандболе, должен понимать – если мы нацелены на победу на Олимпиаде-2028, это нужно делать сегодня. Как делал в своё время Трефилов, опыт которого сейчас не используется. На Олимпиаде в Токио он был фигурой для телевидения, но, если бы ему дали реальную возможность сделать результат, он бы сделал. Сегодня Трефилов мог бы тоже работать, но не работает официально по состоянию здоровья. Наверное, все боятся эффекта Максимова. Мы отодвигаем тех, кто давал результат, и пытаемся сделать сами. Это похвально, но не всегда эффективно. В хоккее сделали свою лигу, но лучшие играют в Северной Америке. В баскетболе – полные трибуны болельщиков, шоу, а национальной команды нет. Почему? Как я уже сказал, если мы поднялись на пьедестал, нужно сделать всё, чтобы подняться ещё и не единожды. Мы же тратим деньги на чужих ребят, которые умеют играть в тот же баскетбол, и на пьедестале свою сборную не видим. Нужно иметь чувство собственной гордости!

Владимир Максимов Фото: Пресс-служба «Чеховских медведей»

– Всё же, как вы относитесь к рекомендациям МОК? Вроде бы и допустили частично, но на унизительных условиях.

– Давайте вспомним 1992-й. На Олимпиаду в Барселону поехала команда СНГ, которая взяла золото. Но все понимали, что золото выиграл Советский Союз! Сейчас основные спонсоры МОК – компании из США. Бах может бахать что угодно, но ему в любой момент могут сказать, что прекращают финансирование. И МОК тогда же прекратит существование. А у него же семья, дети. Как у и сотрудников большого аппарата МОК. Нужно с чувством глубокого уважения относиться к тому, что Бах хочет, но не может. Такое ведь и в жизни бывает.

А на тему рекомендаций и критериев… Если нас допустят даже без флага и гимна, нужно идти и выигрывать. Потом в любом случае будет гимн и флаг. Пока же идёт передел мира. У нас в своё время Мавроди создал МММ, в конце концов его посадили. Когда же 20 ребят из Америки напечатали доллары и запустили МММ по всему миру, им аплодируют. «Сколько там миллиардов нужно Украине? Включайте станок. Нате, ребята, свеженькие, ещё краской пахнут», — так сейчас происходит. Это всё стало легитимно, но так быть не должно. Я так понимаю, когда Владимир Владимирович несколько раз за фантики купил золото, Нью-Йоркская биржа перестала золотом торговать. Мы же сказали, что золото стоит столько, а он покупает за столько, за сколько считает нужным. Вот и вся ситуация. Идёт экономический передел мира.

Олимпиада? Да можно свою сделать со странами БРИКС. Там доллары, а тут юани и рубли. Всё равно победители двух Олимпиад будут друг с другом играть. Это спорт, который является проявлением войны в другой ипостаси, ведь тут тоже идёт соревнование систем. Когда ребята с фантиками, полученными за золото, и те, кто их целует пониже спины, прекратят диктовать свои условия, тогда всем станет понятно, что лучше вновь соревноваться всем со всеми. Повторю, если будет возможность, нужно ехать и выигрывать. Даже без флага и гимна.

– Однажды вы сказали, что в 60 лет уйдёте с тренерской работы. Прошло больше 15 лет, но вы продолжаете. А у вас какая мотивация?

– Когда-то это всё равно закончится. Но пока я хочу сделать такие условия, чтобы клуб продолжал развиваться и работать после меня. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв пообещал помочь построить ещё один зал в Чехове. Я долго мечтал об этом, и теперь эта мечта близка к осуществлению. Кроме того, хотелось бы построить ещё и школьный зал по нормальным стандартам, а не по нашему ГОСТу. Надеюсь, и это исполнится. Ну и если бы на нашу пенсию можно было достойно жить, тогда другое дело. Но если у тебя есть семья, дети, внуки, которым хочется помогать, приходится работать. И ещё одно, самое главное, мы живём, пока мы работаем. У меня есть знакомый, который уволил Героя Соцтруда, поскольку тот уже старый. Я ответил, что это глупость. Раз человек получил это звание, значит, он чего-то добился в своей жизни. Значит, он знамя в своей области. А мы свои знамёна бросать не должны – только чужие. И я хочу своим игрокам внушить, что всё в их голове, что они могут всё. Это просто состояние человека. Когда мне делали операцию на сердце, я приехал в больницу утром в пятницу, вечером 2,5 часа операция, а утром в понедельник я на работе. Мы можем стать богами, всё зависит только от нас самих.